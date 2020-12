Tutkimus: Lataushybridien todellinen kulutus on 3–4 kertaa lupauksia suurempi

Autoleasing-yhtiö LeasePlanin palautuneiden autojen data-aineisto osoittaa, että lataushybridien todellinen kulutus on keskimäärin 3,5 kertaa suurempi kuin valmistajat autoille ilmoittavat.

Osa autoista palautuu niin, ettei niiden latauskaapelia ole käytetty.

LeasePlanin palautuneiden vapaan autoedun autojen datasta laskema lataushybridien todellinen keskikulutus on 7,64 litraa sadalla kilometrillä, kun autovalmistajat antavat niille keskikulutukseksi 2,24 litraa sadalla kilometrillä. Toteutuneen kulutuksen vaihteluväli on 3,52–11,15 litraa sadalla kilometrillä ja valmistajien ilmoittamien kulutusten 1,4-3,9 litraa sadalla kilometrillä.

Useiden lataushybridien kulutus on ollut yli 4,5-kertainen verrattuna valmistajien ilmoittamaan kulutukseen. Kulutus on ollut monilla autoilla kymmeniä prosentteja korkeampi kuin saman mallin bensiinimoottoriselle autoille luvattu kulutus on. 86:n lataushybridiauton joukosta vain kahden todellinen kulutus oli alle kaksinkertainen verrattuna luvattuun kulutukseen.

”Palautuneiden autojen dataan perustuvat laskelmat tukevat eurooppalaisia tutkimuksia, jotka ovat tuoneet hybridien todellisen kulutuksen ongelmat esille. Haluamme auttaa asiakkaitamme selvittämään tämän ongelman ratkaisemisessa”, LeasePlan Finlandin kaupallisen liiketoiminnan kehityksestä vastaava Tiina Märijärvi sanoo.

Lataushybridien nykyinen käyttö ei vastaa niitä tavoitteita, joita yritysten hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet edellyttävät. Hybridiauton valitsevat työntekijät saavat joissakin yrityksissä rahapalkkion eli niin sanotun Green bonuksen. Se ei mene oikeaan osoitteeseen, silloin kun auton todellinen kulutus on moninkertainen sille luvattuun kulutukseen verrattuna.

”Yrityksille on tärkeää, että autopolitiikka tukee niiden hiilijalanjäljen pienentämistä ja päästötavoitteisiin pääsyä. Alkuvuodesta 2021 tarjoamme ratkaisuksi kotilatauslaitteen, joka hankitaan leasingauton käyttöönoton yhteydessä. Tämä sopii erityisesti tilanteisiin, joissa lataussähköstä koituva lasku voidaan ohjata työnantajalle. Näin kannustetaan vapaan autoedun omaavia lataamaan autoa myös kotona”, Märijärvi toteaa.

Eurooppalainen ympäristöjärjestö Transport and Environment (T&E) vetoaa lopettamaan lataushybrideihin kohdistettavat veroedut ja kannustimet. Aiheesta uutisoi Automotive News Europe ja Suomessa siitä kertoo Tekniikan Maailma.

Järjestön vetoomus perustuu testeihin, joissa havaittiin suosittujen lataushybridi-katumaasturien tuottavan optimaalisissakin olosuhteissa mainostettua enemmän hiilidioksidipäästöjä. Järjestö viittaa eurooppalaisiin tutkimuksiin, joiden mukaan lataushybridien todelliset hiilidioksidipäästöt ovat yli 2,5 kertaa ilmoitettuja suuremmat.

Syksyllä 2014 uuden Volkswagen Golf GTE Plug-in-hybridiauton ostanut mies vaati autoliikkeeltä liki 18 000 euron hyvitystä tai kaupan purkua, koska sähköllä ajaminen ei ollut mahdollista alle kymmenessä pakkasasteessa. Auto ei liioin käynnistynyt, jos korkeajänniteakun lämpötila on alle 28 pakkasastetta.

Iltalehti kertoi tapauksesta, jossa auton ostaja oli luullut ostaneensa lataushybridin, jonka keskikulutus on 1,5 litraa sadalla, mutta auto olikin kuluttanut yli 8 litraa normaaliajossa kylminä päivinä.