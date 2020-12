Perhe myi koko omaisuutensa ja sijoitti bitcoiniin

Useat tekijät puoltavat bitcoinin hintarallille jatkoa.

Uutistoimisto CNBC kertoo viisihenkisestä hollantilaisperheestä, joka myin käytännössä koko omaisuutensa vuonna 2017 – vain laittaakseen vapautuvat rahat kiinni virtuaalivaluutta bitcoiniin.

Didi Taihuttu, hänen vaimonsa ja heidän kolme lastaan tekivät viisi vuotta sitten uskaliaan siirron. He myivät ison asuntonsa, kannattavan liiketoimintansa ja jopa kenkänsä. Bitcoin-sijoituksen lisäksi perhe alkoi matkustella ahkerasti.

Nyt lähes neljä vuotta myöhemmin perhe on kiertänyt 40 maata. Perheellä ei edelleenkään ole taloa tai edes pankkitiliä. Kaikki säästöt ovat edelleen kiinni erittäin riskisestä ja suuren volatiliteetin kryptovaluutassa.

”Panostimme bitcoiniin, koska halusimme muuttaa elämäämme”, 42-vuotias perheen isä kertoo CNBC:lle.

Bitcoinin arvon kehityksen perusteella hullunrohkea uhkapeli on kannattanut – vaikkakaan sijoituksen menestystä ei pidä arvioida kuin vasta sitten, kun sijoitus on realisoitu.

Kun perhe aloitti bitcoin-sijoittamisen, oli bitcoinin arvo vain noin 900 dollaria. Nyt noteeraus on jo yli 19 000 dollaria.

Huikeita ennusteista bitcoinin vuoden 2021 hintakehitykselle

Neljän vuoden aikana perheen bitcoin-sijoittamisen tielle on tullut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Esimerkiksi vuonna 2018 bitcoinin arvo romahti, sen jälkeen, kun se oli hetkellisesti kivunnut lähelle 20 000 dollaria. Bitcoinin romahdus vuonna 2018 oli yhtä nopea kuin oli sen jyrkkä nousukin. Tosin romahduksessakaan bitcoinin arvo ei laskenut niin alas, kuin millä Taihuttun perhe oli kryptovaluuttaa alun perin ostanut.

Kylmäpäinen Taihuttu ei vuoden 2018 romahduksesta säikähtänyt, vaan osti vain lisää kryptovaluuttaa. Taihuttu kertoo olleensa aina vakaasti sitä mieltä, että bitcoinin arvo tulee nousemaan vuoden 2018 romahduksesta.

Tähän mennessä Taihuttu on ollut oikeassa.

Bitcoinin tulevaa arvon kehitystä on vaikea ennustaa, mutta ainakin Galaxy Digital -sijoitusyhtiön toimitusjohtaja Mike Novogratz uskoo bitcoiniin. CNBC:n haastattelussa hän kertoo uskovansa, että bitcoinin arvo voi nousta jopa 60 000 dollariin ensi vuonna.

CitiFXTechnicals yhtiön johtaja Tom Fitzpatric puolestaan ennustaa institutionaalisille asiakkailleen lähettämässään raportissa, että bitcoinin arvo päätyy ensi vuonna 318 000 dollariin.

Bitcoinin hintaa ajaa ylös lukuisat seikat

Mitkä ovat sitten syyt sille, että bitcoinin arvo voisi jatkaa nousuaan?

Quantum Economics -yhtiön salkunhoitaja Mati Greenspan muistuttaa, että tämän hetken bitcoinin nousuralli eroaa vuoden 2017 nousta siten, että nyt myös institutionaaliset sijoittajat ovat löytäneet bitcoinin. Se nostaa luonnollisesti bitcoinien kysyntää ja sitä kautta hintanoteerausta.

Institutionaalisten sijoittajien kasvavasta mielenkiinnosta bitcoinia kohtaan kertoo se, että rahastoyhtiö Fidelityn viime kesäkuussa teettämän selvityksen mukaan 60 prosenttia haastatelluista institutionaalisista sijoittajista kertoivat digivaluutoiden sopivan heidän sijoitussalkkuihinsa.

Kysyntätekijöiden lisäksi bitcoinin hintaa nostavat myös tarjontapuolen tekijät.

Greenspanin mukaan kyse on digivaluutan niukkuudesta. Markkinoilla on vain rajattu määrä bitcoinin tarjontaa. Kun kaikki ostavat, ja kukaan ei myy, se voi johtaa rajuun kryptovaluutan hinnannousuun.

Taihattu nostaa esiin myös PayPalin merkityksen bitcoinin hinnan kehityksessä.

PayPal on tuonut amerikkalaisten asiakkaidensa käyttöön kryptovaluuttojen osto-, pito- ja myyntimahdollisuuden. Mahdollisuus koskee bitcoinia, ethereumia, bitcoin cashia ja litecoinia. PayPal aikoo laajentaa ominaisuutta joillekin Yhdysvaltojen ulkopuolisille markkinoille ensi vuoden alkupuolen aikana.

”Kun PayPal alkaa myydä bitcoineja sen 350 miljoonalle käyttäjälle, heidän täytyy tällöin ostaa bitcoineja jostain. Syntyy valtaisa tarjontakriisi, koska markkinoilla ei ole riittävästi louhittuja bitcoineja täyttämään jättiyhtiöiden tarpeita”, Taihattu päättelee.

Bitcoinin kelpoisuudesta sijoituskohteena on tietenkin myös epäilijänsä. Kuuluisin heistä lienee Warren Buffett, jonka mielestä bitcoin on kehno sijoituskohde esimerkiksi siksi, että se ei tuota mitään. Lisäksi bitcoin-sijoittaminen on Buffetin mielestä spekulointia, ei oikeaa sijoittamista.