Musti Group hakee mittakaavaetuja johtamisen keskittämisellä – aikoo ostaa franchising-yrittäjien liiketoiminnat

Lemmikkieläintarvikeketju Musti ja Mirri keskittää myymälöidensä johtamista ja on tarjoutunut ostamaan yrittäjävetoiset liiketoiminnat Suomessa.

Taustalla on Mustin ja Mirrin strateginen päätös jatkaa Mustin ja Mirrin liiketoimintaa omien myymälöiden kautta.

Mustilla ja Mirrillä on Suomessa 131 myymälää, joista 16 on tällä hetkellä yrittäjävetoisia. Musti ja Mirri keskittää myymälöiden johtamista ja on tarjoutunut ostamaan franchising-yrittäjien liiketoiminnat ja niihin liittyvän omaisuuden liiketoimintakauppana. Mustin ja Mirrin tavoitteena on, että nykyisten yrittäjävetoisten myymälöiden liiketoiminta siirtyisi Mustille ja Mirrille vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan.

”Tavoitteena on johtaa Musti ja Mirri -myymäläverkostoa jatkossa mahdollisimman keskitetysti, jotta toimintaa voidaan tehostaa ja jotta Musti Groupin synergiaedut voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Nykyisten franchising-myymälöiden toimiminen jatkossa osana Mustin ja Mirrin myymäläverkostoa mahdollistaa myös myymälöiden henkilökunnan, valikoiman ja järjestelmien kehittämisen yhdenmukaisesti muiden myymälöiden kanssa”, kertoo maajohtaja Timo Tervo Mustista ja Mirristä.

Musti Group, Mustin ja Mirrin emoyhtiö, on investoinut viime vuosina merkittävästi IT-järjestelmään, jonka odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja koko konsernissa.

”Yrittäjävetoisten myymälöiden hankkimisen myötä saamme kaikkiin myymälöihin uuden skaalautuvan ja jatkuvasti kehittyvän IT-järjestelmän. Järjestelmä tukee asiakaskokemuksen parantamista entisestään, mikä luo tulevaisuuden kasvupotentiaalia”, sanoo Tervo.

Liiketoimintakauppojen myötä yrittäjävetoisten myymälöiden henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Musti ja Mirri Oy:n palvelukseen.

Musti ja Mirri on vuonna 1988 perustettu lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketju. Musti ja Mirrin tuotevalikoima koostuu pääosin koirien ja kissojen ruoista, tarvikkeista ja varusteista, mutta tarjolla on myös ruokia ja varusteita pieneläimille sekä lemmikkien hyvinvointipalveluita. Musti ja Mirri on Suomen ja koko Pohjoismaiden suurin lemmikkieläintarvikeketju.

Vuonna 2020 Musti Group jatkoi keskittymistä markkinaosuuden kasvattamiseen kaikilla markkinoilla, pääosin Ruotsissa ja Norjassa. Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi tilikauden aikana 13,1 prosenttia 1 151 tuhanteen.

Musti Groupin alkuvuosi on alkanut väkevästi. Konsernin liikevaihto nousi viime vuoden 68 miljoonasta eurosta yli 82 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa, jolloin kasvua tuli 20,5 prosenttia. Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,6 prosenttia.

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin kasvu kaikissa maissa sekä uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä.

Myymälämyynti kasvoi 21,5 prosenttia 59,3 miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 8,6 prosenttia.

Verkkokaupan osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 24,4 prosenttia. Verkkokauppamyynnin kasvu oli vahvaa Suomessa ja Norjassa.

Musti Group tavoittelee vähintään 500 miljoonan euron liikevaihtoa tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli hieman yli 284 miljoonaa euroa.