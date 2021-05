Pörssiyhtiöiden vuoden parhaat sijoittajasivut valittiin – pienimmillä yhtiöllä yhä kehitettävää

Erityisesti suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden sijoittajasivujen taso on jatkuvasti kehittynyt, kertoo sijoittajasivut palkinnut Pörssisäätiö.

Pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat yksi sijoittajan tärkeimmistä perustietolähteistä. Siksi on tärkeää, että Pörssisäätiön ja Sijoitusanalyytikot ry:n kaltaiset organisaatiot pyrkivät edesauttamaan sijoittajille tarjottavan informaation kehittymistä entistäkin laadukkaampaan suuntaan.

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry ovat järjestäneet Parhaat sijoittajasivut -kilpailua vuosittain vuodesta 1999 lähtien. Kilpailussa käydään vuosittain läpi kaikkien kotimaisten pörssiyhtiöiden suomenkieliset sijoittajasivustot. Etsittävien tietojen on löydyttävä nopeasti, suomen kielellä ja suoraan sivustolta.

Arviointikriteereinä on sijoittajasivujen käytettävyys ja visuaalinen ulkoasu, strategia, kasvu ja kannattavuus, taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi, pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus sekä corporate governance ja vastuullisuus.

Arvioinnissa kaikki sivustot käytiin läpi ja pisteytettiin Pörssisäätiön asettamien kriteerien pohjalta. Toisessa vaiheessa Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenet äänestivät arvioinnissa parhaiten menestyneiden yhtiöiden joukosta voittajat.

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry palkitsivat Cargotecin sijoittajasivuston vuoden 2021 parhaana.

Cargotecin sijoittajasivusto tuo monipuolisesti ja helppokäyttöisesti tarjolle sijoittajan perustiedot. Yhtiö pärjäsi vahvasti tarkastelun eri osa-alueilla ja sai kiitosta myös aktiivisesta sijoittajaviestintätyöstään.

Keskisuurten yhtiöiden sarjan paras oli Tokmanni, pienten yhtiöiden sarjassa Exel Composites ja First North -yhtiöistä parhaana palkittiin Fodelia. Lisäksi erityismaininnan innovatiivisista yhtiökokousjärjestelystä sai Martela.

“Sijoittajasivustojen taso on jatkuvasti kehittynyt ja erityisesti suurten ja keskisuurten yhtiöiden kategorioissa kärki on erittäin kovatasoinen. Tietoa on hyvin saatavilla, tosin tiedon päivitystiheydessä ja päivitysajankohdan merkitsemissä on toisinaan vielä parannettavaa”, kertoo Pörssisäätiössä arviointityötä koordinoinut Joonatan Naukkarinen.

Naukkarisen mukaan pienemmillä yhtiöillä on kehitettävää erityisesti pitkän aikavälin tavoitteiden ja kasvustrategian kuvaamisessa.

“Lisäksi kaikilta yhtiöiltä toivoisimme johdon omistusten ja niissä tapahtuvien muutosten läpinäkyvää esille tuomista sivustolla”, hän neuvoo.

Kilpailussa tarkasteltiin tänä vuonna erityisesti käytettävyyttä ja visuaalista ulkoasua; strategian, kasvun ja kannattavuuden esittämistä; taloudellisista tavoitteista kertomista; pääoman käytön ja operatiivisten riskien kuvaamista sekä corporate governance ja vastuullisuus -tietoja.

“Yhtiöt reagoivat koronan aiheuttamaan epävarmuuteen osin vähentämällä viestintää taloudellisista tavoitteista ja ennusteista. Epävarmoina aikoina sijoittajat kuitenkin kaipaavat tietoa vielä aikaisempaa enemmän. Erityisesti yksityissijoittajille sijoittajasivustot ovat tärkeä tietolähde”, muistuttaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Sijoittajasivusto on tärkeä viestintäkanava erityisesti yksityissijoittajien kannalta. Yli 910 000 suomalaista omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita.

Parhaat Sijoittajasivut 2021 -kilpailussa palkittiin seuraavat:

Suurten yhtiöiden sarja: 1. Cargotec, 2. Kesko, 3. Fiskars

Keskisuurten yhtiöiden sarja: 1. Tokmanni, 2. Alma Media, 3. Lassila & Tikanoja

Pienten yhtiöiden sarja: 1. Exel Composites, 2. Nixu, 3. Digia

First North -yhtiöiden sarja: 1. Fodelia

Lisäksi kunniamaininnan innovatiivisuudesta ja edelläkävijyydestä yhtiökokousjärjestelyissä sai Suomen ensimmäinen reaaliaikaisen etäyhtiökokouksen keväällä 2021 järjestänyt pörssiyhtiö Martela.