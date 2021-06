Analyysi: Panostaja oli pettymys – helmeksi Gugguu

Julkaisu oli kaksijakoinen. Pettymyksestä kertovat liiketoiminnan tappiollisuus ja markkinareaktio. Osakekurssi oli keskiviikkona 0,74 euroa ja torstain päätteeksi 0,718 euroa, eli 3,0 prosenttia matalampi.

Notkahdus oli lievä sitä vasten, että yhtiön liikevoitto viimeiseltä 3 kuukaudelta laski +0,9 miljoonasta -0,5 miljoonan euroon.

Osakekohtainen tulos helmi-huhtikuulta painui vastaavasti -1,3 sentistä -4,1 senttiin. Tämä johtui pitkälti Suomen Helakeskuksen (helojen maahantuonti) myynnistä HFT Groupille. Kaupasta tuli 1,0 miljoonan myyntitappio, mutta se realisoi samalla 2,5 miljoonan euron velattoman kauppahinnan.

Strategia lienee oikea, sillä stabiilit korkeintaan tyydyttävän kannattavuuden omistukset pienehköissä pk-yrityksissä (liikevaihto tässä 8 milj. e / 12 kk) eivät juuri heijastu Panostajan markkina-arvoon tai tulokseen. Vuotta aiemmin yhtiö myi Tilatukun (sisäkattojen tukkukauppa) niin ikään pienellä tappiolla.

Kahta vuotta aiemmin yhtiö myi autovaraosaketju KL-Varaosat 6,4 miljoonan euron velattomalla hinnalla ja 2,7 miljoonan euron voitolla Oy Kaha Ab:lle.

Panostajan emoyhtiölle muodostui iso nettokassa reilut 3 vuotta sitten, kun yhtiö myi kodin putkiremontteja tekevän KotiSunin (nyk. Renoa) CapManin rahastolle 33 miljoonan euron voitolla. Panostajan emoyhtiön nykyinen nettokassa 16,9 miljoonaa euroa on perua tästä.

KotiSun-myynnin jälkeen Panostaja sijoitti keväällä 2018 reilulla 4 miljoonalla eurolla (63 % omistus) henkilöstövuokrausyritys Carrotiin sekä 5 miljoonalla ERP-järjestelmiä tarjoavaan Oscar Softwareen (55 %).

Carrotin 12 kuukauden liikevaihto oli tuolloin 29,1 ja Oscarin 7,5 miljoonaa euroa. Vastaavat liikevoitot olivat: Carrot 1,4 ja Oscar 0,9 milj. e.

Vuodenvaihteessa 2018-2019 Panostajan toimitusjohtaja vaihtui, kun pitkään palvellut Juha Sarsama antoi viestikapulan Tapio Tommilalle, joka tuli talon sisältä.

Hieman tätä ennen, vuoden 2018 lopulla, Panostaja teki kiintoisan vähemmistösijoituksen lastenvaatebrändi Gugguuhun. Sarsama totesi tilinpäätöstiedoteessa 13.12.18:

Gugguu on vuonna 2012 perustettu vahvasti kasvava yritys, joka suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia lastenvaatteita ekologisista sekä laadukkaista materiaaleista. Yritys on aloittanut kansainvälistymisen ja tavoitteenamme on vauhdittaa Gugguun kasvua.

Gugguun liikevaihto oli tuolloin 4,5 miljoonaan (12 kk), käyttökate 1 miljoonan ja Panostajan omistusosuus järjestelyssä 43 %.

Panostajasta nyt loppukesällä 2021 irtautuva sijoitusjohtaja Miikka Laine kirjoitti yhtiön kotisivuilla tuolloin, ote:

Gugguu on menestynyt erinomaisesti Suomessa ja yritys on aloittanut kansainvälistymisen varovaisesti, mutta onnistuneesti. Yhtiö on tyypillinen esimerkki hienosta suomalaisesta yrittäjätarinasta – yrittäjät (Miia Riekki ja Anne Valli) ovat tehneet kaiken yrityksen etu edellä ja periaatteena on ollut, että asiat tehdään laadukkaasti tai niitä ei tehdä ollenkaan.

Tavoitteenamme on vauhdittaa Gugguun kasvua ja auttaa Gugguuta erityisesti panostuksissa, jotka liittyvät verkkokaupan kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja brändäykseen.