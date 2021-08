Sijoitusstrategi uskoo osakemarkkinoiden kurssinousun jatkuvan

Myös Goldman Sachs arvioi osakemarkkinoiden rokkaavan syksyllä.

Wall Streetilla yli 25 vuotta työskennelleen ja Tallbacken Capitalin vuonna 2019 perustaneen Michael Purvesin näkemys on, että amerikkalaisosakkeissa on yli 7 prosentin nousuvara vuonna 2021. Purvesin tavoitepisteluku S&P 500 -indeksille on 4800 vuoden loppuun mennessä. Tällä haavaa liikutaan 4468 pisteessä.

Purves nostaa ensimmäisenä argumenttina kurssinousun puolesta ennennäkemättömän finanssipoliittisen ja rahapoliittisen elvytyksen, mikä todennäköisesti tukee osakekursseja myös vuoden toisella puoliskolla.

Toinen argumentti liittyy suuriin teknologiayhtiöihin, joiden osuus S&P 500 -indeksissä on kasvanut suurimmaksi sitten 2000-luvun ensimmäisten vuosien. Suurimmat teknojätit kuten Amazon, Google ja Microsoft ovat nykyään rahasampoja, joiden Purves arvioi tekevän huimia tuloksia, vaikka taloussuhdanne hieman heikkenisi. Suurten teknoyhtiöiden vahvat fundamentit antavat siis selkänojaa koko indeksin kehitykselle.

Monia sijoittajia huolestuttaa osakemarkkinoiden korkea arvostustaso. S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakkeista maksetaan keskimäärin 22 kertaa odotetun tuloksen ja kolme kertaa ennustetun liikevaihdon verran. Toteutuneilla tuloksilla ja liikevaihdoilla kertoimet ovat vielä paljon korkeampia.

Purves ei pelkää korkeata arvostustasoa. Hän arvioi, että tällä hetkellä talous elpyy niin voimakkaasti, että korkeat kertoimet ovat perusteltuja. Purvesin mielestä tulevilla tulosennusteilla laskettu noin neljän prosentin tulostuotto on houkutteleva, kun sen suhteuttaa odotettuun tuloskasvuun ja joukkolainojen tuottoon. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto on tällä haavaa vain noin 1,3 prosenttia.

Purves ei ole yksin positiivisen näkemyksensä kanssa. Amerikkalaispankki Goldman Sachs arvioi S&P 500 -indeksin kohoavan 4700 pisteeseen vuoden loppuun mennessä. Pankin argumentit ovat lähes linjassa Purvesin kanssa. Goldmanin mukaan yhtiöiden liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantuminen tukee osakkeita myös vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Goldman Sachsin linjoilla ovat myös yleisesti Wall Streetin analyytikot. Peräti 56 prosentilla S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakkeista on tällä hetkellä konsensussuositus ”osta”. Se on korkein osuus sitten vuoden 2002. Se saattaa kertoa liiankin suuresta optimisuudesta ja olla kontraindikaattori niin kuin vajaat 20 vuotta sitten.