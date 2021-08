Verottaja: Lähes miljoonan suomalaisen verokortin tuloraja ylittymässä

Verohallinto suosittaa tarkastamaan verokortin nyt. Muutoin seurauksena voi olla tiukempi ennakkovero joulukuun palkasta, mikäli verokortin tuloraja ylittyy.

Verohallinnon arvion mukaan peräti 970 000 palkansaajalla verokortin tuloraja on ylittymässä tänä vuonna, jos heille kertyy palkkatuloja loppuvuonna samaan tahtiin kuin tammi-heinäkuussa. Verohallinto suosittelee siksi tarkistamaan oman verokortin tulorajan ja tekemään tarvittaessa uuden verokortin OmaVerossa.

Verokorttiin on merkitty ennakonpidätysprosentti sekä tuloraja, johon asti ennakonpidätys on tämän prosentin suuruinen. Tulon ylittävältä osalta toimitetaan ennakonpidätys verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan. Verokortit eivät korota itse automaattisesti ennakonpidätysprosenttia kesken vuoden, jos näyttää siltä, että veronmaksajan tuloraja on ylittymässä esimerkiksi palkankorotuksen takia. Se muutos on tehtävä itse.

Joulukuun ennakkovero saattaa tuoda ikävän yllätyksen ja verohallinnon ylitarkastaja antaa tästä konkreettisen esimerkin.

”Esimerkiksi 37 500 euroa vuodessa tienaavalla kirkkoon kuuluvalla helsinkiläisellä perusveroprosentti on 17 % ja lisäveroprosentti 38,5 %. Jos tuloraja ylittyy marraskuussa ja joulukuussa tienaa 3000 euroa yli tulorajan, jää joulukuun palkasta käteen noin 645 euroa marraskuuta vähemmän, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta kertoo.

Muutosverokortti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta

Jos veronmaksaja tekee muutosverokortin nyt heti kesän jälkeen, korkeammat tulot ja mahdollisesti niiden myötä noussut perusveroprosentti ehditään huomioida ennakonpidätyksessä työnantajasta riippuen mahdollisesti jo syyskuusta alkaen. Näin palkkatuloja jää käteen tasaisesti loppuvuoden kuukausilta.

”Paras tilanne palkansaajalle on, että verokortin tuloraja on mahdollisimman lähellä todellisia tuloja. Silloin henkilön ei tarvitse myöskään jäädä odottelemaan tänä vuonna liikaa maksettuja veroja ensi vuoden veronpalautuspäiviin asti”, Ylitalo sanoo.

Verohallinto lähetti vuodenvaihteessa palkkatulojen verokortin 3,4 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Verokortilla näkyvä tuloraja on helmi-joulukuulle, eli 11 kuukaudelle ja sen pohjana ovat olleet vuoden 2019 verotuksen tiedot tai vuoden 2020 aikana tehdyn muutosverokortin tiedot.

Verohallinnon mukaan muutosverokortin on tänä vuonna tehnyt 29 prosenttia verokortin saaneista, yhteensä yli miljoona henkilöasiakasta. 73 prosenttia muutosverokorteista on tehty sähköisesti OmaVerossa.

Verohallinto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähettänyt laajamittaisesti muistutuksia sellaisille Suomi.fi-viestit-käyttäjille, joiden veroprosentti näyttää olevan liian alhainen alkuvuoden tulojen perusteella.

Verokorttilaskuri auttaa

Verottajan sivuilla on verokorttilaskuri, jonka avulla veromaksaja voi arvioida, tarvitseeko hän muutoksen verokorttinsa näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulot tai vähennyksetovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi.

Laskurilla voit arvioida veron tarpeen tavallisimmissa tapauksissa, esimerkiksi kun veronmaksaja saa palkkaa, erilaisia Kelan ja työttömyyskassojen maksamia etuuksia, opintorahaa tai eläkettä. Laskuri ilmoittaa vain veroprosentin osuuden. Veroprosentin lisäksi työnantaja perii palkasta vakuutusmaksuja.

