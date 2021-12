Mitä kannattaa ottaa huomioon asuntolainan hankintaa miettiessä?

Yksi suurimmista elämän aikana tehtävistä päätöksistä on ennen kaikkea asunnon ostaminen.

Se on pitkäaikainen sitoumus, ja monelle suuri unelma, mutta ennen muuta se on myös kallis hanke. Siksi useat asunnon ostajat sitoutuvat lisäksi pitkäaikaiseen asuntolainaan toteuttaakseen unelmansa löydettyään niin ikään unelmakotinsa.

Siksi asuntolainaa eikä kotia ei hankitakaan vain tuosta noin vaan hetken mielijohteesta, vaan sitä harkitaan pitkään ja hartaasti, ja laskelmat tuotetaan yksityiskohtaisesti. Lainojakin on markkinoilla jo päätä huimaavan monta erilaista, eivätkä ne ole laisinkaan identtisiä keskenään. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että tulisi kahmia käsiinsä mahdollisimman monta erilaista asuntolainaa, jotta niitä pääsisi keskenään vertailemaan löytääksesi parhaimman. Onneksi on mahdollista käyttää tätä nykyä valmiita sivustoja, joissa eri lainoja on esiteltynä ja vertailtuna, jotta itse säästyy kaikkein pahimmalta päänsäryltä. Esimerkiksi vertaile erilaisia lainoja osoitteessa www.lainat.fi, löytääksesi juuri sinun tarpeeseesi parhaiten sopivan asuntolainan.

Asuntolainaa miettiessä ja eri lainoja verratessa on hyvä tukeutua etenkin asuntolainalaskurin toimintoihin. Näin keräät kokoon paitsi kaikkein keskeisimpiä tietoja lainoihin liittyen, myös yksityiskohtaiset kulut, jotka tulevat kunkin lainan mukana. Tämä puolestaan helpottaa hahmottamaan sen, kuinka paljon asuntolainan ottaminen käytössä maksaa, mitä hyötyä siitä on sillä hetkellä, ja minkälaiseksi tulee tulevaisuuden budjetti rakentaa, jotta lainan pystyy maksamaan tuskailematta pois.

Vaikka olisi jo aikaisemmin ottanut kontolleen toisenlaisen lainan, kannattaa asuntolainoihin perehtyä niin syvällisesti kuin mahdollista. Kyseessä on kuitenkin paljon mittavampi summa kuin mikään muu laina, ja sinun täytyy olla varautunut maksamaan sitä takaisin vuosia – ehkä jopa vuosikymmeniä. Tämä saattaa kuulostaa pelottavalta, ja niin se varmaan onkin, mutta kun olet hyvin valmistautunut lainan ottoon, ei pelosta tule se kompastuskivi, johon koko homma kaatuu.

Jo ennen lainaneuvottelua kannattaa olla hyvin perillä tuloista, menoista, säästöistä, veloista ja muista raha-asioista ja omaisuudesta, sillä näiden perusteella saat selville kuinka paljon sinulla on rahaa käytettävissäsi kodin ostamiseen. Pankki myös käyttää näitä vakuutena lainallesi. Budjettia ja muita laskelmia säätäessäsi kannattaa samalla pohtia tapoja, joilla voit säästää rahaa asuntoa hankkiessasi.

Mitä luultavammin tulet tarvitsemaan säästöjä ja muita vakuuksia saadaksesi lainan, ja varsinkin ilman säästöjä voi olla hyvin vaikeaa ylipäätään saada lainaa. Säästöjä kannattaa alkaa laittaa varastoon asuntoa varten siis hyvissä ajoin. Yksi erinomainen tapa säästää rahaa on avata ASP-tili. Se on muutaman vuoden kestävä prosessi, mutta tekee lainan saamisesta paljon helpompaa.

Ennen lainaan sitoutumista, vaikka olisitkin vertaillut ja laskeskellut eri lainoja, kannattaa silti hakea useampaa asuntolainatarjousta. Asuntolainojen kilpailuttamisessakin on hyvä olla käytössä muutama tehokas niksi saadakseen itselle siitä parhaat tulokset. Kilpailuttamisen ja tarjousten teon voit tehdä joko itse täyttämällä hakemukset eri pankkeihin, tai käyttää kilpailutuspalvelua ja täyttää vain yksi hakemus. Tämä edistää kykyäsi hahmottaa minkälaiseen lainaan sinulla on varaa. Et nimittäin halua joutua kitumaan kaikki ne vuodet jotka lainan takaisinmaksuun menee, vaan haluat myös käydä matkoilla ja kokea kaiken muun mitä elämällä on tarjottavanaan.

Huolimatta siitä, että asuntolaina kuulostaa uhkaavalta, jopa pelottavalta, niin lainan saamisen kuin maksamisen suhteenkin, on asuntolainojen hankinta nousukiidossa suomalaisten keskuudessa. Tämä siis puhuu positiivisesti asuntolainojen hankkimisen puolesta. Jos näin moni muukin on hankkimassa asuntolainaa, miksei se olisi mahdollinen sinullekin?

Kun asuntomarkkinat käyvät kuumana ja asuntolainoja hankitaan ennätysmääriä, on hyvä aika pohtia olisiko nyt myös omassa elämässä hyvä hetki alkaa valmistautumaan asuntolainan hankintaan. Onko se oma unelma vai kokeeko sitä laisinkaan välttämättömyytenä? Kun tiedät hyvin omat tarpeesi ja olet hyvin valmistautunut asuntolainan hankintaprosessiin, olet jo puolimatkalla sisään unelmien asuntoosi.