Miksi asuntosijoittamisen aloittamiseen pitää varata aikaa?

Aamulehti kirjoitti: “Tamperelainen Miika Vuorensola, 41 vuotta, tajusi 16 vuotta sitten, miten asunnoilla tehdään rahaa” – Nyt hän omistaa Pirkanmaalla liki 100 asuntoa.” Moni omasta mielestään Vuorensolaa fiksumpi 0 sijoitusasunnon kokemuksella, onnistui ensin välttämään kokonaan sen, että diplomi-insinööri Vuorensola oli tajunnut asian 16 vuotta sitten ja nyt hän omistaa liki 100 asuntoa. Sen sijaan moni tiesi, että pankkiirin täytyy olla idiootti ja vain se yhdistettynä Vuorensolan osaamattomuuteen mahdollistaa varman konkurssin ainekset.

Junat kulkee, koirat haukkuu.

Ei mulla tietenkään ole mitään takuuta siitä, etteikö Huru tai Vuorensola pankkiireineen olisi jonain päivänä konkurssissa. Sen kuitenkin tiedän, ettei osaamista menetä konkurssissa, ja on sitten yhtä konkurssia viisaampi jatkamaan.

Käyn tällä videolla ensin tuttujen esimerkkien kautta läpi sitä, ettei kaikki ihan tule sillä, että kohtaa löperön pankkiirin, vaan vuosia tai toista vuosikymmentä on opeteltu ja tehty töitä ilman, että toimittajat on soitelleet lehtijuttuja varten. Sitten perustelen vähän konkreettisemmin, miksi sitä aikaa pitää varata ja miksi sitä ei voi minimiin typistää.

Haastattelin eilen Ville Vesteristä, joka on asntosijoittaja ja OVV-yrittäjä Lappeenrannasta. Tämä oli Villen toinen vierailu Ostan Asuntoja Podcastiin. Käy kuuntelemassa Villen ensimmäinen jaastattelu. Näin saat eniten irti toisen vierailukerran sisällöstä, kun se vuoden 2022 alkupuolella ilmestyy.

Asuntosijoittamista, vuokraustoimintaa, yrittämistä, Lappeenrantaa – Ville Vesterinen Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #49

