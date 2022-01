Clas Ohlson -myymälät eivät kelpuuta enää käteistä

Kauppaketjun mukaan kokeilun avulla on tarkoitus vähentää resursseja kassalla.

Kuluttaja-lehti kertoo verkkosivuillaan, että tavarataloketju Clas Ohlson ei ota enää vastaan käteismaksuja osassa myymälöistään maanantaista 10. tammikuuta alkaen. Kuluttajan mukaan Clas Ohlson ei ole tiedottanut asiasta nettisivuillaan tai sosiaalisessa mediassa, vaan ainoastaan myymälöissä näkyvin kyltein.

Clas Ohlsonin mukaan kyseessä on pilottikokeilu, jota testataan ketjun kuudessa myymälässä Suomessa. Myymälät sijaitsevat Porvoossa, Kotkassa, Hämeenlinnassa, Turun Skanssissa sekä Helsingin Redissä ja Kaaresa. Kotkan myymälässä kauppaketju on testannut käteisestä luopumisesta jo huhtikuusta 2021 alkaen.

Käteisen käyttö on vähentynyt viime vuosina ja suurin osa suomalaisista maksaa ostoksensa ensisijaisesti maksukortilla, ketju perustelee päätöstään.

”Käteisen käsittely vie jonkun verran aikaa ja resursseja, joten käteisestä luopumisen tarkoituksena on vapauttaa aikaa itse asiakastyöhön, jotta voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin sekä säästää aikaa kassalla”, Sanna Laininen Clas Ohlsonin viestinnästä kertoo Kuluttajalle.

Suomessa laki ei pakota myyjää hyväksymään aina kuluttajan käteismaksua.

Clas Ohlson AB on samannimisen ruotsalaisen liikemiehen vuonna 1918 perustama kauppaketju, joka myy etupäässä teknisiä laitteita ja kodintarvikkeita. Yritys on noteerattu Tukholman pörssissä, sillä on 4500 työntekijää ja 228 myymälää Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Norjassa. Clas Ohlsonilla on kahdeksan omaa tuotemerkkiä. Yhtiön liikevaihto on yli kahdeksan miljardia Ruotsin kruunua.