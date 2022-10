Betolar hakee vähähiilisille betonituotteille markkinoita Intiasta

Betolarin uudet paikallisista kiertotalousmateriaaleista Intiassa valmistetut betonituotteet ovat esillä World of Concrete -tapahtumassa Mumbaissa.

Viime vuonna listautunut Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja.

Yhtiö tarjoaa Geoprime-ratkaisullaan vaihtoehdon kestävän ja vähähiilisen betonin ja betonisovellusten valmistamiseksi. Yhtiön mukaan ratkaisulla voidaan muuntaa aiemmin vähän hyödynnettyjä tai hyödyntämättömiä teollisuuden sivuvirtoja betonin valmistuksessa käytettävän sementin korvikkeeksi.

Betolar edellyttää sijoittajilta uskoa sen kasvutarinaan. Yhtiö teki viime vuonna 7,3 miljoonan euron tappion vain 10 tuhannen euron liikevaihdolla.

Yhtiöon mukaan sen Geoprime on uuden sukupolven vähähiilinen rakennusmateriaali ja kestävä vaihtoehto sementille. Geoprime mahdollistaa betonin valmistajia kehittämään sementtivapaata betonia ja hyödyntämään tehokkaasti paikallisia teollisia sivuvirtoja kuten kivihiilivoimaloiden lentotuhkaa ja terästeollisuuden masuunikuonaa.

Geoprimella valmistetun betonin kestävyys ja lujuus on verrattavissa sementtipohjaisiin tuotteisiin, mutta sillä on sen lisäksi myös merkittävästi pienempi hiilijalanjälki, Betolar kertoo tiedotteessaan.

“Olemme iloisia voidessamme esitellä ensimmäiset tuotteet Intian markkinoille. Olemme nyt siirtyneet laboratoriotesteistä tuotantovaiheeseen ja voimme hyvin osoittaa maailmalle, kuinka hyvin tämä ratkaisu toimii käytännössä. On hienoa kuulla palautetta betonialalta koskien vastuullista ratkaisuamme. Betonialan hiilijalanjäljen pienentäminen on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe”, kertoo Abhishek Bhattacharya, Betolar India Pvt. Ltd. toimitusjohtaja.

Betolarin liiketoimintajohtaja Juha Pinopaa kertoo, että Betolar on tyytyväinen siihen, että toiminta Intiassa ja laajemmin Aasiassa kasvaa ja että yhtiö on jo saavuttanut tuotantovaiheen ensimmäisten asiakkaiden kanssa.

”On vain muutama kuukausi siitä, kun julkistimme nämä yhteistyöt Intiassa. Etenemme siis alueella strategiamme mukaisesti”, Pinomaa kertoo.

Betolar siirtyi kaupalliseen vaiheeseen solmittuaan ensimmäiset Geoprime-sopimukset yhteensä viiden asiakkaan kanssa, joista neljä oli Euroopassa ja yksi Aasiassa. Kaupallisten sopimusten lisäksi yhtiö toteutti tavoitteiden mukaisesti pilotointeja yhteensä 14 uuden asiakkaan kanssa.

Yhtiön liiketoiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 21 tuhatta euroa ja liiketappio oli 5,0 miljoonaa euroa.

Betolarin osake on sukeltanut tänä vuonna 50 prosenttia.