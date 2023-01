Sammon osake nousutrendissä – osakkeelle ostosuositus

Sammon osakekurssi, 200-päivän liukuva keskiarvo (punainen) ja RSI-indeksi (alla).

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech antaa Sammon osakkeelle ostosuosituksen.

Osakkeen kurssikehitys on Investtechin mukaan vahvaa nousutrendin sisällä. Tämä kielii siitä, että positiivinen kehitys jatkuu ja tukea saadaan trendikanavan tukilinjan kohdalla.

Sammon osakkeen kurssin tukitaso on noin 46,60 euron kohdalla.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Nousutrendin rikkoutumisestakin on kuitenkin merkkejä.

”Volyymihuiput ja volyymipohjat vastaavat huonosti kurssin huippuja ja pohjia. Tämä heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta”, Investtech toteaa.

Investtechin mukaan Sammon osakkeen RSI-käyrä näyttää laskevaa trendiä, mikä on aikainen signaali mahdollisesta alaspäin tapahtuvasta trendin rikkoutumisesta.

RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu. Ostosignaali RSI:ssä saadaan indeksin kääntyessä nousuun ylimyydyssä tilassa (pistearvo alle 30) ja vahvistus signaalille indeksin noustessa pisterajan 30 yläpuolelle.

Investtech pitää Sammon osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Analyytikoista viisi antaa Sammon osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen. Yhden suositus on lisää, seitsemän suositus on pidä ja kahden suositus on vähennä. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 50,9 euroa, mikä ylittää hienokseltaan maanantain 48,8 euron päätöskurssin.