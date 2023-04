Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot painuneet pakkaselle

Viimeinen vuosi on ollut rahastosäästäjälle haastava.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 19 miljoonaa euroa pääomia, kertoo Finanssiala tiedotteessaan. Rahastopääomaa pienensi myös heikentynyt markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 137 miljardia euroa.

Maaliskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 150 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 10 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 48 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 132 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 95 miljoonaa.

Korkosijoittajalle maaliskuu tarjosi pääasiassa hyviä tuottoja. Pankkisektoria koskeva uutisointi heijastui myös korkomarkkinoille. Useiden valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat, mikä vaikutti valtioriskiin sijoittavien korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti.

Euroalueella myös yrityslainojen riskilisät kaventuivat, joten luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot tuottivat kohtuullisesti.

Kuitenkin viimeisen vuoden aikana rahastosijoittajan on ollut vaikea löytää tuottavia kohteita. Tämä koskee niin osakerahastoja kuin korkorahastojakin.

Kaikkien osakerahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kuukauden arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Eniten pakkasella ovat olleet Pohjoismaihin ja kehittyville markkinoilla sijoittavat rahastot sekä toimialarahastot.

Osakekerahastot rahastoluokittain. Taulukko: Finanssiala ry.

Korkorahastoissakaan ei positiivisten vuosituottojen rahastoluokkia löydy. Eniten miinuksella ovat olleet vuoden ajanjaksolla valtioriskirahastot.

Korkorahastot rahastoluokittain. Taulukko: Finanssiala ry.

Korkorahastojen tuotot ovat heikentyneet, kun sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousseet. Korkoja on nostanut keskuspankkien aggressiiviset ohjauskorkojen nostot sekä korkea inflaatio, joka heijastuu erityisesti pitkiin korkoihin.

”Sijoittaja joutuu nyt tasapainoilemaan lyhyen ja pitkän aikavälin talousnäkymien kanssa. Samaan aikaan kun talouskasvu hidastuu ja taantuman uhka on suuri, keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan. Euroopassa elettiin pitkään hyvin kevyen rahapolitiikan aikakautta, mutta tilanne on nopeasti muuttunut. Rahalla on nyt hinta, mikä tervehdyttää taloutta”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Somerlan mukaan myös geopoliittiset epävarmuudet jatkuvat, ja lyhyellä aikavälillä sijoitusmarkkinoilla saattaa näkyä edelleen voimakkaita liikkeitä.

”Rahastoihin kuukausittain säästävän kannattaa pitää sijoitussuunnitelmastaan kiinni ja nukkua yönsä rauhassa”, Somerla rauhoittelee.

