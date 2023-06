Apetit kylpee rahassa, yritysostot mahdollisia – analyysi

Elintarvikeyhtiö Apetit myi viljaliiketoiminnan 2022 ja pitää hallussaan suhteellisen isoa nettokassaa. Samalla peruskannattavuus on parantunut.

Kuukauden osake -analyysi: Apetit

Elintarvikeyhtiö Apetit on perinteisesti tunnettu alhaisesti P/B-luvustaan eli markkina-arvon suhteesta taseen netto-omaisuuteen.

Esimerkiksi vuosina 2016-2018 tämä luku oli 0,7-0,8. Toki pääoman tuottokaan ei ollut korkea.

Tänä vuonna kurssi on ollut selvässä nosteessa kohoten vuodenvaihteen reilun 10 euron tasolta nykyiseen 12,2 euroon eli parisenkymmentä prosenttia.

Jos alla olevan viiden vuoden aikajänne lyhennettäisiin alkuvuoteen 2023 (1.1.-19.6.), Apetit löisi 25 prosentin kokonaistuotollaan lievästi jopa Atrian. Muut, indeksi mukaan lukien, jäisivät nollaan tai sen alapuolelle.

Apetit on ollut viiden vuoden jänteellä kohtalainen sijoitus, tuotto osinkoineen 10 prosenttia. Atrian ja vertailuindeksin (OMX Helsinki CAP GI) tuotot ovat hyvää tasoa, Raision ja HKScanin huonoa. Kuva: TradingView

Tuoreimmassa ykköskvartaalin liiketoimintakatsauksessa oma pääoma per osake on 15,57 euroa. Kun nykykurssi 12,2 jaetaan osakekohtaisella opolla, saadaan P/B:ksi 0,78 eli selvästi totuttua korkeampi taso. Toki kurssi jää taseen nettovarallisuudesta yhä.

Kohonnut P/B on yleensä seurausta kohonneesta tai kohoavasta kannattavuudesta. Jos liiketoiminta tekee aiempaa enemmän tuottoa tasetta vasten, eihän sijoittaja halua myydä osaketta enää yhtä halvalla suhteessa taseeseen!

Juuri näin Apetitin tapauksessa on käynyt. Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE, return on capital employed) oli tammi-maaliskuussa 2023 (vuositasolle normeerattuna) 7,7 prosenttia, kun luku vuosi sitten oli 1,7 ja tilikaudella 2022 vajaa kuusi.

Mitä Apetit tekee?

Vuonna 1989 pörssiin listautuneen Apetitin (aiempi nimi Lännen Tehtaat 2013 saakka) liiketoiminta koostuu kahdesta segmentistä: Ruokaratkaisuista ja Öljykasvituotteista.

Ruokaratkaisujen valikoimaan kuuluvat kasvis- ja ruokapakasteet, kuten pihvit, pyörykät, keitot ja pizzat. Keskeinen tehdas sijaitsee Säkylässä. Isoin markkina on Suomen vähittäiskauppa ja foodservice, tärkein vientimarkkina puolestaan Ruotsin päivittäistavarakauppa.

Segmentti teki viime vuonna liikevaihtoa 64,2 miljoonaa euroa (+4,4 %) ja liikevoittoa 4,2 miljoonaa euroa (5,9). Kokonaisvolyymi nousi, kustannuksissa oli inflaatiota ja myyntihintoja päästiin nostamaan viiveellä.

Öljykasvituotteet -segmentti valmistaa korkealuokkaisia kasviöljyjä sekä rehuvalmistukseen tarkoitettuja rypsipuristeita. Liiketoiminnan päämarkkinat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Yhtiön öljynpuristamo sijaitsee Kirkkonummella. Tunnetuimpia tuotteita ovat Apetit- ja Neito-rypsiöljyt. Suurin myynti tulee foodservicestä ja elintarviketeollisuudesta.

Segmentin liikevaihto oli viime vuonna 118,2 miljoonaa euroa (+34 %) ja liikevoitto 1,5 miljoonaa (2,0). On huomattava, että neloskvartaalin liikevoitto parani 1,7 miljoonaan (Q4/22: -0,4) myyntihintojen nousun ja hyvän raaka-ainesaatavuuden myötä.

Uusi johto ja strategia

Apetitissa vaihtui johto vuonna 2019. Toimitusjohtajaksi nousi MMM Esa Mäki, jolla on erittäin laaja kokemus kotimaan elintarviketeollisuudesta Atriaa ja HKScania myöten.

Kokonaisuutena johto on varsin uusi, sillä Öljykasvituotteiden johtajana on ollut Timo Huttunen vuodesta 2022, talous- ja hallintojohtajana Susanna Tevä vuodesta 2022, tuotantojohtajana Ari Kulmala vuodesta 2019 ja kaupallisena johtajana Timo Partola vuodesta 2019.

Yhtiö julkaisi viime marraskuussa päivitetyn strategian 2023-2025. Sulkeissa on esimerkkejä konkretiasta.

Yhdessä enemmän (mm. viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon panostaminen, liiketoimintojen synergioiden ja prosessien vahvistaminen) Monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita (ruoan lisäarvotuotteiden kehittäminen, kasviöljyn jalostusasteen nosto, ruokaviennin lisääminen, Ruotsin aseman vahvistaminen) Lisää kotimaisia kasviproteiineja (rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistamisen jatkaminen, kotimaisten palkokasvien viljelyn edistäminen) Vastuullinen arvoketju (kestävän alkutuotannon ja kestävien ruokavalintojen edistäminen, kestävät hankintaprosessit)

Apetit uudisti strategiansa kaudelle 2023-2025. Strategia on yhtiön mukaan luonteva jatkumo aiempaan strategiakauteen. Visiona on ”Kasvava ja kannattava kasvipohjaisten tuotteiden markkinajohtaja”. Kuva: Apetit Oyj, strategia

Pääoman tuoton tavoite ”ROCE > 8,0 %” (vuoteen 2025 mennessä) säilyi ennallaan. Liikevoiton tavoitteena on 9,0 miljoonaa euroa, kun toteumataso vuonna 2021 oli 2,8 ja viime vuonna 3,5 miljoonaa euroa.

Kun verrataan jaksojen 2020-2022 ja 2023-2025 strategiajulkistuksia, molemmissa nousee esiin muutama keskeinen teema: Ruotsi, prosessit, viljelijäyhteistyö, rypsi-ingredientti ja palkokasvit.

Ruotsi ja rypsi-ingredientti

Yhtiö mainitsee rypsiproteiini-ingredientistä sekä herneistä tai palkokasveista molemmissa strategioissaan. Katsotaan miten Ruotsissa ja toisaalta rypsiproteiinilla on mennyt.

Rypsi-ingredientin eli -ainesosan kehittäminen on jatkunut jo joitakin vuosia. Kehitys on pitkäjänteistä ja kaupallinen merkitys on toistaiseksi vähäinen.

Vuosikertomuksen 2022 mukaan yhtiö on jatkanut hanketta, johon myös Business Finland osallistuu, ja jonka tavoitteena on täysin uuden, ravintosisällöltään korkealaatuisen ingredientin kehittäminen kansainvälisille elintarvikemarkkinoille.

Euroopan komissio myönsi BlackGrain from Yellow Fields -rypsisiemenjauheella eli rypsi-ingredientille uuselintarvikeluvan joulukuussa 2020. Vuonna 2022 kehitystyössä keskityttiin tuotantoprosessin kehittämiseen. BlackGrainia käytettiin ensimmäisen kerran kaupallisessa tuotteessa alkuvuodesta 2022 HoReCa-markkinoille lanseeratuissa Apetit Minijauhispyöryköissä. – otteet Apetitin vuosikertomuksesta 2022

Jatkuvien toiminnan tutkimus- ja kehitysmenot ovat olleet varsin vaatimattomia 1,4 ja 1,0 miljoonaa euroa tilikausilla 2022 ja 2021, vastaten 0,7-0,8 prosenttia liikevaihdosta.

Ruotsista yhtiö toteaa:

Ruoan kansainvälisessä kaupassa Apetit on melko tuntematon, mutta on vahvistanut asemaansa erityisesti Ruotsin vähittäiskaupassa ja Food service -kanavassa. – Apetit, vuosikertomus 2022

Toimenpiteitä Ruotsin ja viennin osalta vuonna 2022 olivat:

Valmistelu uuden tuoteperheen lanseeraamiseksi Pohjoismaiden markkinoille,

Uusien tuotteiden tuominen ja työ markkina-aseman vakiinnuttamiseksi Ruotsissa,

Viennin kumppanuuksien laajentaminen ja kokonaisvolyymin kasvattaminen.

Apetitin liikevaihto maittain. Ruotsin osuus on säilynyt toistaiseksi melko vähäisenä. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 2022 oli 182 miljoonaa ja edeltävänä vuonna 149 miljoonaa euroa. Kuva: Apetit, vuosikertomus

Hyvä kehitys on jatkunut 2023

Merkille pantavaa Apetitissa on, että yhtiö myi keväällä 2022 merkittävän osan liiketoiminnastaan, ison viljakauppaliiketoimintansa Suomessa ja Virossa. Liiketoiminta teki vielä tilikaudella 2021 liikevaihtoa jopa 165 miljoonaa euroa, tosin nollatuloksella.

Saatu käteisvastike reilu 16 miljoonaa euroa paransi tasetta, ja myynneistä kirjattiin parin miljoonan euron luovutusvoitto.

Tammi-maaliskuussa 2023 Ruokaratkaisut jatkoi selvää kasvuaan niin liikevaihdossa kuin tuloksessa. Öljykasvituotteissa oli samanlainen nousujohteinen kehitys.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto konsernitasolla kasvoi 13 prosenttia 48,2 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani -0,2 miljoonasta 2,0 miljoonaan eli merkittävästi.

Tämä kaikki on näkynyt kurssikehityksessä ja osaketutkimusyhtiö Inderes nosti suositustaan huhtikuun analyysissaan tasolta vähennä tasolle lisää.

Molemmissa liiketoiminnoissa liikevaihto ja myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi lisääntyi erityisesti Food service -kanavassa ja viennissä. Vähittäiskaupassa volyymit jäivät hieman vertailukauden korkeasta tasosta. Öljykasvituotteissa markkinahinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta. – Esa Mäki, liiketoimintakatsaus Q1/2023

Yrityskauppojen jälkeen tase on entistä vahvempi ja nettovelaton. Nettovelkaantumisaste maaliskuussa 2023 oli -14 prosenttia, kun luku vuosi takaperin oli +24, joka sekin on tasona hyvä.

Liiketoiminnan kannattavuus oli alkuvuonna juuri tavoitteen mukaista pääoman tuoton ollessa noin kahdeksan prosenttia.

Yhtiö on tehnyt tuotelanseerauksia ja kiinnittää huomiota vastuullisuuteen; hiilipäästöt laskivat viime tilikaudella 33 prosenttia. Pakastetuotteissa kotimaisuusprosentti oli 82.

Tuotekehityspanostukset varmistavat Apetitin valikoiman pysyvän kuluttajien tarpeiden mukaisena. Lanseerasimme maaliskuussa vähittäiskauppaan uudenlaisia napostelutuotteita, joissa kasvikset ja juusto yhdistyvät maukkaaksi kokonaisuudeksi. Samalla laajensimme uuni- ja grillikasvisten tuoteperhettä uudella makuvariantilla. – Mäki, Q1/2023-katsaus

Yhtiö piti huhtikuussa 2023 ohjeistuksensa ennallaan helmikuun tulosjulkistuksen mukaisena:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Toimialaan nähden jäätävä nettokassa

Vaikka riskejä on raaka-aineiden saatavuudesta hintavaihteluihin, sijoittajan kannalta merkittävin ”kasvispihvi” löytyy taseesta. Maaliskuussa taseen nettovarat olivat 15,6 euroa osaketta kohden, josta nettokassaa 2,1 euroa. Yhtiö teki jo tammi-maaliskuussa osakekohtaista tulosta 0,32 euroa.

Nettokassa (likvidit varat miinus korolliset velat) oli maaliskuussa arviolta 13-14 miljoonaa euroa, mikä on jossain määrin poikkeuksellista elintarviketeollisuudessa.

Osinkoa yhtiö jakoi huhtikuussa 0,50 euroa osakkeelta, jossa on korotusta 0,10 euroa. Osinko oli yhteensä vajaa 3,2 miljoonaa euroa eli likviditeettiin nähden vaatimaton. Osinkotuotto nykykurssia vasten on 4,1 prosenttia.

Varaa isompaankin osingonjakoon olisi, mutta yhtiö haluaa pitää rahakassan kunnossa – ehkä yritysostoja varten. Strategiassa kasvipohjaisten tuotteiden kohdalla lukee:

Olemme avoimia yritysostoille epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi. – Apetit.fi, strategia

Osinkopolitiikkana on 40-60 prosenttia tilikauden voitosta. Tuore osingonjako tekee juuri 60 prosenttia viime vuoden osakekohtaisesta 0,83 euron tuloksesta.

Markkina-arvoksi osakekurssilla 12,2 euroa muotoutuu 77 miljoonaa euroa. Isoimpia omistajia ovat Valion Eläkekassa, Berner Oy ja teollisuusneuvos Esko Eela.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.