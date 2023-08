OP ryhtyy maksamaan korkoa käyttötileille

OP kertoo tiedotteessaan, että se ryhtyy maksamaan korkoa omistaja-asiakkaidensa käyttötileillä oleville talletuksille.

Yleinen korkotaso on ollut useita vuosia hyvin alhainen, minkä vuoksi pankkien käyttötilien korot ovat olleet nollilla. Vain säästötileiltä on säästäjä voinut saada jonkinlaista korkoa. Keskuspankki EKP on kuitenkin viime vuosina nostanut ohjauskorkoja, mikä on nostanut markkinakorkoja. Se luo paineita myös talletuskorkojen nostoon.

OP on nyt ensimmäisenä kotimaisena pankkina nostamassa korkoa vuoden lopulla. Pankin käyttötilin korko astuu voimaan kohderyhmään kuuluville omistaja-asiakkaille automaattisesti marraskuun alusta alkaen.

OP:n käyttötilin talletuskorko on tällä hetkellä kiinteä 0 prosenttia kaikille asiakkaille. Kuluvan vuoden marraskuun alusta alkaen omistaja-asiakkaat saavat pankin käyttötileillä oleville talletuksilleen korkoa 0,25 prosenttia. Edun saa osuuspankin omistaja-asiakas, jolla on sekä omistaja-asiakkuus että Käyttötili samassa osuuspankissa.

OP Ryhmä palkitsee osuuspankkien omistaja-asiakkaita laajalla etukokonaisuudella, OP-bonuksin ja alennuksin.

”Kohonneen inflaation myötä nousseet markkinakorot ovat osaltaan parantaneet OP Ryhmän tuloksentekokykyä. Asiakkaiden omistamana finanssiryhmänä käytämme hyvää tulostamme omistaja-asiakkaidemme hyväksi maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Lisäksi olemme päättäneet, että emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäisiin pankkipalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta”, kertoo kertoo OP Ryhmän Vähittäispankkitoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

Nummelan mukaan näiden lisäetujen yhteenlaskettu arvo vuositasolla on omistaja-asiakkaille yli 100 miljoonaa euroa.

Korko koskee noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta, joilla käyttötileillä olevien talletusten yhteismäärä on 20,7 miljardia euroa. Koron tuoman lisäedun arvo on noin 51 miljoonaa euroa.

Käyttötilin talletuskorko lasketaan tilin alimmalle saldolle kulloinkin voimassa olevan kiinteän korkoprosentin mukaisesti. Korko lasketaan kalenterikuukauden alimman saldon perusteella, ja se perustuu päivän loppusaldoon.

Korko maksetaan käyttötilille kerran vuodessa. Esimerkiksi vuotta 2023 koskeva korko maksetaan joko joulukuun 2023 tai tammikuun 2024 aikana. Koronmaksun ajankohta riippuu tilin avaushetkestä. Asiakas voi tarkistaa tarkemman ajankohdan tilisopimuksestaan.