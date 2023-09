Valoen uusi projekti kuulostaa hienolta, mutta sijoittajien luottamuksen palauttaminen ei tule helpolla

Valoe on uudessa hankkeessa mukana kehittämässä kevyitä sähköautoja. Mukana on myös kaksi autojättiä.

Uusiutuvan energian sovelluksia tarjoava kotimainen pörssiyhtiö Valoe on mukana EU:n uudessa GIANTS-projektissa kehittämässä kevyitä sähköajoneuvoja kaupunkiliikenteeseen. Mukana ovat myös autojätit Toyota ja Renault.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoen tavoite on kehittää erilaisiin ympäristöihin, kuten liikennevälineisiin tai rakennuksiin, soveltuvia aurinkosähköratkaisuja.

Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.

Mistä uudessa projektissa sitten on kyse?

Kyseessä on Euroopan unionin uusi GIANTS (Green Intelligent Affordable New Transport Solutions) -projekti, jonka tavoitteena on kehittää teknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat kohtuuhintaisten kevyiden sähköajoneuvojen valmistamisen globaaliin kaupunkiliikenteeseen.

GIANTS-projektissa kehitetään kevyen sähköajoneuvon modulaarisuutta, skaalautuvuutta ja yhteistoimivuutta sekä innovatiivisia lataus- ja energianoptimointiratkaisuja.

Tavoitteena sähköverkosta riippumaton ajoneuvo

Kehitettävä teknologia sisältää kannettavan akun, skaalautuvan e-voimansiirron, standardoidun ajoneuvon ohjausjärjestelmän ja integroidut aurinkopaneelit. Lisäksi projektissa kehitetään kierrätyksen, uudelleenkäytön ja kunnostuksen konsepti.

Projekti tarjoaa myös työkalun, jonka avulla kolmannet osapuolet voivat suunnitella omia ajoneuvojaan. GIANTS-teknologian potentiaaliksi arvioidaan 1,5 miljoonaa vuosittain myytyä ajoneuvoa vuodesta 2028 eteenpäin.

Valoen tehtävänä on kehittää integroitavan paneelijärjestelmän tehokkuutta, kustannuskilpailukykyä ja teknologista standardia siten, että aurinkosähkön käyttö tulee mahdolliseksi L-luokan ajoneuvoihin. Tavoitteena on tehdä ajoneuvo, joka toimii enimmäkseen sähköverkosta riippumattomana.

Projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan kaksi konseptia, yksi kehittyneille markkinoille ja toinen kustannuksiltaan edullinen ratkaisu kehittyville markkinoille.

GIANTS-projekti kestää 3,5 vuotta, ja sen kustannusbudjetti on 15 miljoonaa euroa, josta avustusta on 12 miljoonaa euroa. Valoen ja Valoe Cellsin osuus projektin avustuksesta on noin 0,45 miljoonaa euroa.

Projektin partnereina on 24 merkittävää asiantuntijayritystä tai tutkimuslaitosta, joille on jaettu omat tekniset vastuualueet. Mukana ovat Renaultin ja Toyota Motor Europen lisäksi esimerkiksi ranskalainen Valeo Equipements Electriques Moteur, joka vastaa osien ja toimintojen yhteensopivuudesta.

Pienajoneuvojen valmistajista mukana on myös ruotsalainen Clean Motion, jonka EVIG-ajoneuvoon Valoe on jo valmistanut aurinkopaneeleita. Projektipartnerit Clean Motion, Squad Mobility ja TUX mobility tulevat testaamaan Valoen kehittämää paneelikonseptia. Testejä ja validointeja tullaan tekemään Ruotsissa, Belgiassa ja Intiassa.

Valoe vaikeiden haasteiden edessä

Kaikki tämä kuulostaa lupaavalta. Ongelma on vain siinä, että projekti tuskin palauttaa sijoittajien luottamusta Valoeen.

Sijoittajien uskoa on nimittäin koeteltu.

Valoe on elänyt vaikeita aikoja. Yhtiön osake on sukeltanut vuodessa 74 prosenttia ja se on niin sanottu senttiosake vaivaisella 0,016 euron kurssinoteerauksellaan.

Yhtiö on joutunut hakemaan sijoittajilta lisärahoitusta, mikä on kasvattanut osakkeiden lukumäärää ja laimentanut osakkeiden arvoa huomattavasti.

Heinäkuussa 2022 Valoe sopi Sono Motorsin kanssa Sion-sähköautoon integroitavien aurinkosähkökomponenttien lopputesteistä ja hyväksymisestä massatuotantoa varten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Valoe keskittyi tähän testausvaiheeseen.

Sono ilmoitti kuitenkin helmikuussa 2022 lakkauttavansa Sion-projektin, mikä oli Valoelle iso takapakki, sillä sopimus olisi muodostanut suurimman osan Valoen vuoden 2023 liikevaihdosta.

Yhtiö kertoi elokuun lopulla aloittavansa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa taloudellisten ja tuotannollisten syiden takia. Valoen viime aikoina saamat tilaukset painottuvat tuotekehitykseen, muun muassa kennojen kehittämiseen, työllistäen pääasiassa Valoen Liettuan tehtaan henkilöstöä ja Juvan tehtaalla tuotekehityksessä työskenteleviä työntekijöitä.

Yhtiö olettaa osan sen tällä hetkellä tuotekehitys- ja esituotantovaiheessa olevista projekteista siirtyvän massatuotantoon, mikä parantaisi tuotannollista ja taloudellista tilannetta merkittävästi.