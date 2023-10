Uusi indeksirahasto sisältää laajan hajautuksen ja vipuvaikutuksen

Nordnet lanseeraa vipua sisältävän kansainvälisen rahaston.

Nordnet tuo markkinoille uuden Nordnet Maailma Indeksi 125 -rahaston. Kyseessä on kansainvälinen rahasto, joka sijoittaa yli 700:n suurten ja keskisuurten yhtiön osakkeisiin 23 maassa.

Rahaston laajan hajautuksen takia sijoittajan riski jakautuu monelle toimialalle ja maantieteelliselle markkina-alueelle, minkä ansiosta rahasto ei ole kovin herkkä yksittäisten maiden tai sektoreiden markkinaliikkeille.

Rahaston suurimmat omistukset ovat Microsoft, Googlen emoyhtiö Alphabet, Nvidia, Tesla ja Eli Lilly.

Rahasto pyrkii jäljittelemään MSCI World Leaders ESG Leveraged 1.25 Select Index -indeksiä. Se on hyvin hajautettu kansainvälinen osakeindeksi, joka sijoittaa keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin 23 maassa, Yhdysvallat suurimpana maana. Indeksi keskittyy yhtiöihin, joilla on korkea ESG-arvosana (ympäristö-, ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa) verrattuna muihin alan toimijoihin.

Rahastossa on sisäänrakennettu vipu, jonka tavoitteena on tuottaa 1,25-kertainen tuotto tunnettuun kansainväliseen MSCI World ESG Leaders Index -indeksiin nähden, pois lukien vipuvaikutuksen luomiseksi otetun lainan kustannukset. Vipusijoittamisessa tuottopotentiaali kasvaa, mutta samalla kasvaa myös riski aikoina, jolloin markkinakehitys on negatiivista.

Nordnet Maailma Indeksi 125 on ensimmäinen koko maailmaan sijoittava vipua sisältävä indeksirahasto.

”Tuntuu hienolta julkaista jälleen uusi, oman rahastoyhtiömme rahasto markkinalle. Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG on aiemmin löytänyt jo yli 50 000 suomalaisen sijoittajan salkkuun. Nyt sijoittajilla on enemmän valinnanvaraa, kun Nordnet Maailma Indeksi 125 on saatavilla”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Rahaston vuosittainen hallinnointipalkkio on vipua sisältäville indeksirahastoille tyypilliseen tapaan korkea, 0,49 prosenttia. Koska rahasto on indeksirahasto, ovat hallinnointipalkkiot kuitenkin tyypillistä aktiivisesti hoidettua rahastoa selvästi alhaisemmat.

Rahaston arvo määritellään päivittäin, ja siihen voi sijoittaa joko kuukausisäästämällä tai kertasijoituksina. Pienin sijoitussumma rahastoon on 15 euroa.

Rahasto on tuottanut viime vuosina hyvin, mutta se on myös riskinen.

Viimeisen viiden vuoden aikana tuon indeksin keskimääräinen vuosittainen tuotto on ollut 8,7 prosenttia. Vastaava luku kuluneen kymmenen vuoden ajalta on 9,60 prosenttia.

”Nordnet Maailma Indeksi 125 -rahastoon sisältyy suhteellisen korkea riski ja se sopii sijoittajille, joilla on pitkä tai keskipitkä sijoitushorisontti. Lyhyin suositeltu aika rahaston omistamiseen on viisi vuotta”, opastaa Tuppurainen.

Rahaston julkaisee Nordnetin rahastoyhtiö Nordnet Fonder, joka yhdessä JP Morgan Mansartin kanssa hallinnoi rahastoa.

Nordnet Maailma Indeksi 125 -rahastoon voi tutustua osoitteessa nordnet.fi/maailma-125.