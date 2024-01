Ongelmissa tarponut Viaplay sai kriisipaketin – osake laskee silti yhä

Mediayhtiö Viaplayn vuosi 2023 oli katastrofaalinen. Nyt yhtiö näyttää kuitenkin välttäneen konkurssin.

Suoratoistopalveluita tarjoava Viaplay järjesti keskiviikkona ylimääräisen yhtiökokouksen. Jo ennakkoon suurta huomiota herättänyt ”kriisiyhtiökokous” piti sisällään mm. päätöksen tulevasta osakeannista.

Ylimääräinen yhtiökokous ei sisältänyt sen suurempia yllätyksiä, vaan kaikki kokouksen päätösehdotukset hyväksyttiin. Osakkeenomistajat hyväksyivät hätäapupaketin, johon kuului neljän miljardin kruunun (357 miljoonaa euroa) pääoman kerääminen, suurien velkojen alaskirjausta ja lainojen muuttamisia osakkeiksi.

Päätösten myötä ranskalainen Canal Plus ja tšekkiläinen PPF nousevat Viaplayn uusiksi pääomistajiksi. Tämän ohella molemmat yhtiöt sitoutuvat hankkimaan Viaplaylle lisärahoituksen.

Muille yhtiöille päätös on kivulias, sillä ne menettävät Viaplayhin sijoittamat varansa. Yksi suurimmista häviäjistä on norjalainen mediajätti Schibsted, joka kärsii järjestelyn myötä miljoonatappiot.

Pahimmillaan Viaplayta olisi voinut uhata jopa konkurssi, mutta nyt yhtiön tulevaisuus näyttää hieman valoisammalta. Päätöksen myötä Viaplay voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

Takana katastrofaalinen vuosi 2023

Viaplay on ollut viime vuosina otsikoissa suurten vaikeuksiensa kanssa. Vaikeudet ovat heijastuneet myös armotta yhtiön osakekurssiin, joka on laskenut rajusti. Viaplayn osake romahti pelkästään vuoden 2023 aikana 200 kruunusta alle kuuteen kruunuun, mikä tarkoittaa siis noin 97 prosentin laskua.

Yhtiön kurssihuippu osui lokakuulle 2021, jolloin osakkeesta maksettiin 520 kruunua. Vain 26 kuukauden aikana osake painui kuitenkin alaspäin peräti 98,8 prosenttia.

Viaplayn vuoteen 2023 mahtui useampia poikkeuksellisen rajuja kurssipudotuksia. Yksi näistä oli kesäkuussa, jolloin tulosvaroituksen myötä osake laski yhdessä päivässä 60 prosenttia. Seuraavan kerran osake syöksyi heinäkuussa, jolloin se halpeni päivän aikana noin 50 prosenttia. Kolmas heikko päivä nähtiin joulukuussa, jolloin osake putosi jälleen 75 prosenttia.

Mediayhtiön osakkeesta on ollut siis niin sanottu putoava puukko. Vaikka osake on laskenut useamman kerran rajusti, mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö osake voisi jatkaa surkeaa kehitystä yhä jatkossakin. Asia huomioitiin joulukuussa X:ssä myös Sammon sijoittajasuhdepäällikkö Mirko Hurmerinnan toimesta.

”Viaplayn osake oli ennen tätä päivää [1.12.2023] laskenut vuoden alusta 88 prosenttia. Ei kai se nyt enää tuosta voi laskea? No tänään on 15 minuutissa tultu 80 prosenttia tonttiin ja vuoden alussa sijoitetusta 100 rahasta olisi jäljellä enää vajaat 3 rahaa”, Hurmerinta pohdiskeli tuolloin twiitissään.

Vuosi 2024 alkanut heikosti

Myös vuosi 2024 on alkanut Viaplayn osakkeella mollivoittoisesti. Tällä hetkellä osake noteerataan hintaan neljä kruunua, mikä tarkoittaa sitä, että laskua vuoden alkuun nähden on tullut 24 prosenttia.

Heti ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen keskiviikkona osake pinkaisi 10 prosentin nousuun, mutta sen jälkeen lasku on jatkunut entisestään. Perjantaiaamuna osake saavutti uuden kaikkien aikojen alimman tasonsa, kun Viaplayn osakkeesta maksettiin 3,81 kruunua.

Viaplayn monet ongelmat

Viaplayn ongelmat muodostuvat useista eri tekijöistä, jotka kiusaavat yhtiötä yhtä aikaa ja eri suunnista. Viaplay on pyrkinyt laajentumaan nopeasti ja aggressiivisesti kansainvälisille markkinoille mm. monipuolisten urheiluoikeuksien sekä omien sarjojen avulla. Sarjat ja urheiluoikeudet ovat muodostuneet kuitenkin kalliiksi, ja mm. inflaatio on nostanut omien sarjojen tuotantokustannuksia merkittävästi.

Samaan aikaan yhtiön myynti on sakannut. Viaplayn mukaan myynti on sakannut niin uusissa tilaajissa, kuin myös palvelun sisäisessä mainosmyynnissä. Mainosmyynnin haasteet eivät ole koskeneet vain Viaplayta, vaan alkava taantuma on kurittanut koko media-alaa aina tv- ja radiokanavia myöten.

Kuluttajamyynnin osalta tilannetta on vaikeuttanut Viaplayn toistuvat hinnankorotukset sekä erilaiset palvelun käyttöä koskevat rajoitukset. Nousevat hinnat yhdistettynä aiempaa rajoitetumpaan sisältöön ovat saaneet monet palvelun asiakkaat irtisanomaan tilauksiaan. Viimeisin Viaplayn hinnankorotus nähtiin joulukuussa Ruotsissa, jossa yhtiö nosti Total-urheilupaketin hintaa 27 prosentilla.

Samaan aikaan kuluttajien heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa suoratoistopalvelut ovat usein ensimmäisten karsittavien kulujen joukossa. Ero on huima Viaplayn huippuvuosiin 2020-luvun taitteessa, jolloin koronapandemian vuoksi yleisötapahtumien rajoitukset suorastaan kannustivat ihmisiä suoratoistopalveluiden pariin.

Viaplay on pyrkinyt ratkomaan ongelmiaan monin eri tavoin. Se on mm. vaihtanut kesäkuussa 2023 toimitusjohtajaansa, jolloin yhtiötä pörssitaipaleen alusta asti luotsannut Anders Jensen erosi, ja tämän tilalle tuli Jorgen Madsen Lindemann. Hintakorotusten ohella Viaplay on paikannut haasteitaan myös keskeyttämällä omia draamatuotantojaan ja myynyt useita sarjoja kilpailijoilleen Netflixille ja Skyshowtimelle.

Viaplay on suhteellisen tuore yritys Tukholman pörssissä. Se listautui Tukholman pörssiin keväällä 2019. Viaplay on tuttu monille suomalaisille etenkin urheilumaailmasta, sillä yhtiö tarjoaa mm. NHL-, Valioliiga- ja F1-lähetyksiä.