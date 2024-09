Nesteen osake syöksyssä – putoava puukko vai iso mahdollisuus?

Nesteellä on yhä pahenevia vaikeuksia uusiutuvien tuotteiden markkinoilla. Analyytikoita se ei näytä huolettavan.

Suositusta kansanosakkeesta on tullut omistajilleen todellinen murheenkryyni. Nesteen osakkeen arvosta on sulanut vuodessa lähes 55 prosenttia. Kuluvan viikon aikana osake on syöksynyt yli 14 prosenttia, kun yhtiö julkisti ruman tulosvaroituksen keskiviikkona.

Neste alentaa vuoden 2024 ohjeistusta yhtiölle tuiki tärkeissä uusiutuvissa tuotteissa.

Yhtiön mukaan uusiutuvien tuotteiden myyntihintanäkymään on vaikuttanut negatiivisesti dieselin markkinahinnan huomattava lasku kolmannella vuosineljänneksellä. Samaan aikaan jäte- ja tähderaaka-aineiden hinnat eivät ole alentuneet, ja uusiutuvien tuotteiden markkinahintapreemiot ovat pysyneet heikkoina.

Neste myös tarkentaa uusiutuvien tuotteiden kokonaismyyntimäärän sekä uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän ennusteitaan perustuen viimeisimpään myynnin näkymäänsä.

Nesteen osakekurssi 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Jyrkkä pudotus uusiutuvien tuotteiden myyntinäkymiin

Uusiutuvien tuotteiden näkymien lasku on raju.

Yhtiö odottaa nyt tuotteiden kokonaismyyntimäärän kasvavan vuodesta 2023 ja nousevan noin 3,9 miljoonaan tonniin vuonna 2024. Uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän Neste odottaa olevan 0,35-0,55 miljoonaa tonnia. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden 2024 keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalin Neste ennustaa olevan 360-480 dollaria tonnilta.

Yhtiö kertoo, että se tulee optimoimaan tuotantokapasiteetin käyttöastettaan uusiutuvissa tuotteissa markkinatilanteen mukaisesti.

Aiemmin Neste oli odottanut uusiutuvien tuotteiden myynnin nousevan 4,4 miljoonaan tonniin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän olevan 0,5-0,7 miljoonaa tonnia. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalin yhtiö odotti aiemmin olevan 480-580 dollaria tonnilta.

Öljytuotteiden ohjeistus vuodelle 2024 pysyy ennallaan.

Tulosvaroitus ei ole ainakaan vielä näkynyt analyytikoiden suosituksissa. Vara Research -yhtiön mukaan 20 Nestettä seuraavasta analyytikosta 12 antaa yhtiölle positiivisen suosituksen, seitsemän suositus on neutraali ja vain yhden suositus on negatiivinen.

Analyytikoiden konsensusodotuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 24 euroa, mikä tarkoittaisi yli 50 prosentin nousupotentiaalia osakkeeseen. Tosin analyytikot ovat rukanneet osakkeen tavoitehintoja alaspäin alkuvuoden jälkeen.

Nesteen osakkeen tavoitehinnat kuukausittain, analyytikoiden konsensus. Kuva: Vara Research.

Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski arvioi, että Nesteen taustatekijät ovat jokseenkin samat kuin aiemmin. Analyysitalon arvion mukaan Nesteen tuotteiden nykyinen matala marginaalitaso ei ole pitkässä juoksussa kestävä.

”Siten uskomme segmentin tuloskunnon elpyvän keskipitkällä aikavälillä, vaikka epävarmuustekijöitä kysynnän ja tarjonnan tasapainottumisen ajankohtaan liittyykin”, Gostowski toteaa Inderesin katsauksessaan.

Kääntyykö kilpailutilanne terveemmäksi lähivuosina?

Pääanalyytikon mukaan uusiutuvien tuotteiden markkinoilla jotkut toimijat ovat olleet jo alkuvuonna tappiolla ja yleisesti kannattavuudet ovat matalat. Tällainen tilanne ei ole Gostowskin mukaan pidemmällä tähtäimellä kestävää, koska nyt pääoman tuotot jäävät heikoksi, mikä jarruttaa kysynnän kasvun edellyttämiä investointeja.

Siten voi olla mahdollista, että pitemmällä aikavälillä ylitarjontatilanne purkautuu. Topsin ylitarjonnan poistuminen vaatii aikaa ja nyt heikko taloustilanne rasittaa edelleen ylitarjonnasta kärsivää markkinaa, Gostowski toteaa.

Nesteen osake on Gostowskin mukaan maltillisesti hinnoiteltu pidemmän tähtäimen Inderesin ennusteisiin suhteutettuna.

”Nykyisellä tulostasolla osake on kallis, mutta Uusiutuvien tuotteiden selvästi korkeammalla olevat keskipitkän aikavälin tulosennusteet painavat pidemmän tähtäimen arvostuskuvan houkuttelevaksi, kun ennusteillamme Uusiutuvien tuotteiden 2026 ja 2027 EV/EBIT-kertoimet ovat 10-8x”, pääanalyytikko toteaa.

Jättipankki Morgan Stanley nosti Nesteen suosituksen ylipainoon ja korotti samalla osakkeen tavoitehinnan 27,5 euroon aiemmasta 22,3 eurosta.

Morgan Stanleyn analyytikot uskovat, että osake on valmiina käänteeseen. Pankin mukaan viimeaikaiset vaikeudet saattavat olla päättymässä. Nesteen osakekurssi on historiallisesti ollut herkkä myyntikatteille ja uusiutuvien tuotteiden tulosodotuksille, mikä viittaa siihen, että parannukset näillä alueilla voisivat johtaa merkittävään osakearvon nousuun tulevaisuudessa.