Yksi kohtalokas laiminlyönti voi tuoda autoilijalle tuhansien eurojen laskun

Liikennevakuutuskeskus kertoo tiedotteessaan, että vuosittain tapahtuu useita satoja liikennevahinkoja, joissa aiheuttajalla ei ole lakisääteistä liikennevakuutusta.

Liikennevakuutuskeskus korvaa syyttömille osapuolille aiheutuneet vahingot, mutta vakuutuksen laiminlyönyt kuljettaja jää kokonaan ilman korvauksia.

Liikennevakuutus on lakisääteinen valtaosalle moottoriajoneuvoista, ja vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa. Jos vakuuttamaton ajoneuvo tästä huolimatta kolaroi liikenteessä, Liikennevakuutuskeskus toimii järjestelmän turvaverkkona pitäen huolen, että syyttömät saavat lakisääteiset korvaukset.

”On tärkeää, että vakuuttamisen laiminlyönti ei vaikuta muiden henkilöiden saamiin korvauksiin. Liikennevakuutuskeskus hoitaa korvausten maksun, jos onnettomuuden aiheuttajalla ei ole lakisääteistä liikennevakuutusta”, LVK:n johtaja Janne Jumppanen sanoo.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2024 korvattiin yhteensä 612 vakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttamaa liikennevahinkoa. Määrä on vaihdellut 2010-luvulta alkaen reilun viidensadan ja lähes tuhannen vahingon välillä. Kustannukset näistä vahingoista ovat vuositasolla useita miljoonia euroja.

Vakuutuksen laiminlyönti ja kolari on yhdistelmä, joka voi inhimillisten murheiden lisäksi aiheuttaa autoilijalle mittavan taloudellisen vahingon.

”Vakuutuksen laiminlyönyt kuski jää aiheuttamansa kolarin jälkeen kokonaan ilman vakuutuskorvauksia. Vakavissa vahingoissa esimerkiksi ansionmenetyksiä voidaan korvata useiden vuosikymmenien ajan, ja summat voivat nousta satoihin tuhansiin tai jopa yli miljoonaan euroon”, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.

Tietyt ajoneuvot, kuten osa työkoneista, on kuitenkin vapautettu kokonaan vakuuttamisvelvollisuudesta, ja korvauksista vastaa Liikennevakuutuskeskus. Tällaisten ajoneuvojen aiheuttamissa vahingoissa korvataan myös kuljettajalle itselleen tapahtuneet vahingot.

Mikä on pakollinen liikennevakuutus?

Lakisääteinen liikennevakuutus on Suomessa pakollinen vakuutus kaikille moottoriajoneuvoille, joita käytetään liikenteessä. Sen tarkoituksena on turvata liikenteessä tapahtuvista vahingoista aiheutuvat henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot.

Liikennevakuutus kattaa esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot sekä kaikkien osapuolten henkilövahingot, kuten hoitokulut ja tulonmenetykset.

Syyllisen osapuolen ajoneuvon vahinkoja tai siinä ollutta omaisuutta liikennevakuutus ei korvaa; tällaisia vahinkoja varten tarvitaan erillinen kaskovakuutus.

Liikennevakuutus on välttämätön ajoneuvon rekisteröimiseksi ja sen lailliseksi käyttämiseksi liikenteessä. Ilman voimassaolevaa vakuutusta ajoneuvoa ei saa käyttää, ja vakuuttamattomuudesta voi seurata huomattavia taloudellisia sanktioita, kuten Liikennevakuutuskeskuksen perimä vakuuttamattomuusmaksu, joka on yleensä korkeampi kuin normaali vakuutusmaksu.

Lisäksi luvaton ajo ilman vakuutusta voi johtaa sakkoihin ja ajoneuvon käyttökiellon määräämiseen.

Liikennevakuutus koskee laajasti erilaisia moottoriajoneuvoja, kuten autoja, moottoripyöriä, mopoja, traktoreita ja moottorityökoneita. Joissakin tapauksissa myös rekisteröimättömät ajoneuvot kuuluvat vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Poikkeuksia ovat esimerkiksi hitaasti liikkuvat ajoneuvot, jotka on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta.

Liikennevakuutus on voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja vihreän kortin sopimukseen liittyneissä maissa. Sen avulla varmistetaan, että liikennevahingoista aiheutuneet kustannukset korvataan riippumatta siitä, kuka on vahingon aiheuttaja.

Pakollisen liikennevakuutuksen hankkiminen on helppoa

Auton pakollisen liikennevakuutuksen hankkiminen on helppo hoitaa helposti verkossa tai vakuutusyhtiön palvelupisteessä. Kun henkilö ostaa ajoneuvon, hänen tulee varmistaa, että autolla on voimassa oleva liikennevakuutus. Jos edellinen omistaja on poistanut ajoneuvon liikennekäytöstä, vakuutus tulee hankkia heti ostopäivänä.

Jos ajoneuvolla on voimassa oleva vakuutus, uusi omistaja tai haltija voi ottaa uuden liikennevakuutuksen seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä. Tänä aikana mahdolliset vahingot korvataan edellisen vakuutuksen perusteella.

Vakuutuksen ottaminen tapahtuu tekemällä vakuutushakemus valitulle vakuutusyhtiölle. Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat mahdollisuuden laskea vakuutuksen hinta ja ostaa liikennevakuutus suoraan verkossa. Tämä tekee prosessista nopean ja vaivattoman, sillä samalla voi usein hoitaa myös ajoneuvon rekisteröinnin.

Liikennevakuutus tulee ottaa ajoneuvon omistajan tai pääasiallisen käyttäjän nimiin, ja jos pääkäyttäjä on eri kuin omistaja, hänet tulee merkitä ajoneuvorekisteriin haltijaksi.

Liikennevakuutuksen hinta määräytyy useiden tekijöiden perusteella, kuten kuljettajan iän, ajohistorian, ajoneuvon merkin ja mallin sekä käyttöpaikan mukaan. Vakuutuksen bonukset muodostuvat ajohistorian perusteella: mitä pidempään autoilija on ajanut ilman vahinkoja, sitä korkeampi bonus on.