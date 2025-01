Revenio kasvaa ja rakentaa vallihautaa

Revenio on noussut alansa markkinajohtajaksi. Tuotto-odotus on houkutteleva, uskoo analyytikko.

Silmien tutkimiseen ja hoitoon tarkoitettujen lääketieteellisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut Revenio on viime vuosina laajentanut toimintaansa kokonaisvaltaisten silmien hoidon ratkaisujen tarjoajaksi. Yhtiö panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin, kuten tekoälyä hyödyntävään iCare ILLUME -seulontaratkaisuun, joka optimoi potilaan näönhuollon hoitopolkua ja alan ammattilaisten prosesseja.

Tarve innovatiiviselle silmähoidolle kasvaa. Silmäsairauksien esiintyvyys lisääntyy maailmanlaajuisesti väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien yleistymisen myötä, samalla kun silmähoidon ammattilaisten määrä pysyy ennallaan ja terveydenhuollon kustannuspaineet kasvavat.

Vuosien 2016-2022 aikana Revenio on kasvattanut markkinaosuuttaan liikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun ollessa noin 27 prosenttia, kun markkinoiden kasvuvauhti oli samalla ajanjaksolla 4–5 prosenttia.

Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto jäi samalle tasolle kuin edellisvuonna eli noin 97 miljoonaan euroon, mutta Revenio on päässyt takaisin kasvupolulle. Vuodelta 2024 yhtiö odottaa valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan 5-10 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Revenion kannattavuus on ollut erinomainen, sillä oikaistu liikevoittoprosentti on vuosina 2019-2023 vaihdellut 28-31 prosentin välillä.

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkinoilla. Erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueilla sekä Yhdysvalloissa myynnin kehitys oli vahvaa. Myös Euroopan alueella myynti kasvoi. Kuitenkin Yhdysvalloissa pääomasijoittajaomisteisten optikkoliikkeiden sijoituspäätökset etenevät edelleen hitaasti, eikä alkuvuoden aikana näkynyt pieni positiivinen vire ole vielä realisoitunut suurempina tilauksina, kertoi osavuosikatsauksen yhteydessä Revenion toimitusjohtaja Jouni Toijala.

Yhtiö on onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa kuluvan vuoden aikana, mutta haasteena on ollut markkinatilanne.

”Kohdemarkkinamme on silmän diagnostiikkalaitteiden markkinat, joiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut alkuvuoden aikana ollut hyvin vaatimatonta. Samanaikaisesti on kuitenkin todettava, että geopoliittiset riskit ovat kasvaneet ja niiden mahdolliset vaikutukset globaaliin talouteen, yhdessä Yhdysvaltojen presidentinvaalien kanssa, ovat vaikeasti ennakoitavissa. Kaiken kaikkiaan näkyvyys eteenpäin on edelleen varsin rajallinen”, Toijala kertoi.

Etumatka kilpailijoihin kasvaa

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen arvioi tuoreessa katsauksessaan, että Revenion vahva ydinliiketoiminta parantaa juoksuaan lähivuosina, ja lisäksi yhtiöllä on mielenkiintoisia kasvuaihioita, erinomaiset näytöt omistaja-arvon luonnista ja muuntautumiskyvystä historiasta.

Revenio on noussut vuosikymmenessä yhden teknologian niche-toimijasta kansainväliseksi toimijaksi. Kinnusen mukaan yhtiön iCare-silmänpainemittarit ovat ylivoimaisella teknologiallaan nousseet segmenttinsä markkinajohtajiksi, ja Revenion etumatka kilpailijoihin on erittäin pitkä.

Lisäksi iCare-kuvantamislaitteet ovat samalla kasvaneet voimakkaasti parantaen matkan varrella kannattavuuttaan, Kinnunen toteaa.

Kokonaistarjonta on vahvistunut myös ohjelmistoratkaisuilla, jotka mahdollistavat pitkällä aikavälillä siirtymän huippuluokan laitevalmistajasta kokonaisratkaisujen toimittajaksi. Tosin tällä tiellä yhtiö on kuitenkin vielä alkuvaiheessa FDA-lupien puuttuessa, mutta ensimmäiset merkit Euroopasta ovat olleet lupaavia, Kinnunen toteaa.

Osakkeen arvostustaso houkutteleva, kun huomioidaan vahva tuloskasvu

Analyytikko uskoo Revenion yltävän lähivuosina vahvaan 25 prosentin tuloskasvuun lähivuosina. Samalla yhtiö kypsyttelee uusia kasvuaihioita.

Kinnusen mukaan yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät patenttisuojan heikentymiseen, kasvuaihioiden kehittymiseen sekä ohjelmistostrategian onnistumiseen tekoälyn luomassa murroksessa.

Inderesin vuoden 2025 ennusteilla Revenion oikaistu EV/EBIT-kerroin on 22x. Tuloskasvun käynnistyessä tämä arvostustaso on Kinnusen mukaan houkutteleva, mutta sijoittajan kuuluukin saada kompensaatiota ennusteriskin kantamisesta.

”Pidemmän aikavälin tuotto-odotuksen näemme erityisen houkuttelevana ja pidämme noin 20 prosentin kokonaistuottoja realistisina tulevina vuosina. Pidämme riski/tuotto-suhdetta kokonaisuutena houkuttelevana”, Kinnunen toteaa.

Inderes toistaa Revenion lisää-suosituksen 32 euron tavoitehinnalla. Osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 29 euron hinnalla Helsingin pörssissä.