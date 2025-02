Anora nousi pankin osakesuosikkien listalle

Anora Group on viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa. Yhtiö syntyi suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcusin yhdistymisellä syyskuussa 2021.

Yhtiön kasvustrategia perustuu kolmeen strategiseen ydinpilariin. Ruotsin, Norjan ja Suomen monopolimarkkinoilla Anora pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin. Yhtiö haluaa saavuttaa kasvua eri kuluttajatilanteissa ja myyntikanavissa ja näin vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana viinejä ja väkeviä alkoholijuomia tarjoavana yhtiönä.

Yhtiöllä on kolme liiketoimintasegmenttiä. Wine-segmentti kehittää, markkinoi ja myy päämiesten viinejä ja Anoran omia viinibrändejä. Spirits-segmentti kehittää, markkinoi ja myy sekä Anoran omia väkevien alkoholijuomien brändejä että päämiestemme brändejä. Industrial-segmentti sisältää Anoran teollisen liiketoiminnan – teolliset tuotteet ja sopimusvalmistuksen, logistiikkayritys Vecturan ja toimitusketjutoiminnot.

Viime kesäkuussa astui Suomessa voimaan lakimuutos, joka toi kahdeksan prosenttiset viinit ruokakauppoihin. Tämä lakimuutos on Anoran viinimyynnille eduksi.

Anoran osakkeen arvosta on sulanut vuodessa 28 prosenttia, mutta helmikuussa osake on kääntynyt selvään nousuun, kun yhtiö julkisti 12. helmikuuta odotuksia paremman tulosraportin. Osake onkin kivunnut kuukaudessa jo 20 prosenttia.

Tuloskehitys ylitti odotukset

Loka-joulukuussa yhtiön liikevaihto laski 2,8 prosenttia vertailukaudesta 205 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen käyttökate nousi odotuksia enemmän viime vuodesta, 6,7 prosenttia vajaaseen 29 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensus odotti 203 miljoonan euron liikevaihtoa ja 26 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku johtui pääosin Wine- ja Spirits -segmenttien matalammista volyymeistä. Wine-segmentissä Anora säilytti edelleen johtavan markkina-asemansa Suomessa, vähittäiskauppa mukaan lukien, pääasiassa päivittäistavarakaupoissa lanseerattujen 8-prosenttisten viinien ansiosta.

Spirits-segmentissä liikevaihto kasvoi Ruotsissa, mutta laski kaikissa muissa Pohjoismaissa. Industrial-segmentin liikevaihtoon vaikuttivat heikentävästi etanolin ja sivutuotteiden matalammat myyntihinnat ja tuotantovolyymit, kun taas sopimusvalmistuksen volyymi parani edellisvuoteen verrattuna.

Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen kehitys vuosineljänneksittäin. Kuva: Anora Group.

Vertailukelpoinen käyttökate parani Wine- ja Industrial -segmenteissä edellisvuodesta.

”Teimme varastojen arvoihin sekä Wine- että Industrial-segmenteissä joitakin lisäalaskirjauksia, jotka raportoitiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Industrial-segmentissä liiketoiminnan tehostamisohjelmat paransivat kannattavuutta. Spirits-segmentin vertailukelpoinen käyttökate laski matalamman liikevaihdon ja korkeampien liiketoiminnan muiden kulujen vuoksi edellisvuoteen verrattuna”, summaa tuloskehitystä Anoran toimitusjohtaja Jacek Pastuszka.

Pastuszkan mukaan Anora pyrkii palauttamaan Wine- ja Spirits -segmenttien liikevaihdon orgaaniselle kasvu-uralle keskittämällä panostusta suurimpiin brändeihin ja kumppanuuksiin.

Vuonna 2025 yhtiö odottaa päämarkkinoiden volyymien olevan suhteellisen samalla tasolla vuoteen 2024 verrattuna, kun taas arvolla mitattuna markkinat kasvavat Anoran odotuksissa hieman.

Yhtiö odottaa tänä vuonna liikevaihdon yltävän 70-75 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli 69 miljoonaa euroa.

Anoran osakkeen arvostus houkuttelee

OP on nostanut Anoran omaan kotimaisten osakesuosikkien listalleen.

Anoran tuloskehitys on ollut vaisua jo pitkään, ja se on heijastunut osakkeen mataliin arvostuskertoimiin, pankki toteaa. Osa yhtiön tulosheikkoudesta on ollut OP:n mukaan kuitenkin tilapäistä, kuten Globus Wine -yritysoston tuomat haasteet, ja osa vaisusta markkinakehityksestä johtuvaa.

Loka-joulukuun tulos osoitti kuitenkin jo varovaisia käänteen merkkejä tuloksen parantuessa vertailukaudesta, pankki kertoo.

OP:n mukaan osake on arvostuskertoimien valossa houkuttelevasti hinnoiteltu. Yhtiön osakkeen tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat noin 20-30 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Lisäksi osake tarjoaa vankkaa, 6-7 prosentin välillä olevaa osinkotuottoa.

Anoran osake hinnoitellaan tällä hetkellä 3,4 euron hintaan. Yhtiön arvostuskertoimet ovat kuitenkin kilpailijaa selvästi alhaisemmat, minkä perusteella osakkeessa on selvää nousuvaraa.

”Mikäli Anoran osake arvostettaisiin soveltuvimman kilpailijan, Viva Wine Groupin, kertoimilla, voisi Anora saada noin 5,00-5,50 euron osakekohtaisen arvon. Kassavirtamallimme antama arvo osakkeelle on 5,50 euroa”, pankki toteaa.