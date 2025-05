Videohaastattelu: Jaakko Sinnemaa kertoo Asuntosalkun tarinan

Jaakko Sinnemaa (oik.) on toimitusjohtanut Asuntosalkkua vuodesta 2014. Hän on myös yhtiön merkittävä omistaja. Vasemmalla haastattelee Henri Elo.

Pörssiyhtiö Asuntosalkku Oyj on perustettu 2012 Jaakko Sinnemaan ja Timo Metsolan toimesta. Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle 2022.

Asuntosalkku hallinnoi laadukasta asuntokokonaisuutta Suomessa painottuen pääkaupunkiseudun edullisiin pieniin asuntoihin ja Viron Tallinnassa painottuen keskusta-alueen uudehkoihin asuntoihin.

Vuokrausaste on korkea noin 98 prosenttia. Asuntosalkun 2 100 asunnon niin sanottu juokseva tuotto on viisi prosenttia. Taseesta on rahoitettu velalla 56 prosenttia ja velan korkokustannus on noin 4,5 prosenttia.

Yhtiö on neuvotellut lainarahoituksensa kauttaaltaan uusiksi sekä vuosi sitten että tuoreella osavuosikaudella ja se ulottuu tunnettujen pankkien rahoittamana 3-5 vuoden päähän.

Asuntosalkusta tekee kiintoisan sijoituskohteen erityisesti Tallinnan aktiivinen myyntimarkkina. Lokakuusta 2024 maaliskuuhun 2025 ulottuvalla puolivuotisjaksolla yhtiön realisoitunut voitto oli 1,4 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa oli Tallinnan luovutusvoittoja.

Tuore pörssikurssi on 82 euroa ja osakekohtainen käyvän arvon mukainen oma pääoma oli maaliskuussa 119 euroa osakkeelta. Osakemäärän ollessa 987 tuhatta kappaletta markkina-arvoksi muodostuu 81 miljoonaa euroa.

01:00 Kuka on Jaakko Sinnemaa

06:00 Matopelin SM-kisat

08:30 Asuntosalkku sijoituskohteena

09:50 Valtaosa Suomen asunnoista raideliikenteen lähellä

11:30 Asuntosalkku syntyy markkinan murroskohtaan

13:30 Tallinnan markkinoille vuonna 2013

15:20 Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja

20:00 Opiskelijoiden asumistukiuudistus muokkaa markkinaa Suomessa

25:40 Uudistus työntää opiskelijoita asumaan edullisemmin

27:20 Asuntosalkku voi hyötyä uudistuksesta

32:20 Asuntosalkun strategia

35:50 Tallinnassa innovatiivinen yrityskulttuuri

36:30 Tallinnan asuntomyynnit selvästi voitollisia

41:10 Mitä matalampi tuottovaatimus, sitä korkeampi kiinteistön arvo

44:00 Omien osakkeiden ostot

49:00 Rahoitus neuvoteltu uusiksi 3-5 vuoden päähän

53:00 Korkokustannus 4,5 prosenttia

59:10 Tulosohjeistus 2025

