UPM:n yllättävä vetäytyminen jätti-investoinnista herättää kysymyksiä

UPM kertoi tiistaina, että laajojen teknisten, kaupallisten ja strategisten arviointien jälkeen yhtiö aikoo lopettavansa Rotterdamin satamaan suunnitellun toisen biojalostamon kehittämisen. Siten metsäjätti keskeyttää kaikki Rotterdamin investointiin liittyvät suunnittelutyöt ja vetäytyvänsä kaikista investoinnin sijoituspaikkaan liittyvistä sitoumuksista.

Samalla UPM hakee kasvua biopolttoaineissa edistämällä omien teknologioidensa kehittämistä.

”Uusiutuvat polttoaineet ja uusiutuvat kemikaalit ovat keskeisessä asemassa UPM:n pitkän aikavälin kasvun hiilidioksidipäästöjä vähentävissä ratkaisuissa. Lappeenrannan biopolttoainejalostamo muodostaa ytimen kasvavalle biopolttoainetoiminnallemme,” sanoo UPM:n teknologiajohtaja ja UPM Biorefining -liiketoimintayksikön johtaja Harald Dialer.

UPM keskittyy tämän strategian mukaisesti biopolttoaineliiketoiminnassaan kolmeen kasvualueeseen:

Yhtiö aloittaa Lappeenrannan biojalostamon tuotannon pullonkaulojen avaamisen arvioinnin. Tavoitteena on tuotannon lisääminen kevyellä investoinnilla sekä raakamäntyöljystä valmistettujen biopolttoaineiden vahvan suorituskyvyn hyödyntäminen.

Tavoitteena on myös UPM:n raakamäntyöljypohjaisten biopolttoaineiden hyväksyttäminen lentopolttoaineeksi. Tätä strategista suuntaa tukevat itävaltalaisen lentokonevalmistaja Diamond Aircraftin kanssa tehdyt onnistuneet SAF-kokeet, joissa käytettiin Austro Engine -moottorin käyttövoimaa, sekä edistyminen American Society for Testing and Materials -järjestön teknisen hyväksynnän prosessissa, jossa kokeiden tulokset ja käyttäjien arvioinnit ovat olleet jatkuvasti myönteisiä.

UPM ei luovu biopolttoaineista

UPM jatkaa raaka-aineteknologian kehittämisetä kilpailukykyisen ja vastuullisen biomassan lisäkäytön testaamiseksi ja mahdollistamiseksi. Tämä tukee korkealaatuisten biopolttoaineiden kustannustehokasta tuotantoa sekä maantieliikenteessä että ilmailussa.

”Näemme biomassapohjaisille polttoaineille edelleen vahvaa pitkän aikavälin markkinapotentiaalia erityisesti Euroopassa, missä sitoutuminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen lisää edelleen tarvetta löytää kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille kaikissa liikennemuodoissa, mutta etenkin maantie- ja lentoliikenteessä”, sanoo Harald Dialer.

Dielerin mukaan UPM:llä on hyvin asemoitu tuotevalikoima biopolttoaineissa ja pääsy strategisesti tärkeisiin raaka-aineisiin.

”Tuotteemme mahdollistavat ylivertaisen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen ja niillä on vahva sääntelyhyväksyntä. Olemme hyvässä asemassa saavuttaaksemme skaalautuvaa kaupallista kasvua kestävien biopolttoaineiden avulla.”

Metsäjätti valitsi Rotterdam uuden biojalostamon sijoituspaikaksi alkuvuonna 2022. Sijoituspäätös oli merkittävä, sillä kyseessä olisi ollut UPM:n toinen biojalostamo – ensimmäinen toimii Lappeenrannassa – ja Rotterdamin laitoksen kapasiteetti olisi ollut 500 000 tonnia vuodessa, moninkertaistaen yhtiön uusiutuvan polttoaineen tuotannon. Investoinnin arvo olisi ylittänyt miljardin euron.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa erityisesti uusiutuvia polttoaineita, kuten lentopolttoainetta, ja näin vastata sekä liikenteen että teollisuuden kasvavaan uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

UPM:n strategiana on ollut kehittää puupohjaisia, kehittyneitä biopolttoaineita, jotka vähentävät liikenteen päästöjä ja auttavat korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Päätös investoinnista kuitenkin venyi usean vuoden ajan. Syitä viivästymiseen ja lopulta koko hankkeen keskeyttämiseen olivat useat samanaikaiset haasteet.

Biopolttoaineiden markkinat vaikeuksissa

Ensinnäkin raaka-aineiden, erityisesti uusiutuvien ja jätepohjaisten, saatavuus on ollut maailmanmarkkinoilla niukkaa, mikä on nostanut kustannuksia ja lisännyt epävarmuutta.

EU:n lainsäädäntö esimerkiksi rajoittaa ravinto- ja rehupohjaisten raaka-aineiden käyttöä ja asettaa kattoja tiettyjen jäte- ja tähderaaka-aineiden hyödyntämiselle, mikä entisestään supistaa käytettävissä olevaa raaka-ainepohjaa.

Toiseksi rakennus- ja pääomakustannusten nousu sekä korkotason kasvu ovat tehneet suurista investoinneista aiempaa vähemmän houkuttelevia ja nostaneet tuottovaatimuksia.

Markkinatilanne uusiutuvissa polttoaineissa on lisäksi muuttunut nopeasti. Se on ollut nähtävissä Nesteen kasvavista vaikeuksista.

Uusiutuvien polttoaineiden kysynnän kasvu on hidastunut, mikä on heijastunut myös hintoihin: esimerkiksi uusiutuvan dieselin markkinahinta on laskenut huomattavasti vuoden 2022 huipuista vuoteen 2024 mennessä.

Euroopassa kysyntää on heikentänyt erityisesti Ruotsin markkinoiden notkahdus sekä Kiinasta tuodun uusiutuvan polttoaineen määrän kasvu, mikä on lisännyt kilpailua ja painanut hintoja.

Lisäksi sääntely-ympäristön epävarmuus, erityisesti liikenteen päästörajoitusten ja jakeluvelvoitteiden kehitys, on lisännyt investointien riskejä ja vaikeuttanut pitkän aikavälin kannattavuusarvioita.

UPM:n teknologiajohtaja Harald Dialer kertoo Ylelle, että investoinnin monimutkaisuus ja useiden raaka-aineiden tarve olisivat johtaneet korkeisiin pääoma- ja käyttökustannuksiin, eikä tuotto-odotus ollut enää riittävä vaativilla markkinoilla-

Päätös ei tullut markkinoille yllätyksenä, vaan sijoittajat olivat jo osanneet odottaa sitä, eikä UPM:n osakekurssi reagoinut merkittävästi uutiseen.