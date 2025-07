Näin tekoäly voi auttaa löytämään oikean työpaikan

Yhä useampi työnhakija hyödyntää tekoälyä työnhaun eri vaiheissa – ansioluetteloiden muokkauksesta työhakemusten laadintaan. Nyt myös YTK on ottamassa tekoälyn avuksi työnvälitykseen.

Tekoälypohjaiset työkalut, kuten ChatGPT ja Claude, ovat monille nousseet nopeasti arjen apureista työnhaun tueksi. Niitä käytetään apuna työnhaun suunnittelussa, työnantajien etsimisessä ja haastatteluihin valmistautumisessa.

Tekoäly alkaa nyt myös suositella työttömille työ­paikkoja. Suomen suurin työttömyyskassa YTK on avaamassa syksyllä tekoälypalvelun, joka seuloo avoimia työpaikkoja ja suosittelee hakijalle sopivimpia paikkoja. Palvelun tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työnhakua.

”Ihmiset kokevat hirveän raskaaksi ja hankalaksi työnhakemisen tällä hetkellä. Hakija hakee lukemattomia määriä työpaikkoja ja saa vastaukseksi ’ei kiitos’. Sama koskee työnantajia, joille tulee valtava määrä hakemuksia”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen Helsingin Sanomille.

Forbes kertoo Capterran tuoreesta kyselystä, jonka mukaan 58 prosenttia työnhakijoista käyttää tekoälyä apunaan. Käyttötavat vaihtelevat kevyistä ansioluettelon muokkauksista aina laajempaan käyttöön, kuten hakemustehtävien tekemiseen ja valmiiden hakemuskirjeiden kirjoittamiseen.

Tekoäly voi tuoda tehokkuutta ja selkeyttä, mutta sen käytössä on tärkeää säilyttää tasapaino. ”Jos hakemuksessa ei ole yksilöllisyyttä tai persoonallista otetta, tekoäly kääntyy itseään vastaan, varsinkin jos kilpailu on kovaa ja tavoitteena on erottua suuresta hakijajoukosta”, kertoo uravalmennuksen asiantuntija Stephanie Mansueto Forbesille.

Tekoäly strategisen työnhaun laajentajana

Tekoälyn hyödyt työnhaussa riippuvat pitkälti siitä, missä vaiheessa uraa hakija on – ja kuinka paljon tukea työnhakuun tarvitaan. ”Jos työnhaku on jo ennestään tuttua, tekoäly voi saada hakemuksen kuulostamaan liian geneeriseltä. Mutta jos prosessi on uutta, se voi auttaa järjestelmällisyyden ja tehokkuuden lisäämisessä”, Mansueto huomauttaa.

Tekoäly voi toimia myös tehokkaana ideointikumppanina, kun työnhakustrategiaa halutaan laajentaa. Se voi auttaa löytämään vaihtoehtoisia työnimikkeitä, tunnistamaan uusia työnantajia ja kartoittamaan vähemmän tunnettuja työnhakualustoja.

”Eri organisaatiot käyttävät erilaisia nimikkeitä samoista rooleista. Jos haet vain yhtä nimikettä, saatat ohittaa suuren osan työmarkkinasta”, Mansueto selittää.

Tekoäly voi lisäksi auttaa listaamaan potentiaalisia työnantajia kiinnostuksen kohteiden, toimialan ja alueen mukaan. ”Yksi suurimmista haasteista työnhakijoille on tietää, mitä organisaatioita alalla on. Tekoäly voi auttaa paljastamaan pienempiä tai uusia toimijoita, jotka muuten jäisivät huomaamatta.”

Oma ääni on yhä tärkein

Yksi yleisimmistä tavoista hyödyntää tekoälyä työnhaussa on ansioluetteloiden ja hakemuskirjeiden laatiminen. Vaikka tekoäly voi säästää aikaa ja tarjota inspiraatiota Mansueto painottaa, ettei sen tuottamaa sisältöä tulisi käyttää sellaisenaan.

”Tekoäly toimii loistavasti ensimmäisenä luonnoksena, mutta ei lopullisena versiona. En ole vielä nähnyt tekoälyn laatimaa ansioluetteloa tai hakemusta, joka ei kaipaisi muokkausta, hän sanoo. Liian moni hakemus kuulostaa samanlaiselta, jolloin erottuminen käy vaikeaksi.”

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tekoälylle kannattaa antaa mahdollisimman tarkkoja ohjeita. Esimerkiksi Claudea voi pyytää laatimaan 300 sanan mittaisen hakemuskirjeen tiettyyn tehtävään, korostamaan johtamiskokemusta ja käyttämään muodollista sävyä. Kun mukaan liittää CV:n ja työpaikkailmoituksen, tekoäly tuottaa huomattavasti kohdennetumman ehdotuksen.

Mansueto suosittelee lisäksi erillisiä työkaluja, kuten Teal, joka vertailee ansioluetteloa avoimiin työpaikkoihin ja tunnistaa puuttuvia avainsanoja. Sen avulla voi optimoida ansioluettelon vastaamaan työnantajien painottamia kovia ja pehmeitä taitoja. Palvelun perusversio on maksuton, mutta aktiivisessa työnhaussa voi olla perusteltua kokeilla myös maksullista versiota.

Apuna haastatteluihin valmistautumisessa ja taustatyössä

Tekoäly voi olla erinomainen apuväline työhaastatteluun valmistautumisessa. Mansueto suosittelee hyödyntämään tekoälyä erityisesti mahdollisten kysymysten kartoittamiseen ja vastausten harjoitteluun etukäteen.

”Työilmoituksen voi kopioida ChatGPT:hen ja pyytää sitä toimimaan rekrytoijana. Se voi antaa noin 15 räätälöityä kysymystä, joiden avulla pääsee hyvin liikkeelle.”

Taustatyön teossa tekoäly voi nopeuttaa prosessia merkittävästi. Esimerkiksi Notion AI -työkalun avulla voi tiivistää laajoja ohjelma-asiakirjoja tai raportteja, mikä helpottaa valmistautumista erityisesti kansainvälisten järjestöjen tai kehitysyhteistyöhankkeiden haastatteluihin.

Sen sijaan tekoälyn hyödyntäminen suoraan etähaastattelun aikana ei ole suositeltavaa. ”Se huomataan helposti, pitkät tauot ja liian siloteltu kieli paljastavat tilanteen nopeasti”, hän varoittaa.

Lopulta tekoäly on vain tuki, ei korvike. Sen avulla voi kehittää omaa työnhakuprosessia, mutta ratkaisevassa roolissa on yhä hakija itse.

”Jos jokin työkalu ei toimi sinulle, siirry eteenpäin. Älä pakota. Ja ennen kaikkea: juuri sinun kokemuksesi, persoonasi ja oma äänesi tekevät sinusta ainutlaatuisen.”