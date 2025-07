Tuottoa harvinaisista maametalleista – näin se onnistuu kustannustehokkaasti

Harvinaiset maametallit ja strategiset metallit ovat keskeisessä roolissa globaalissa siirtymässä kohti puhtaampaa energiaa, edistynyttä teknologiaa ja nykyaikaisia puolustusjärjestelmiä.

Niiden ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät niistä korvaamattomia monille korkean teknologian sovelluksille, kuten sähköautoille, tuuliturbiineille, älypuhelimille, lääkinnällisille laitteille ja sotilasteknologialle.

Maailman kiihdyttäessä pyrkimyksiään vähähiiliseen ja digitalisoituun yhteiskuntaan, näiden metallien kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi.

Harvinaisia maametalleja ja strategisia metalleja tarvitaan erityisesti tehokkaiden kestomagneettien valmistukseen, joita käytetään sähköautojen moottoreissa, tuulivoimaloiden generaattoreissa sekä erilaisissa elektroniikkalaitteissa.

Lisäksi niitä hyödynnetään katalyyttien tuotannossa öljynjalostuksessa, kehittyneissä akuissa, valokuiduissa, lasereissa ja lääketieteellisissä kuvantamislaitteissa.

Puolustusteollisuudessa nämä materiaalit ovat elintärkeitä ohjausjärjestelmissä, tutkissa ja viestintäteknologiassa, ja terveydenhuollossa ne mahdollistavat edistykselliset kuvantamis- ja diagnostiikkamenetelmät.

Erityisesti puhtaan energian sektori tarvitsee harvinaisia maametalleja, kuten neodyymiä, praseodyymiä ja dysprosiumia, tuulivoimaloiden ja sähköautojen tehokkaisiin magneetteihin.

Strategiset metallit, kuten litium, koboltti, nikkeli ja kupari, ovat puolestaan välttämättömiä akkujen valmistuksessa, uusiutuvan energian infrastruktuurissa ja laajemmassa liikenteen sekä teollisuuden sähköistämisessä.

Maailmanlaajuisen harvinaisten maametallien kysynnän arvioidaan kasvavan kolmesta jopa seitsemään kertaan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä, erityisesti uusiutuvan energian, sähköautojen ja digitaaliteknologian nopean kasvun myötä.

Joidenkin metallien, kuten litiumin ja grafiitin, kysyntä voi jopa 40-kertaistua, mikäli ilmastotavoitteet saavutetaan.

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan harvinaisten maametallien tuotannon tulisi kasvaa seitsemänkertaiseksi vuoteen 2040 mennessä pelkästään puhtaan energian tarpeisiin.

Markkinaennusteiden mukaan harvinaisten maametallien sektorin odotetaan kasvavan yli 10 prosentin vuosivauhtia seuraavan vuosikymmenen aikana, ja markkinoiden koon ennustetaan lähes kolminkertaistuvan vuoteen 2034 mennessä.

Tuulivoimaloiden laajentuminen, sähköautojen yleistyminen ja jatkuva innovaatio elektroniikassa sekä lääkinnällisissä laitteissa ovat keskeisiä ajureita.

Tarjontaketjun haasteet ovat kuitenkin merkittäviä, sillä Kiina hallitsee tällä hetkellä suurinta osaa maailman tuotannosta ja jalostuksesta. Tarjonnan monipuolistamiseen, kierrätyksen kehittämiseen ja uusiin louhintateknologioihin panostetaan, mutta edessä on edelleen suuria haasteita.

Näiden metallien strateginen merkitys korostuu niiden roolissa kansallisessa turvallisuudessa ja teknologisessa kilpailukyvyssä.

Geopoliittiset jännitteet ja toimitusketjujen haavoittuvuus ovat saaneet hallitukset ja teollisuuden satsaamaan varmuusvarastoihin, uusiin kaivoshankkeisiin sekä kestävien kierrätysmenetelmien kehittämiseen. Toimituskatkosten riskiä lisää se, että tuotanto on keskittynyt harvoille toimijoille, erityisesti harvinaisten maametallien, galliumin ja germaniumin osalta.

Alan mahdollisuuksiin mukaan ETF-rahaston avulla

Sijoittaja voi hyötyä harvinaisten maametallien ja strategisten metallien kysynnän kasvusta.

Helpoiten tämä käy sijoittamalla kustannustehokkaaseen pörssinoteerattuun indeksirahastoon. Tällainen rahasto on VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A.

Rahasto pyrkii seuraamaan MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals -indeksiä. Indeksi seuraa maailmanlaajuisen harvinaisten maametallien ja strategisten metallien alan suurimpia ja likvideimpiä yhtiöitä.

Rahaston juoksevat kulut ovat ETF-rahastolle tyypillisesti selvästi aktiivisen salkunhoidon rahastoja alhaisemmat, 0,59 prosenttia vuodessa. Rahasto on ainoa ETF, joka seuraa MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals -indeksiä. ETF jäljittelee kohdeindeksin kehitystä täysimääräisellä replikoinnilla eli ostamalla kaikki indeksin osakkeet. ETF on kasvurahasto eli osingot kerryttävät arvoa ja sijoitetaan uudelleen rahastoon.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals -rahaston hallinnoitavat varat ovat 107 miljoonaa euroa. ETF lanseerattiin 24. syyskuuta 2021 ja sen kotipaikka on Irlanti.

Rahaston kolme suurinta sijoitusta

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat yhtiöissä China Northern Rare Earth (Group) High-Tech, Lynas Rare Earth ja Albemarle Corp.

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech on kiinalainen harvinaisten maametallien tuottaja, jonka pääkonttori sijaitsee Baotoussa, Sisä-Mongoliassa. Yhtiö on yksi maailman suurimmista alallaan ja listattu Shanghain pörssissä. Se valmistaa ja myy harvinaisten maametallien raaka-aineita sekä pitkälle jalostettuja tuotteita, kuten oksideja, metalleja ja magneettimateriaaleja.

Lynas Rare Earth on australialainen harvinaisten maametallien kaivos- ja jalostusyhtiö, jonka päätoiminnot sijaitsevat Mount Weldissä Länsi-Australiassa sekä Kuantanissa Malesiassa. Lynas on merkittävin harvinaisten maametallien tuottaja Kiinan ulkopuolella ja se on listattu Australian pörssissä.

Yhtiön tuotteita käytetään muun muassa elektroniikassa, tuuliturbiineissa ja sähköautoissa, ja se tunnetaan ympäristövastuullisesta tuotannostaan.

Albemarle Corporation on yhdysvaltalainen erikoiskemikaalien valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Charlottessa, Pohjois-Carolinassa. Albemarle on yksi maailman suurimmista litiumin tuottajista ja valmistaa myös katalyyttejä, bromiyhdisteitä sekä muita erikoiskemikaaleja, joita hyödynnetään muun muassa akkujen, elektroniikan, öljynjalostuksen ja lääkeaineiden valmistuksessa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja kuuluu Fortune 500 -listalle.