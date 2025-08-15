KKV varoittaa: Nettikysely tuo yllätyslaskuja

Euroopan kuluttajakeskukseen sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on tullut lyhyessä ajassa useita kymmeniä yhteydenottoja maksullisesta terveysarviopalvelusta, joka toimii osoitteessa Parempiterveys.com.

Kuluttajat kertovat, että heille ei ollut selvää, että terveyskyselyn täyttäminen johtaa laskun saamiseen.

Kysely avautuu sivustolla heti ensimmäiseksi, kun sivusto avataan.

Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttaja hyväksyy verkkokauppatilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö tämän velvollisuuden, tilaus ei sido kuluttajaa.

Euroopan kuluttajakeskus on saanut Parempiterveys.com-sivustosta lähemmäs 20 valitusta elokuun aikana. KKV:n kuluttajaneuvonnassa valituksia on sama määrä.

Valitusten mukaan kuluttajat ovat täyttäneet suomenkielisen terveysarviokyselyn Parempiterveys.com-sivustolla. Osa kuluttajista on päätynyt sivustolle sosiaalisen median kautta, sillä palvelua on mainostettu ainakin Facebookissa ja Instagramissa.

Tilauksen tekemisen jälkeen kuluttajille on toimitettu tilausvahvistus. Tätä ovat seuranneet terveysraportti, digitaalisessa muodossa olevat oppaat sekä 89 euron lasku, josta elinkeinonharjoittaja lupaa 20 euron alennuksen, jos sen maksaa nopeasti.

Sivusto ei täytä lain mukaista tiedonantovaatimusta

Kuluttajaviranomaisille on tullut myös aiemmin yhteydenottoja vastaavaa terveysarviopalvelua tarjoavista verkkosivustoista.

Parempiterveys.com-sivustolla taustayritykseksi ilmoitetaan unkarilainen elinkeinonharjoittaja, mutta toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, onko kyseessä sama taho kuin aiempienkin sivustojen taustalla.

Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen käyttöä, tässä näppäimessä olevasta merkinnästä on selkeästi käytävä ilmi, että tilauksen tekemisestä seuraa kuluttajalle velvollisuus maksaa elinkeinonharjoittajalle. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut tätä velvollisuutta, tilaus ei sido kuluttajaa.

Parempiterveys.com-sivustolla olevassa tilauksen tekemiseen käytettävässä näppäimessä lukee ”Lähetä”. KKV:n mukaan se ei täytä laissa säädettyä tiedonantovaatimusta, koska näppäimestä ei käy ilmi, että tilauksen tekemällä kuluttajalle syntyy velvollisuus maksaa elinkeinonharjoittajalle.

Tästä seuraa, että tilaus ei sido kuluttajaa ja kuluttajalla on oikeus perua se.

Miten toimia, jos kuluttaja saa laskun?

KKV muistuttaa, että perusteettomasta laskusta ei ole syytä huolestua, eikä sellaista pidä maksaa. Elinkeinonharjoittajalle pitää kuitenkin tehdä valitus.

Jos kuluttaja ei ole maksanut laskua, kannattaa valituksessa vaatia, että tilaus perutaan ja lasku poistetaan. KKV:n mukaan vaatimus kannattaa perustella sillä, että Parempiterveys.comin tilausnäppäin ei ole laissa edellytetyn mukainen.

Jos lasku on jo maksettu, kannattaa kuluttajan valituksessaan vaatia, että elinkeinonharjoittaja palauttaa maksun. Perusteluksi käy se, että Parempiterveys.comin tilausnäppäin ei ole laissa edellytetyn mukainen.

Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on palautettava rahat sinulle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kulutaja on ilmoittanut sille tilauksen perumisesta.

Suomenkielinen valitus kannattaa lähettää elinkeinonharjoittajalle mahdollisimman pian, mutta viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Lisäksi KKV kehottaa säilyttämään aineiston.

Valitus kannattaa lähettää elinkeinonharjoittajalle Parempiterveys.com-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Kuluttajan kannattaa ottaa ruutukaappaus tai valokuva viestistään ennen sen lähetystä. Tämä kuva kannattaa säilyttää, kuten myös elinkeinonharjoittajan valitukseen antama vastaus.

Miten toimia, jos tulee perintäkirje?

Kuluttajan on vaadittava elinkeinonharjoittajalta tilauksen perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. On kuitenkin suositeltavaa, että toimitaan ripeästi.

Entä jos kuluttaja saa perintäkirjeen perintätoimistolta?

Siinä tilanteessa KKV neuvoo ilmoittamaan perintätoimistolle, että kyseessä on aiheeton lasku. Kuluttajan kannattaa tällöin vedota samoihin perusteisiin kuin elinkeinonharjoittajalle lähettämässään valituksessa.

Perintäkirjeestä kannattaa myös ilmoittaa Euroopan kuluttajakeskukseen.

Elinkeinonharjoittajan ilmoitus tai uhkaus asian siirtämisestä perintään ei vielä tarkoita sitä, että asia olisi siirtynyt perintään.