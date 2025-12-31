Euroopan pörssit ennätyksiin – pankit ja kaivosyhtiöt johtavat huikeaa päätöstä vuodelle 2025

Sijoittajien optimismia vauhdittivat laskevat korko-odotukset, kalliin rahan hintaan tottuneiden pankkien tulosvire ja metallimarkkinoiden talteenotto.

Stoxx 600 -osakeindeksi nousi tiistaina 0,6 prosenttia uuteen päätösennätykseen 592,8 pisteeseen, mikä on sen toinen ennätyslukema peräkkäisinä päivinä. Viimeisen kuukauden aikana indeksi on kohonnut yli 2,8 prosenttia, ja koko vuoden nousu oli lähes 17 prosenttia. Nousu on paras sitten vuoden 2021.

Suurten eurooppalaisten pankkien kurssit olivat vuoden ehdottomia voittajia. Sektori kallistui 65 prosenttia vuoden aikana, mikä on paras tuottovuosi sitten 1990-luvun lopun. Pankkisektorin nousua tuki vahva korkokate, vakaat luottotappiot ja aggressiivisesti jatkunut osakkeiden takaisinosto-ohjelmien aalto.

Lontoon pörssissä HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group ja Standard Chartered vahvistuivat tiistaina vielä prosentin verran ennen vuoden päättymistä. FTSE 100 kohosi 0,75 prosenttia uuteen ennätykseensä 9 940 pisteeseen. Indeksin koko vuoden nousu, lähes 22 prosenttia, on Britannian pörssin paras yli 15 vuoteen.

Kaivossektori jatkoi vahvana, kun kullan ja hopean hinnat korjasivat ylöspäin edellisen päivän rajun pudotuksen jälkeen. Fresnillo ponkaisi 6,8 prosenttia, ja myös Glencore ja Anglo American vahvistuivat noin 2–3 prosenttia.

Hopean futuurit kallistuivat 5,3 prosenttia 76 dollariin unssilta, samalla kun kulta vakautui tasolle 4 385 dollaria.

Jalometallien lyhytaikaisia liikkeitä on ohjannut erityisesti dollarin heikkeneminen sekä markkinoiden kasvanut luottamus siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki alkaa keventää rahapolitiikkaansa alkuvuonna 2026.

Eurooppalaisten puolustusyhtiöiden indeksi nousi yli 40 prosenttia, korkeimmalle sitten 1990-luvun puolivälin. Nousua tukivat lisääntyneet puolustusbudjetit ja hallitusten pitkän aikavälin sitoumukset kalustohankintoihin.

Käänne parempaan sijoittajaluottamuksessa on ollut merkittävä, arvioi analyysiyhtiö XTB:n Kathleen Brooks. Hänen mukaansa Euroopan pankit ja puolustusteollisuus tarjoavat edelleen poikkeuksellisen houkuttelevan riski-tuotto -suhteen, vaikka monet indeksit käyvät jo ennätyslukemissa.

Vuoden viimeinen kaupankäyntiviikko on ollut perinteiseen tapaan rauhallinen. Osa pörsseistä on suljettuna uudenvuoden aattona ja volyymit ovat selvästi keskimääräistä matalampia.