Tuoreet inflaatioluvut ajavat keskuspankin hankalaan asemaan

Yhdysvalloissa työllisyys- ja inflaatiotavoitteet vetävät vastakkaisiin suuntiin.

Yhdysvaltojen inflaatio loikkasi rajusti Lähi-idän kriisin kirittämien energiahintojen ajamana.

Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksi nousi maaliskuussa 3,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun vielä helmikuussa vuosivauhtinen inflaatio oli 2,4 prosenttia. Kyseessä on korkein lukema sitten toukokuun 2024.

Kuukausitasolla Yhdysvaltojen kuluttajahinnat kohosivat 0,9 prosenttia, mikä on jyrkin kuukausinousu sitten vuoden 2022. Energian hinta pomppasi kymmenisen prosenttia ylöspäin.

Energian ja ruoan hinnat sivuuttava pohjainflaatio kertoo toistaiseksi maltillisempaa tarinaa. Yhdysvalloissa pohjainflaatio nousi kuukausitasolla vain 0,2 prosenttia ja vuositasolla 2,6 prosenttia, molemmat hieman alle ennusteiden. Euroalueella vastaava lukema laski 2,3 prosenttiin helmikuun 2,4 prosentista.

Ekonomistit varoittavat kuitenkin, ettei tilanne säily tällaisena pitkään. Polttoainekustannusten nousu valuu väistämättä kuljetushintoihin, ruokaan ja palveluihin. Kyse on kuukausien, ei viikkojen viiveestä.

Euroalueella kehitys oli samansuuntainen. Eurostatin pikaestimaatin mukaan inflaatio kiihtyi maaliskuussa 2,5 prosenttiin helmikuun 1,9 prosentista ja ylitti Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitteen ensimmäistä kertaa kuukausiin.

Yhdysvaltojen maaliskuun CPI-inflaatioluvut paljastivat Lähi-idän kriisin merkittävät inflaatiovaikutukset, kertoo OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Yhdysvaltojen inflaatio on nyt kovimmillaan toukokuun 2024 jälkeen ja selvästi keskuspankki Fedin tavoitetason yläpuolella.

”Yhdysvaltojen inflaatioennusteet ovat menneet nopeasti aivan uuteen asentoon energiahintojen reippaan nousun seurauksena. Ekonomistien konsensus ennustaa tämän vuoden kokonaisinflaatioksi 3,1 prosenttia, kun vielä maaliskuun loppupuolella ennustettiin 2,7 prosentin lukemaa”, Hännikäinen toteaa.

Hänen mukaansa inflaation ennustettavuus on kuitenkin poikkeuksellisen heikkoa ja lopullinen hintakehitys määrittyy Lähi-Idän tilanteen kehityksen perusteella.

Tuoreet inflaatioluvut alleviivasivat Fedin hankalaa asemaa, kun työllisyys- ja inflaatiotavoitteet vetävät rahapolitiikkaa vastakkaisiin suuntiin.

Keskuspankki on ainakin toistaiseksi suhtautunut maltillisesti Lähi-idän konfliktin vaikutuksiin, mutta inflaation kiihtyessä keskuspankilla ei ole eväitä jatkaa koronlaskusykliään.

”Näemme Fedin koronlaskujen tulleen toistaiseksi päätepisteeseen ja keskuspankin pitävän ohjauskoron ennallaan seuraavassa korkokokouksessa kuun lopussa. Korkomarkkinat ovat menettäneet uskonsa lähestyviin koronlaskuihin ja korkomarkkinat hinnoittelevat ohjauskoron pysyvän vakaana koko loppuvuoden”, Hännikäinen toteaa.

Fedin maaliskuun pöytäkirjat vahvistivat sävyn muuttuneen. Osa päättäjistä halusi pitää myös koronnoston mahdollisuuden avoinna, mikä kertoo siitä, että keskuspankissa suhtaudutaan energian vetämään inflaatioriskiin aiempaa vakavammin.

Goldman Sachs Asset Managementin Alexandra Wilson-Elizondon mukaan Fed tuskin kiirehtii koronlaskuihin ennen kuin kasvun ja inflaation suunnasta saadaan selvempiä signaaleja. Hänen näkemyksensä mukaan korkotason nousu on samalla alkanut tehdä korkosijoituksista jälleen kiinnostavampia erityisesti Yhdysvalloissa.

Korko- ja valuuttamarkkinat ottivat hieman odotuksia maltillisemmiksi jääneet inflaatioluvut rauhallisesti vastaan ja ensireaktiot jäivät laimeiksi. Fedin korko-odotukset pysyivät ennallaan lukujen julkaisun jälkeen.