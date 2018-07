FIM: Helsingin pörssin tuloskausi alkanut heikosti

Sijoituspalvelutalon mukaan kotimaisten yhtiöiden liikevaihdot ja liiketulokset ovat jääneet keskimäärin alle odotusten.

Kuluvan vuoden toisen kvartaalin tuloskaudella 29 yritystä eli noin 29 prosenttia on raportoinut tuloksensa Helsingin pörssissä, FIM kertoo aamukatsauksessaan. Raportoimatta on vielä 71 kappaletta osavuosikatsauksista.

Raportoineet yhtiöt ovat tarjonneet enemmän pettymyksiä kuin positiivisia yllätyksiä.

Yhtiöiden liikevaihdot ovat jääneet keskimäärin noin 1,3 prosenttia konsensusennusteista ja liikevoitto ilman kertaeriä on jäänyt peräti 6,8 prosenttia odotusten alle. Analyytikot ovat odottaneet keskimäärin 10,3 prosentin liikevoittoprosenttia, kun toteuma on ollut 9,7 prosenttia.

Positiivisia yllätyksiä liikevoitossa ilman kertaeriä on raportoinut vain viisi yritystä. Odotusten mukaisia on raportoinut kahdeksan yritystä ja odotuksia heikompia tuloksia on raportoinut 16 yritystä.

FIM listasi myös tähän mennessä raportoineista yhtiöistä kovimman positiiviset ja negatiiviset yllättäjät.

Tähän mennessä positiivisimmista tulosyllätyksistä ovat vastanneet nämä yhtiöt (prosentti kertoo, kuinka paljon toteutunut liikevoitto ilman kertaeriä on poikennut konsensusennusteesta):

Admicom 51 % Rapala VMC 20 % Detection Technology 7 % Orion 5 % DNA 4 %

Vastaavasti rankimmat tulospettymykset ovat syntyneet näistä yhtiöistä:

SRV -209 % HKScan -202 % Basware -64 % Atria -45 % Oriola -27 %