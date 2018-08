Suomen Yrittäjät kaipaa hallitukselta lisää kulukuria

Suomen Yrittäjien pääekonomistin mielestä ensi vuoden budjettiehdotuksessa pitäisi olla kireämpi linja kuin mitä valtiovarainministeriö esittää.

Noususuhdanteesta huolimatta valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotus on 1,7 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiovarainministeriö ehdottaa talousarvioehdotuksen määrärahoiksi 55,1 miljardia euroa. Se on runsas miljardi euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu.

Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 109 miljardiin euroon. Ministeriön mukaan julkisen talouden velkaantuneisuus on taittunut, ja sen odotetaan laskevan alle 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Ministeriö arvioi kesäkuussa, että Suomen talouden vahva kasvu on jatkumassa vielä tänä vuonna, minkä jälkeen talouskasvun arvioidaan hidastuvan. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Hallitus saa tuoreimmat ennusteluvut käyttöönsä elokuun lopun budjettiriiheen.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen näkee valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa hyvää, mutta kulukurin osalta ehdotus jää puolitiehen. Hän kaipaa työmarkkinauudistuksia, jotka vähentävät työttömyyttä.

Kuismasen mielestä finanssipolitiikan virityksen tulisi olla kireämpi.

”On virheellistä väittää, että lievästi kiristävämpi linja johtaisi yhteiskunnan palveluiden romuttumiseen. Valtiontaloudessa on säästämisen varaa. Menorakennetta voidaan myös suunnata tukemaan vahvemmin kasvua ja julkista toimintaa avata yksityisen sektorin hoidettavaksi”, pääekonomisti toteaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on lupaillut tuloverotukseen noin 200 – 300 miljoonan euron verokevennyksiä. Verokevennyksiä tasoitetaan kiristämällä ympäristö- ja haittaveroja. Orpo puhuu sinivihreästä veroratkaisusta, jossa painopiste siirtyy työn ja yrittämisen verotuksesta kulutusveroihin.

Kuismasen mukaan hallituksen linja neutraalista veropolitiikasta on suhdannetilanteeseen nähden perusteltu.