Pidä kassa lyönnissä

Likviditeetin puute on viheliäinen ongelma. Yleisesti ajatellaan, että se on ylivelkaantuneiden ongelma, mutta yhtä lailla varakkaat saattavat kaatua siihen, kun käteistä ei ole ja sovitut maksut painavat päälle. Näihin tilanteisiin päätyy huomaamatta optimistisilla oletuksilla.

Meillä oli firmallamme hetkellisesti likviditeettiongelma. Rahamme olivat yhtä aikaa kiinni Jyväskylän remppakohteessa ja eräässä uudiskohteessa, joka oli tarkoitus myydä pois. Jyväskylän remppakohteen budjetti ja myyntiaika venyivät ennakoidusta. Samalla viime kesänä ostamamme uudiskohde meni oletettua pidemmällä viiveellä kaupaksi ja maksupostit juoksivat.

Onneksemme summat olivat sen verran pieniä, että pystyimme rahoittamaan yhtiötä hetkellisesti omasta pussistamme – kiitos taloudellisten puskureiden. Asuntosijoittamiseen liittyy erilaisia riskejä, joiden osalta paras suojautumiskeino on pitää helposti rahaksi muutettavia varoja jossain turvallisessa kohteessa. Tällainen on esimerkiksi pankkitili tai alhaisen riskin korkorahasto. Tuottoa näistä kohteista ei nykyisessä korkoympäristössä saa, mutta ei ole tarviskaan. Tärkeintä on säilyttää pääoma ja maksuvalmius kaikissa tilanteissa.

Pidä puskurirahastoa käytettävissä

Meidän tavoite on pitää puskurirahastoa 1 000 – 2 000 euroa per asunto. Vaikka summa voi äkkiseltään kuulostaa paljolta, se häviää helposti ongelmien ilmaantuessa. Meillä on kaikkien näiden vuosien vasta ensimmäinen häätötapaus nyt päällä. Vuokralainen on jättänyt vuokria maksamatta yli 2 000 eurolla. Häätö on edelleen käräjäoikeudessa käsiteltävänä. Kun aikanaan saamme häätöpäätöksen, täytyy vain toivoa ettei kämppää ole tuhottu. Silloin korjausten ja maksamattomien vuokrien kokonaissumma voi helposti nousta 10 000 euroon ja ylikin.Tilanne olisi ikävä, jos kaikki rahat olisivat kiinni ja kaikki vakuudet pantattu. Pahimmassa tapauksessa joutuisi ottamaan pikavippejä tai kulutusluottoja pitääkseen pään pinnalla.

On hyvä muistaa, että pelkät vakuudet eivät aina pelasta. Pankista ei aina saa lainaa vaikka vakuuksia olisikin, jos esimerkiksi maksukyky on heikentynyt. Työttömyys on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta.

Johtopäätös:

Sijoittamisessa ei ikinä saa olla kaikki rahat kiinni viimeistä senttiä myöten. Pidä riittävät kassavarat aina tallessa pahoja päiviä varten. Laske hankkeet, joihin lähdet, riittävillä riskivaroilla ja joustavalla aikataululla. Optimismiin on todella helppo sortua ja seuraukset voivat pahimmassa tapauksessa olla kohtalokkaat.

Joonas Orava

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.