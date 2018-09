Nämä kuusi yritystä keksivät luovia tapoja tehdä paljon rahaa. Inc. 5000 -listaus kertoo, mitkä ovat vuoden 2018 innovatiivisimmat yritykset Amerikassa.

On olemassa monia tapoja rakentaa nopeasti kasvavia yrityksiä. Inc. 5000 -lista kerää yhteen Amerikan nopeimmin kasvavia yrityksiä ja alla olevat kuusi amerikkalaista yritystä on poimittu listalta niiden innovatiivisten liiketoimintamallien vuoksi. Nämä yritykset ovat löytäneet jotain, mitä heidän asiakkaansa todella haluavat.

Inc. esittää vuoden 2018 innovatiivisinta amerikkalaista yritystä, perustuen Inc. 5000 -listaukseen.

1. Epätavallinen museokierros

Renegade Museum Tours järjestää epätyypillisiä opastettuja museokierroksia ihmisille, jotka eivät pidä museoista. Hintaan kuuluu pääsylippu museoon, monen tunnin ekskursio ja joskus myös viinitarjoilu. Oppaat eivät kerro museoista perinteisiä faktoja, vaan kierroksilla kuullaan epätyypillisiä tosiasioita, kuten taiteilijan töiden sijasta he saattavat kertovat taiteilijan oudoista harrastuksista. Asiakkaat voivat valita perheystävällisiä tai vain aikuisille suunnattuja kierroksia.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,7 miljoonaa dollaria. Kierroksia on saatavilla muun muassa New Yorkin Luonnontieteelliseen museoon ja Chicagon taideinstituuttiin. Perustaja Nick Gray kertoi New York Times -lehdelle, etteivät museot kilpaile museoiden kanssa, vaan ”he kilpailevat Netflixin, Facebookin ja iPhonen kanssa.”

2. Vertaile leikkauksia netissä

Voit vertailla leikkauksien hintoja MDSave-sivustolla samaan tapaan kuin olisit etsimässä vuokra-autoa tai lomahotellia. Amerikkalainen startup-yritys kutsuu itseään ”maailman ensimmäiseksi kaupalliseksi terveydenhuollon markkinapaikaksi”. Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden vertailla lääkäreiden palkkioita eri paikkakunnilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2013 ja sen liikevaihto oli viime vuonna 15,5 miljoonaa dollaria.

3. Sairaalaunivormujen uudistus

Figs-yhtiön perustajat Trina Spear ja Heather Hansson muokkaavat sairaalatyöntekijöiden työasuja. Figs on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka myy työasuja suoraan kuluttajille. Työasut ovat imartelevampia ja valmistettu älykkäämmistä materiaaleista, kuin tyypilliset sairaalahenkilökunnan työasut. Asuihin on valmistettu myös hauskoja ominaisuuksia, kuten pieni tasku vihkisormukselle. Yhtiön liikevaihto oli 23,1 miljoonaa dollaria viime vuonna ja sen odotetaan kasvavan 100 miljoonaan dollariin tänä vuonna.

4. Eksoottisten eläinten Jurassic Park

Brent Oxley päätti perustaa 18 000 hehtaarin maatilan Texasin sydämeen, jonne on tuotu eläimiä ympäri maapalloa. Jotkut eläimistä ovat uhanalaisia ja jotkut ovat tuotu eläintarhoista. Ox Ranch -tilan vieraat voivat nauttia vierailustaan kenguruiden, kirahvien ja hirvien seassa. Maatila on saanut osakseen kritiikkiä, sillä vieraat voivat maksaa jopa 35 000 dollaria oikeudesta metsästää tilalla jotain tiettyä lajia. Ox Ranchin liikevaihto oli 6,2 miljoonaa dollaria vuonna 2017.

5. Brändin joukkoistaminen

Sinulla on mahtava liikeidea. Seuraavaksi tarvitset luovan ja ikimuistoisen nimen brändillesi. SquadHelp-yritys välittää ehdotuksesi tuhansille luoville brändäys alan ammattilaisille, jotka lähettävät nimiehdotuksia. Yritys tarkistaa automaattisesti myös URL-osoitteen saatavuuden. Yritys kertoo, että saat yleensä kymmeniä tai satoja vastauksia. SquadHelpin liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljoonaa dollaria.

6. College-opiskelijoiden asunnot

Useimmat 19-vuotiaat eivät tiedä paljoakaan vuokra-asunnoista. Rent College Pads -yhtiö tarjoaa tuoreille opiskelijoille sivuston, josta he voivat etsiä helposti yliopiston läheistössä olevia vuokra-asuntoja. Vuokranantajat voivat listata kiinteistöjään suoraan sivustolle ja oppilaat voivat lähettää heille tarvittaessa kysymyksiä. Rent College Pads perustettiin vuonna 2015 ja sen viime vuoden liikevaihto oli 2,8 miljoonaa dollaria.

