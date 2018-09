Miljardööri kertoo kolme taitoa, joiden avulla menestyt

Miljardööri Ray Dalio kertoo kolme kriittistä taitoa, joiden avulla menestyt. Onko sinulla nämä taidot jo hanskassa?

Miljardööri sijoittaja Ray Dalio on maailman suurimman hedge-rahaston Bridgewater Associatesin perustaja. Rahasto hallinnoi noin 160 miljardin dollarin varoja. Dalio on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja häntä pidetään yhtenä menestyneimpänä sijoittajana. Time Magazine on nimennyt hänet 100 maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.

Ray Dalio kertoo CNBC:lle kolme kriittistä taitoa, jotka takaavat menestyksen tämän päivän maailmassa, jossa jatkuva teknologian kehitys muokkaa liiketoiminnan tulevaisuutta.

1. Avoimuus

”Kaikki menestys, joka minulla on ollut elämässäni, on ollut enemmänkin tekemisissä sen kanssa, miten käsittelen sitä mitä en tiedä, kun se mitä tiedän jo etukäteen”, kertoo Dalio. ”Radikaali avoimuus ja kyky oppia toisilta on suuritehoinen taito.” Omat mielipiteet voivat siis olla uuden oppimisen tiellä.

Mistä sitten tiedät, onko omat mielipiteet tielläsi? Dalio ehdottaa tekemään pienen ”stressitestin”. Etsi älykkäin ihminen kenet tiedät, joka on kanssasi eniten eri mieltä ja voit näin ”stressitestata” omaa ajatteluasi – ja oppia. Jos tämä henkilö ei ole kanssasi samaa mieltä niin keskustelu erimielisyydestä voi olla valaiseva ja opit niin paljon, että se vastaa melkein koulutusta.

2. Tekniikkaystävällisyys

Sanomattakin selvää? Dalio ylistää käyttämään teknologiaa avuksi rakentamaan omia ideoita ja käytäntöjä.

Ray käyttääkin tätä oppia Bridgewaterissa. Yhtiö käyttää algoritmeja, jotka perustuvat Dalion päätöksentekoperusteisiin, hyödyksi investoinneissa ja työntekijöiden manageroinnissa. Dalio kertoo, että valta tehdä omasta päätöksenteosta algoritmeja ja tehdä siten päätöksiä yhteistyössä tietokoneen kanssa on fantastista.

Yksi tiimi käyttää Bridgewaterissa sovellusta nimeltä Dots, jonka kautta tiimin jäsenet antavat toisilleen jatkuvaa palautetta ja arvostelevat toisten suorituksia. Tiimi käyttää myös Baseball Cards -nimistä sovellusta, joka kuvaa yksittäisten työntekijöiden vahvuuksia ja heikkouksia Dots-sovelluksesta saamien pisteiden perusteella.

Sovellukset pystyvät suodattamaan suuria määriä tietoa ja periaatteita, joita Dalio käyttää johtamisen tukena Bridgewaterissa. Hänen johtamisfilosofia perustuukin ”radikaaliin avoimuuteen ja rehellisyyteen”, josta Dalio kertoo tarkemmin äskettäisessä kirjassaan Principles: Life and Work (Periaatteet: Elämä ja työ).

”Algoritmit pystyvät käsittelemään paljon enemmän tietoa, kuin mitä pystyin näkemään tai käsittelemään erikseen”, Dalio järkeilee.

On syytä huomauttaa, että Dalion johtamistekniikat ovat saaneet kritiikkiä, samoin kuin yrityksen algoritmien käyttö.

3. Globaali ajattelu

Meidän kannattaa harkita uudelleen tapaa, jolla toimimme. ”Ajattele mahdollisimman globaalisti”, Dalio kertoo. Muissa maissa tapahtuu kaikenlaisia suuria asioita, ja niistä on erittäin tärkeää olla tietoinen.

