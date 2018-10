Näin jäät haastattelijan mieleen työhaastattelussa

Netti on pullollaan vinkkejä työhaastatteluun, mutta näillä vinkeillä teet todellisen vaikutuksen ja jäät varmasti haastattelijan mieleen.

Työhaastattelua ennen on hyvä pohtia etukäteen muutamia asioita: miten kuvailet itseäsi ja tutkia tarkemmin yritystä, johon olet menossa haastatteluun. Ovatko nämä asiat jo hanskassa? UndercoverRecruiter-sivusto listaa vinkkejä, joilla teet vaikutuksen työhaastattelussa ja jäät haastattelijan mieleen.

Erotu joukosta

On tärkeää tehdä tai sanoa jotain, mikä erottaa sinut joukosta. Löydä joku kiinnostava asia tai yksityiskohta elämästäsi, jonka avulla haastattelija muistaa sinut. Eräs työnhakija mainitsi haastattelijalle, että hän osallistui äskettäin Tough Mudder -kilpailuun, joka on mudassa juostava vaativa fyysinen esterata. Hakija päätyi keskustelemaan kilpailusta, joka vaatii uskomattoman määrän henkistä ja fyysistä sietokykyä, haastattelijan kanssa 10 minuuttia itse haastattelun jälkeen. Vaikka et saisi työpaikkaa, niin jäät varmasti haastattelijan mieleen tulevia mahdollisuuksia varten.

Kerro tarina

Haastattelija haluaa tietää sinun taidoista ja osaamisesta, mutta hän haluaa myös oppia tuntemaan sinut. Kun vastaat kysymyksiin, sido vastauksesi tarinoihin ja anekdootteihin itsestäsi. Todista arvosi räätälöimällä tarinasi, jotka vastaavat haastattelijan tärkeimpään kysymykseen: Mitä lisäarvoa sinä voit tuoda yritykselle?

Kättelyn voima

Älä aliarvioi kättelyn voimaa. Hikinen ja löysä käsi ei tee hyvää ensivaikutelmaa. Tarjoa kätesi haastattelijalle itsevarmasti, katso häntä silmiin ja tee jämerä kättely.

Ota jokainen haastattelu tosissaan

Voit pilata mahdollisuutesi, jos sinulla on liian rento asenne henkilöstöhallinnon edustajan tai konsultin haastattelussa. Jokaiseen työhaastatteluun kannattaa panostaa yhtä paljon riippumatta siitä, kuka haastattelun tekee.

Treenaa haastatteluja

Jos sinulle tarjotaan mahdollisuus haastatteluun, josta et ole niin kiinnostunut, ota se vastaan silti. Saat korvaamatonta harjoitusta ja voit luoda uusia arvokkaita verkostoja.

Anna innostuksen näkyä

Anna asenteesi ja innostuksesi näkyä haastattelussa. Muista, että työhaastattelu on mahdollisuutesi myydä osaamistasi ja itseäsi. Näytä minkälaista energiaa ja minkälaisen asenteen toisit toimistolle, jos saisit työpaikan.

Kysy kysymyksiä

Kysymyksiä kannattaa valmistella etukäteen potentiaaliselle työnantajalle. Voit kysyä kysymyksiä kuten: Mitä merkittäviä haasteita työroolissa saattaa kohdata, mikä ideaalin kandidaatin työtausta on tai onko sinulla mitään huolenaiheita, jotka minun on selvitettävä, jotta voisin olla huippuehdokas tähän paikkaan?

Osoita itsehillintää

Se mitä et sano haastattelun aikana voi olla yhtä arvokasta, kuin se mitä sanot. Yleisenä sääntönä:

Älä ole liian kiinnostunut rahasta ja eduista, varsinkin ensimmäisen haastattelun aikana.

Älä mustamaalaa entisiä pomoja tai valita entisistä työpaikoista.

Älä mainitse työn ulkopuolisia työsuunnitelmia tai toiveita osa-aikatöistä. Työnantajat etsivät ihmisiä, jotka haluavat olla osana organisaatiota pitkälle tulevaisuuteen.

Älä mainitse välitöntä tarvetta pidemmälle lomalle, jos sinulle ei ole vielä tarjottu työpaikkaa.

Pyydä työpaikkaa

Kerro haastattelijalle, että haluat työpaikan. Monet ihmiset unohtavat tämän hyvin yksinkertaisen neuvon; anna työnantajan tietää, että haluat todella työskennellä heidän firmassa.

