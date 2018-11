Eläkejärjestelmän pohja pettää

Uusi väestöennuste antaa synkän kuvan Suomen hyvinvoinnin rahoituspohjasta.

Tulonsiirtoihin perustuva sosiaaliturvajärjestelmä uhkaa pettää pahasti lähivuosikymmeninä. Pari vuotta vanhat ennusteet eläkejärjestelmän kestävyydestä voi heittää romukoppaan.

Eläketurvakeskus ennusti vuoden 2016 pitkän aikavälin laskelmissaan, että työikäisen väestön määrä kasvaisi vuoden 2030 jälkeen ja alkaisi supistua vasta 2040-luvun puolivälissä. Siitä aina 2080-luvulle työikäisiä olisi noin 3,4 miljoonaa. Usko eläkejärjestelmän kestävyyteen on perustunut paljolti näihin laskelmiin.

Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa työikäisten määrä kääntyy laskuun jo ensi vuosikymmenellä, minkä jälkeen lasku jatkuu niin, että työikäisiä on 2070-luvulla alle kolme miljoonaa. Se on liki puoli miljoonaa vähemmän kuin vain kaksi vuotta vanhassa ennusteessa.

Jos ennusteet toteutuvat, niin hyvinvoinnin kuten eläkkeiden ja muiden tulonsiirtojen maksajien määrä laskee paljon ennakoitua nopeammin. Kun otetaan puoli miljoonaa rahoittajaa pois laskelmista, järjestelmältä tai ainakin uskolta siihen katoaa pohja.

Kun sosiaaliturvan varassa toimeentulevien joukkoon lasketaan mukaan eläkeläisten lisäksi työttömät, vajaatyöllistetyt, työkyvyttömät ja lapset, niin huomataan, että jokaisen työntekijän pitää itsensä lisäksi elättää joku toinen. Ja verovaroin pidetään lisäksi yllä noin puoli miljoonaa palkansaajaa työllistäviä julkisia palveluita.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander ennustaa työeläkemaksujen nousevan muutamalla prosentilla viimeistään 2050-luvulla. Eläkemaksujen nosto on myrkkyä taloudessa, jossa verotus on viritetty entuudestaan korkealle. Kulutus, investoinnit ja työllisyys kärsivät, mikä voi pahentaa noidankehää.

Eläkemaksujen rinnalla toinen järjestelmän tukipilari, eli 200 miljardin euron eläkerahastojen tuotto on koetuksella. Pörssikurssien kymmenen vuoden nousuputki on ollut poikkeuksellinen, eikä tulevaisuus näytäyhtä vakaalta. Jos rahastojen keskituotto laskee, se puhkoo isoja reikiä järjestelmän kykyyn maksaa tulevaisuuden eläkkeitä. Eläkevastuisiin liittyvää velkaa on kolme kertaa enemmän kuin rahastoja.

Eläkejärjestelmän mureneminen voidaan estää, jos työurat pitenevät selvästi nykyisestä eli eläkeikä nousee lähemmäs 70 vuotta ja työelämään päästään nykyistä nopeammin. Toinen keino on syntyvyyden kääntäminen kasvuun lastenhankintaa tukevia vero- ja muita kannusteita lisäämällä. Samalla työikäisiä pitäisi rohkaista omaehtoiseen eläkesäästämiseen, koska lakisääteiset eläke-etuudet eivät ainakaan lähivuosikymmeninä tule paranemaan. Osakesäästötili on pieni mutta riittämätön askel siihen suuntaan.

Nopein keino korjata eläkejärjestelmän vuotavaa pohjaa olisi työperäisen maahanmuuton reipas lisääminen. Maahanmuuttopolitiikan olisi samalla muututtava valikoivaksi, sillä väestöennusteen perusteella Suomi ei kykene elättämään kymmeniä tuhansia työttömiä maahanmuuttajia ilman, että kriittisyys heitä kohtaan kasvaisi. Työttömyys EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien keskuudessa on selvästi korkeampi kuin EU-maista muuttavilla.

Artikkeli on julkaistu alun perin Talouden tulkki -sivustolla 16.11.2018.