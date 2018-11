Öljyn raju hinnanlasku hämmentää

Amerikkalaisen WTI-öljylaadun hinta on romahtanut hieman yli kuukaudessa jo 21,5 prosenttia nykyiseen 59 dollariin barrelilta.

Markkinatunnelmien muutos on harvinaisen nopea. Vielä syyskuussa öljyn hinta oli selvässä nousussa ja barrelihinta jatkoi kesäkuusta 2016 alkanutta nousuaan.

WTi-laadun hinta on laskenut 10 päivää yhtä soittoa. Näin monta peräkkäistä laskupäivää on ollut viimeksi niinkin kauan sitten kuin vuonna 1984. Myös Brent-laadun hintaromahdus on ollut raju.

Erikoista öljyn hinnanlaskussa on se, että Yhdysvaltojen aiempaa tiukemmat Iranin vastaiset talouspakotteet astuivat voimaan tällä viikolla maanantaina 5.11. Yleisesti on arvioitu, että pakotteiden seurauksena raakaöljyn hinta nousee tarjonnan laskiessa. Iran on tällä hetkellä öljyntuottajamaiden järjestön eli Opecin kolmanneksi suurin jäsen.

USA on kuitenkin antanut kahdeksalle maalle luvan poiketa Iranin vastaisista pakotteista, mikä on saattanut vauhdittanut öljyn hinnan laskua. Sanktioiden voimaantuleminen oli markkinoiden tiedossa ja siten sen vaikutukset ovat näkyneet hinnoissa jo aiemmin. USA:n myöntämät poikkeukset tulivat kuitenkin markkinoille yllätyksenä.

Myös Saudi-Arabian esittämät tuotannon noston lupaukset ja Yhdysvaltain yhä kasvava liusketuotanto lisäävät tarjontaa ja laskevat hintoja.

Kaikki eivät kuitenkaan usko, että öljyn viime aikojen hintaromahduksessa olisi kyse vain tarjontatekijöistä.

MarketWatch-sivuston haastattelemat öljyalan ammattilaiset ovat esittäneet, että öljyn hinnanlasku on merkki maailmantalouden heikkoudesta ja mahdollinen tulevan taantuman esiaste.

However, few market participants that MarketWatch have spoken with believe that crude’s current downturn is a reflection of global economic weakness and precursor of something more pernicious to come, like a recession.

Öljymarkkinoilla on myös merkkejä Kiinan talouskasvun laskusta ja laskevasta öljyn kysynnästä. Kiina on maailman suurin öljyntuojavaltio.

Kiinan virallinen ostopäällikköindeksi heikkeni lokakuussa odotettua enemmän. Lukema on alhaisin sitten kesän 2016.

Indeksin arvo laski syyskuun 50,8:sta pistelukuun 50,2 eli lähelle kasvua ja supistumista erottavaa 50:n raja-arvoa. Tunnelmien heikkeneminen oli odotettua kovempi, sillä Reutersin keräämän ekonomistikyselyn mukaan odotuksissa oli pisteluku 50,6.