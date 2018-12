Osakemarkkinoilla on entistä tiiviimmin seurattu Yhdysvaltojen pitkien ja lyhyiden valtiolainojen korkoeron eli korkokäyrän muutoksia.

Noususuhdanteessa pitkien velkakirjojen korkotuotto on yleensä korkeampi kuin lyhyiden korkojen. Noususuhdanteessa taloudessa vallitsee nousevat inflaatio-odotukset, mikä nostaa korkosijoittajien tuottovaatimusta pitkissä koroissa.

Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

Negatiivinen korkokäyrä nähdään yleisesti merkkinä talouden kääntymisestä laskuun.

Viime viikolla Yhdysvaltain korkokäyrän alkupää kääntyi jo negatiiviseksi, kun viiden vuoden lainan korko painui kaksivuotisen lainan korkoa alhaisemmaksi. Sen sijaan tiiviimmin seurattu kymmenen ja kahden vuoden korkojen välinen ero on kuitenkin yhä lievästi plusmerkkinen, tosin sekin on jo laskenut lähelle nollaa.

Korkokäyrän laskun taustalla on paitsi USA:n keskuspankin kiristynyt rahapolitiikka, mikä on nostanut lyhyitä korkoja, niin myös markkinoiden alentuneet inflaatio-odotukset.

Pension Partners -yhtiön tutkimusjohtaja Charlie Bilello twiittasi tänään mielenkiintoisen kuvaajan USA:n inflaatio-odotuksista, mikä kertoo odotusten laskeneen selvästi kevään jälkeen.

Inflation Expectations (5-year breakeven) are at their lowest level of the year: 1.69%. Related: market now expecting only 1 Fed hike in all of 2019. pic.twitter.com/CVBJtk7N93

— Charlie Bilello (@charliebilello) 9. joulukuuta 2018