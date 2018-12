Mikä on paras aika vuokrata sijoitusasunto?

Suurin osa vuokrasopimuksistamme on kesästä kesään.

Tämä kahdesta syystä: 1) kysyntä on korkealla – vuokraus on helpointa heinä-elokuussa, jolloin useimmissa isoissa kaupungeissa opiskelijat muuttavat kaupunkiin ja 2) vuokrat ovat muuta vuotta korkeammalla tasolla – korkeampi kysyntä tyypillisesti näkyy hinnoissa, näin myös vuokramarkkinoilla.

Tähän liittyen konkreettiset esimerkit: Kesällä 2018 teimme poikkeuksellisesti puolen vuoden jatkot vanhoille asukkaille kahdessa tapauksessa. Toisessa opiskelija ei halunnut tehdä vuoden pahvia, koska oli muuttamassa vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Toisessa tapauksessa varusmies oli epävarma jatkokuvioistaan, joten ei halunnut jatkaa sopimusta vuodella. Jäätyään töihin puolustusvoimille jatkoa sopimukseen kesään asti ei hänen puolelta tullut.

Niinpä kahden asunnon vapautuessa tammikuussa 2019 vuokraus osui marras-joulukuun taitteeseen. Ero vuokrauksessa kesän sesonkiin oli lähes kuin yöllä ja päivällä. Vielä huonompi tilanne olisi vuokrata asuntoa keväällä maalis-toukokuussa.

1) 20-neliöisessä vuonna 2017 valmistuneessa Jyväskylän keskustakohteessa vuokra oli 545 eur ja sitä vuokrattiin 560 eurolla. Siinä missä kesällä 2017 kysyntää oli 535 eurolla jonoksi asti, nyt loppuvuodesta tuli viikossa vain muutama kysyjä. Ehdokkaita oli sovittu näytölle kolme, joista kaksi löysi toisen asunnon ennen näyttöä. Jäi yksi jäljelle. Onneksi hän otti asunnon. Sopimus tehtiin kesään 2019 asti. Sitten tehdään uusi sopimus, mikäli kaikki sujuu hyvin ja asukas haluaa jatkaa.

2) 21-neliöisessä vanhassa keskustakohteessa vuokra oli myös 545 eur. Sitä yritettiin vuokrata ensin 550 eurolla, sitten 535 eurolla, mutta kun markkinalla on paljon tarjontaa ja vähän kysyntää, hinta oli yksinkertaisesti liian kova. Niinpä laskimme vuokraa 495 euroon. Jo alkoi puhelinlangat laulaa. Lopulta päädyttiin 1,5 vuoden pahviin, jossa vuokra nousee kesällä 2019 535 euroon.

Molemmissa tapauksissa voi toki sopimuksen irtisanoa molemmin puolin etukäteen sovitulla sopimussakolla. Me käytämme sopimussakkona aina yhden kuukauden vuokraa.

Alhaista kysyntää selittää osaltaan Jyväskylän vahvasti kasvanut asuntotarjonta. Uusia hyvin varusteltuja asuntoja on verrattain edullisesti tarjolla runsaasti ja siinä rinnalla myös paljon vanhoja asuntoja, niin pieniä kuin isoja. Tilanne on muuttunut merkittävästi parissa vuodessa.

Johtopäätös:

Olemme tehneet poikkeuksia muutamien nuoria opiskelijoita selvästi vanhempien elämässään vakiintuneiden asukkaiden kanssa, joiden kohdalla on oletettavaa, että he asuvat asunnossa hyvin pitkään. Pääsääntöisesti kuitenkin vuokralaisten ollessa nuoria, on täysin normaalia ja hyväksyttävää tehdä vuoden sopimus kerrallaan, josta myös pääsee kohtuullisella kustannuksella tarvittaessa eroon. Asuntosijoittajana pyri aina kun mahdollista määräaikaiseen sopimukseen kesästä kesään: elokuun alusta heinäkuun loppuun, tai syyskuun alusta elokuun loppuun. Näin varmistat hyvän kysynnän ja paremman vuokran.

