Autonostaja voi kilpailuttaa autoliikkeet uuden palvelun avulla

biildiil Oy:n toimitusjohtaja Ilari Laaksonen

Kuluttajille pian avautuva verkkopalvelu uudistaa auton ostamisen.

Uusi kilpailutuspalvelu biildiil tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden hintavertailuun ja autoliikkeille uudenlaisen myyntikanavan ostajien tavoittamiseen. Autokauppojen kilpailutuspalvelu, biildiil, lanseeraa toimintansa kuluttajille Suomessa huhtikuun alussa.

Autonostajalla on mahdollisuus kilpailuttaa kotimaiset autoalan toimijat keskitetysti yhdeltä istumalta. Kuluttajat voivat kilpailuttaa palvelun kautta sekä uusia, käytettyjä että tuontiautoja ja halutessaan tarjota omaa käytettyä autoa liikkeille vaihdossa.

Biildiil-autokauppaverkostoon on lähtenyt mukaan jo nyt iso osa suomalaisista autokaupoista ja mukana on niin yksittäisiä liikkeitä kuin isompia ketjuja. Automyyjille autokauppaverkostossa mukana oleminen ja siihen liittyminen on ilmaista. Liikkeet maksavat komission vain toteutuneista kaupoista.

”Halusimme panostaa siihen, että palvelun on oltava riskitön mukana oleville liikkeille. Myös lopullinen kauppa toteutuu suoraan myyjän ja ostajan välillä, sillä iso osa liikkeen katteesta syntyy kaupan päälle tarjottavista lisäpalveluista. Tähän emme halua tulla väliin”, kertoo entinen ohjelmistoalan yrittäjä, biildiilin perustaja, Ilari Laaksonen.

Vastaavaa palvelua ei ole tällä hetkellä Suomen markkinoilla, mutta samanlaisia toimivia konsepteja pyörii jo maailmalla.

”On ollut kiinnostavaa huomata, miten tämä malli on toiminut muualla. Suomessakin vastaava tapa toimia on jo tuttu muilla aloilla, kilpailutuspalveluita on jo runsaasti tarjolla muun muassa pankki- ja rahoituspuolella. Kuluttajat ovat hintatietoisempia kuin ennen: enää autoa ei osteta kylän ainoalta autokauppiaalta vaan hyvän hinnan perässä ollaan valmiita matkaamaan kauemmaksikin tai auto toimitetaan suoraan kotiovelle”, Laaksonen toteaa.

Kuluttajille on tällä hetkellä tarjolla laaja valikoima erilaisia autoalan palveluita, mutta Laaksonen ei usko, että verkkopalvelut vähentävät autokaupan ja ostajan välisen suhteen merkitystä.

”Uusi palvelu mahdollistaa parempaa näkyvyyttä myös pienemmille toimijoille, jotka ovat tyypillisesti vahvoja jollain tietyllä maantieteellisellä alueella. Nyt he voivat osallistua tarjouskilpailuun sijainnista ja markkinointibudjetin koosta riippumatta.”