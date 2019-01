Uusin ostoksemme

Kuten vuodenvaihteen blogissa kerroimme, olemme ostaneet ensimmäisen sijoitusasunnon Helsingistä. Kohde sijaitsee Sörnäisissä metroaseman ja palveluiden läheisyydessä.

Parvekkeellinen ylimmän kerroksen 32 neliön asunto 1990-luvun talosta maksoi 194 500 euroa. Nykyinen vuokrataso on alle 600 euroa eli rutkasti alakanttiin, joten vuokratuotto oli ostettaessa alle kolme prosenttia. Markkinavuokratasolla vuokratuotto nousee neljän prosentin paremmalle puolelle. Joka tapauksessa vuokratuoton taso jää selkeästi matalammaksi kuin muissa kohteissamme.

Siinä missä sijoitustoimintamme alkuvaiheessa fokus oli todella selkeästi kohteen tarjoamassa kassavirrassa, olemme nykyään alkaneet ottaa entistä enemmän huomioon potentiaalista arvonmuutosta ja helppoa vuokrattavuutta.

Diilin plussat

+ Huoneistossa parveke, joka alueella harvinaisempaa

+ Talo 1990-luvulta, jolloin suuremmat korjaukset eivät ole vielä oven takana

+ Erinomainen sijainti yhdellä Suomen asuntomarkkinan likvideimmistä alueista

+ Hinnoittelu järkevä alueen hintatasoon nähden

+ Hankintahinnasta melkein puolet yhtiölainaa, joka tuo verotehokkuutta diiliin

+ Hyvä vuokrattavuus

Diilin miinukset

– Vuokratuotto matala

– Vuokrataso lähdössä erittäin matala

– Kohteessa vuokratontti

Diilissä sijainnilla oli iso merkitys. Meidän salkussa on monia korkean kassavirran lähiökohteita, joista saa kyllä hyvää ja tasaista kassavirtaa, mutta joiden arvot eivät ole juurikaan muuttuneet ja joissakin jopa alaspäin. Trendinomaisesti keskustakohteet ovat kehittyneet viime vuosina lähiöitä paremmin. Esimerkiksi ostetun asunnon postinumerolla 00500 tämän vuosikymmenen arvonmuutos yksiöillä on ollut 5,4 prosenttia vuodessa. Se on kumuloinut alueelta asuntoja omistaville huikeita tuottoja.

Emme tietenkään väitä, että sama kehitys tulee jatkumaan. Oletuksemme kuitenkin on, että jos jossain asuntojen arvot jatkavat kasvuaan, tämä on yksi niistä alueista. Alue on Kallion ja Kalasataman välissä, joten erityisesti Kalasataman ja Suvilahden kehityksen ansiosta alueen asukasmäärä tulee lähivuosina kasvamaan selvästi ja todennäköisesti kasvattaa alueen vetovoimaa.

Arvonmuutospotentiaalin lisäksi toinen asia on likviditeetti. Lähiökohteiden kassavirta on hyvä, mutta niiden myynti ottaa monesti aikaa. Vaikka salkussamme onkin myös keskustakohteita ja paremmilla sijainneilla olevia asuntoja, on yrityksemme nimissä olevat kohteet olleet lähiöasuntoja. Tämän kohteen ostimme yrityksemme nimiin. Toki ostamme kohteet ensisijaisesti vuokrattavaksi pitkään salkkuun, mutta ajan saatossa voi sattua kaikenlaista ja tulla tarve realisoida jotain. Silloin likviditeetillä on arvonsa.

Kohde ostettiin Suomen Asuntoneuvojalta, jossa Joonas on töissä ja Olli hallituksessa. Joonas tunsi tästä syystä kohteen erinomaisesti.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.