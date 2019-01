Sijoitusbloggaaja Merja Mähkä: Indeksisijoittamisella taviskin voi vaurastua

Iltalehden haastattelussa viestintäalan yrittäjä ja sijoitusbloggaaja Merja Mähkä suosittelee sijoitusharrastusta aloitteleville indeksirahastoja.

Merja Mähkä on suosittu sijoitusbloggaaja ja itsekin sijoittaja, joka on onnistunut kerryttämään 300 000 euron sijoitusomaisuuden. Hän on pian julkaistavan Sijoittajaksi 7 päivässä (Alma Talent) toinen kirjoittajista.

Mähkä on myös aktiivinen keskustelija sosiaalisen median sijoituspiireissä. Osakekeisari-blogi listasi suosituimmat kotimaiset twiittaajat, joiden aiheet käsittelevät talousaiheita. Mukaan on otettu niin yksityishenkilöitä kuin talouslehtiä kuin pankkejakin. Mähkä loistaa listan ykkösenä.

Mähkän mukaan indeksirahastot on hyvä tapa aloittaa sijoittaminen. Indeksisijoittamista puoltaa niiden alhaiset kulut ja helppous, Mähkä perustelee Iltalehden jutussa.

Mähkän mukaan sijoittaminen on yleensäkin nykyään uusien palveluiden ansiosta helpompaa kuin koskaan. Osakkeita varten tarvittavan arvo-osuustilin saa avattua verkossa hetkessä, ja sijoittamisen voi aloittaa hyvin pienellä summalla.

”Maailma on muuttunut hirveästi. Osakkeiden ostaminen oli vielä kymmenen vuotta sitten kallista puuhaa, kun piti maksaa isoja välityspalkkioita. Kaikissa rahastoissa oli korkeat kulut eli hoitopalkkiot. Nyt tilanne on tavallisen sijoittajan kannalta todella hyvä. Voi ryhtyä sijoittajaksi ilman isoja kuluja ja suurta vaivannäköä”, Mähkä toteaa.

Haaveet äkkirikastumisesta kannattaa unohtaa heti. Mähkän mielestä sijoittamisessa vaurastuminen tapahtuu hitaasti pitkällä aikajänteellä.

”Enemmänkin sijoittaminen pitäisi nähdä sellaisena arkisena ja tylsänä hommana, jossa säännöllisesti ja rauhallisesti sijoitetaan ja annetaan ajan tehdä tehtävänsä.”

Viime syksynä SalkunRakentajalle antamassaan haastattelussa Merja Mähkä kertoi, että hänen sijoitustyylinsä on ”mukautuva”.

”Jos ihan rehellisiä ollaan, niin jos haluan jonkun yhtiön osakkeita, keksin kyllä strategian, johon se sopii. Salkussa on arvoa, kasvua, laatua, you name it”, Mähkä totesi SalkunRakentajassa.

Osta ja Pidä -tyylinen sijoittaminen on Mähkälle luontevaa. Treidausta hän ei harrasta lainkaan, vaan ostaa salkkuun osakkeita, joita voisi kuvitella omistavansa omien sanojensa mukaan ”maailman tappiin saakka”.

Ajallisen hajautuksen hän hoitaa ostamalla joka kuukausi, satoi tai paistoi. Salkku on myös hajautettu toimialoittain ja markkinoittain.

”Pidän huolta siitä, että salkun toimialajakauma näyttää tasapainoiselta. Salkustani puolet on Yhdysvalloissa loput Suomessa ja Euroopassa. Sieltä löytyy myös indeksiä. Ylituoton metsästäjät olisivat sitä mieltä, että tällä salkulla ei voi koskaan saada yliutuottoa, koska se on hajautettu haulikolla. En murehdi sitä.”