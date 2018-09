Sijoitusbloggaaja Merja Mähkä on rajansa tiedostava osakepoimija

Merja mähkä on aktiivinen sijoituskeskustelija netissä ja sosiaalisessa mediassa, joka luottaa omissa sijoituksissaan osakkeiden lisäksi indeksirahastoihin ja ETF:iin. Nyt kokeilussa on myös sijoitusmaailman muodikas sijoitustuote.

Merja Mähkä on sijoittamisen ja raha-asioiden moniottelija. Hän on sekä sijoittaja, sijoitusbloggaaja, valmentaja, toimittaja että kirjailija – ja kaiken lisäksi myös yrittäjä.

Monipuolisen mediauran tehnyt sijoitusbloggaaja on Helsingin Sanomissa ilmestyvässä Onnellinen omistaja -blogissaan kannustanut mutkattomalla tyylillään ihmisiä huolehtimaan omasta taloudestaan ja pyrkinyt madaltamaan sijoittamisen aloittamisen kynnystä. Hän myös kertoo avoimesti omista sijoituskokemuksistaan.

Sijoitusbloggaaja keskustelee aktiivisesti sijoittamisesta ja raha-asioista sosiaalisessa mediassa, ja hän on myös antanut kasvot etenkin naisten sijoittamiselle. Twitterissä hänellä on yli 5000 seuraajaa, mikä on sijoituspiireissä paljon.

Sijoittamisen ja markkinoiden seuraamisen Mähkä aloitti 35-vuotiaana vuonna 2012, vaikkakin arvopaperisalkku hänellä ollut jo lapsesta saakka. Tosin se ei häntä tuolloin kiinnostanut, eikä edes verkkopankkitunnuksia ollut sen hoitamiseen.

Sijoittamiseen liittyvissä ammateissa hän ei ole ollut, vaan tausta on media-alalla.

”Olen taustaltani toimittaja, mutta en edes taloustoimittaja. Olen tehnyt mediaurani iltapäivälehdissä, viimeksi uutispäällikkönä ja toimituspäällikkönä Ilta-Sanomissa. Sen jälkeen olen työskennellyt viestintäkonsulttina. Niissä hommissa olen edelleen, nyt yrittäjänä”, Merja Mähkä kuvailee uraansa.

Toimittajan työstä on ollut hyötyä. ”Työtäni on auttaa erilaisia organisaatioita kertomaan itsestään vaikuttavasti”, Mähkä tiivistää. Yrittäjänurasta hän kertoo merjamahka.com -sivuillaan.

Sijoittamisen opit Seppo Saarion sijoitusklassikosta

Mikä sai toimittajan ja viestintäammattilaisen sitten innostumaan sijoittamisesta?

”Minua oli pitkään mietityttänyt, miten oman elämän saisi paremmin omiin näppeihin. Hokasin, että sijoittaminen on siihen ratkaisu. Kun on taloudellista liikkumavaraa, voi valita, mihin aikansa käyttää. En ole ihan varma, oliko ajatus kuitenkaan näin kirkkaana päässäni, kun aloin sijoittaa”, Mähkä kuvailee.

Tavallaan myös vaikeudet antoivat kipinää sijoittamisen aloittamiseen.

”Olin vuonna 2012 sairauslomalla hemmetin vaikean raskauden takia, ja kaipasin jotain muuta ajateltavaa. Keksin, että nyt alan sijoittaa ja hankin nettipankkitunnukset. Täytyy myöntää, että kun silloin ensimmäisen kerran näin niiden osakkeiden tuottoprosentit, jotka lapsuudessa ja myöhemmin töistä ansaitsemillani rahoilla isäni oli ostanut salkkuuni, sijoitusinto kasvoi entisestään.”

Sen jälkeen hän alkoi opiskella sijoittamista tarmokkaasti – lapsenhoidon lomassa.

”Vauvan kanssa kulkiessa Seppo Saarion pörssiopus kulki aina mukana siltä varalta, että poika nukahtaisi.”

Sijoittaminen on Mähkän mielestä älyllisesti suunnattoman kiinnostavaa.

”On mahtavaa huomata kehittyvänsä. Somessa ja blogissa olen keskittynyt viestimään oikeastaan kahta asiaa: 1) Ei tarvitse olla talouden ammattilainen tai rikas että voi sijoittaa, sillä sijoittamisen pitäisi olla kaikkien juttu. 2) Minulle tärkeää on yhdistää sijoittaminen elämäntyylikysymyksiin, eli siihen, että sijoittaminen on keino muokata elämästä enemmän oman näköinen. Minulle kyse ei lopulta ole siitä, ostetaanko Amer Sports Kiinaan vai ei vaan siitä, mikä sijoittamisen merkitys on omassa elämässä.”

Osakkeita salkkuun ”maailman tappiin saakka”

Sijoittamisessa sijoitusbloggaaja luottaa osakkeisiin sekä suosiotaan tasaisesti kasvattaviin indeksirahastoihin ja pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin eli ETF:iin.

Salkku on nyt 300 000 euron arvoinen ja suurimmat omistukset löytyvät kuitenkin osakkeista, joita ovat Apple, Boeing, Amer Sports ja Sampo.

Sijoitustyylistä ja -strategiassa kysyttäessä Mähkän strategia osoittautuu mukautuvaksi. ”Jos ihan rehellisiä ollaan, niin jos haluan jonkun yhtiön osakkeita, keksin kyllä strategian, johon se sopii. Salkussa on arvoa, kasvua, laatua, you name it.”

Osta ja Pidä -tyylinen sijoittaminen on Mähkälle luontevaa. Treidausta hän ei harrasta lainkaan, vaan ostaa salkkuun osakkeita, joita voisi kuvitella omistavansa omien sanojensa mukaan ”maailman tappiin saakka”.

”Olen huono ajoittamaan myyntiä, joten parempi on yrittää välttää sitä”, hän perustelee.

Ajallisen hajautuksen hän hoitaa ostamalla joka kuukausi, satoi tai paistoi. Salkku on myös hajautettu toimialoittain ja markkinoittain.

”Pidän huolta siitä, että salkun toimialajakauma näyttää tasapainoiselta. Salkustani puolet on Yhdysvalloissa loput Suomessa ja Euroopassa. Sieltä löytyy myös indeksiä. Ylituoton metsästäjät olisivat sitä mieltä, että tällä salkulla ei voi koskaan saada yliutuottoa, koska se on hajautettu haulikolla. En murehdi sitä.”

Osakemarkkinoiden tämän hetken näkymistä kysyttäessä sijoitusbloggaaja tuumaa, että arvostustasot vaikuttavat korkealta. Tosin korkeista arvostustasoista on vaan puhuttu jo vuosia, ja aina ne vaan ovat nousseet, Mähkä muistuttaa. Hän harmittelee menetettyjä tuottoja, jotka ovat johtuneet suuresta käteiskassasta.

Käteiskassaa Mähkä kuitenkin nyt pitää ”alennusostosten” toivossa.

”Olen ajatellut, että kun kerran olen hilloamisen aloittanut, istun sen kasan päällä nyt siihen saakka, että pääsen alennusostoksille, kun käyrä kääntyy alaspäin. Ostan silti osakkeita koko ajan.”

Makrotasolla nyt huolestuttaa USA:n ja Kiinan tullikiista. ”Siihenkin alkaa jo turtua, kun joka toinen päivän CNBC:ltä tulee uutishälytys, että Trump uhkailee taas ja Kiina uhkailee taas ja sitten kukaan ei enää uhkaakaan, paitsi seuraavana päivänä.

Indeksisijoittamisen puolesta

Entä mihin nyt sitten kannattaisi sijoittaa?

Viime vuosina ovat Smart Beta -ETF:t olleet sijoitusmaailman kuuma peruna. Smart Beta -ETF:t poikkeavat indeksikoostumukseltaan perinteisistä markkina-arvopainotetuista indekseistä. Ne hyödyntävät osakevalinnoissa markkina-arvon sijaan erilaisia systemaattisia tunnuslukuihin eli faktoreihin perustuvia sijoitusstrategioita.

Myös Mähkä päätti kokeilla näitä sijoitustuotteita.

”Omat viimeisimmät sijoituskohteeni ovat Stora Enso ja Wärtsilä. Lisäsin keväällä salkkuuni myös Smart Beta -ETF:iä vähän kokeilumielellä. Momentum- ja laatustrategiaa noudattavat ETF:t ovat tuottaneet ihmeen hyvin. Arvo-ETF ei ole kehittynyt mihinkään. Tämä on minusta kiinnostava konsepti ja maailmalla se on ollut suosittu jo tovin”, hän kertoo.

Sijoitusteemoina tällä hetkellä kiinnostavia ovat muovin korvaaminen ja kiertotalous.

Aloitteleville sijoittajille Merja Mähkän viesti on lohdullinen.

”Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen ylituoton saalistaja heti aloittaessaan. Tämä on elämänmittainen projekti. Aloita jostain, aloita pienesti. Jos huomaat, että et innostu tutkimaan yhtiötä – älä tutki, valitse matalakuluinen rahasto. Jos huomaat, että tutkiminen on kivaa, onneksi olkoon, olet kiinnostavalla tiellä. Älä pilaa sitä säätämällä koko ajan. Tärkeimpänä: sijoita säännöllisesti.”

Kuten monet muutkin kokeneet sijoittajat, sijoitusbloggaaja suosittelee aloittelijalle indeksisijoittamista. ”Indeksitie on oikein hyvä tie”, hän tiivistää.