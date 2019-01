Rahoituksen professori: Osakkeet saattavat nousta jopa 15 prosenttia

Jeremy Siegel ei näe horisontissa tummia pilviä.

Vaikka joulukuussa osakemarkkinoilta puhallettiin ilmoja pois poikkeuksellisen rajusti, ei kurssilasku kaikkien mielestä merkitse uuden laskumarkkinan alkua. Pennsylvanian yliopiston, Whartonin, rahoituksen professori ja kuuluisa sijoituskirjailija Jeremy Siegel ennustaa tukevaa kasvua osakekursseille vuoden 2019 aikana.

CNBC-sivuston haastattelussa Siegel ennustaa osakekursseille 5-15 prosentin nousua kuluvana vuonna ja osakemarkkinoilla tullaan hänen mukaansa näkemään ”kohtuullisen hyvä vuosi”. Siegelin mukaan tänä vuonna ei nähdä massiivista romahdusta eikä hulppeaa kurssinousua, vaan jotain siltä väliltä.

Osakkeet näyttävät tällä hetkellä Siegelin mukaan houkuttelevilta. Professorin mielestä osakkeiden arvostustasot ovat laskeneet ja osakkeet näyttävät edullisilta siinäkin tapauksessa, ettei yhtiöiden tulokset enää nousisi. Vaikka markkinoilla hinnoitellaan nyt taantumapelkoja, ei professori näe sellaista näköpiirissä.

S&P 500 -osakeindeksin P/E-kerroin

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin toteutuneilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on nyt tasolla 19,3x. Pitkän aikavälin keskiarvo on 15,7x.

Monia sijoittajia huolestuttaa tällä hetkellä ennen kaikkea keskuspankki Fedin kiristyvä rahapolitiikka.

Fed on kiristänyt rahapolitiikkaa asteittain, ja 19. joulukuuta Fed päätti nostaa ohjauskoron 2,25 prosentista 2,5 prosenttiin. Keskuspankin ohjauskoron nosto on jo neljäs tänä vuonna ja se oli odotettu. Vuoden 2015 jälkeen Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo kahdeksan kertaa. Tuolloin korko oli painettu nollaan.

Vaikka ohjauskorko on noussut, ovat markkinakorot silti pysyneet historiallisesti alhaisella tasolla. Siegel huomauttaa, että USA:n 10 vuoden velkakirjan tuotto on tällä hetkellä alle 2,7 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, etteivät korkosijoitukset ole uhkaava kilpailija osakkeille. Professori ei myöskään näe näköpiirissä markkinakorkojen nousua.

Toinen sijoittajia huolestuttava makroteema on USA:n ja Kiinan kauppasota. Siegelin mukaan Kiinan teollisuusaktiviteetin hidastuminen lisää Kiinan halukkuutta löytää kauppasotaan ratkaisu.

Kiinan virallinen tuotannon ostopäällikköindeksi PMI laski joulukuussa pistelukuun 49,4. Lukema oli ekonomistien odotuksia alhaisempi, sillä konsensusennuste oli Reutersin kyselyn mukaan 49,9. Ostopäällikköindeksi oli heikoin lukema sitten helmikuun 2016. Indeksilukema laski marraskuun lukemasta selvästi, jolloin se oli 50,0. Alle viidenkymmenen lukema kertoo talouskehityksen hidastumisesta.