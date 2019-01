Wärtsilä jäi tulosodotuksista – tilauskanta kasvoi vahvasti

Kuva: Wärtsilä Oyj

Wärtsilä kertoi myös aloittavansa suuren säästöohjelman.

Wärtsilän loka–joulukuun tulos laski viime vuodesta. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 226 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Vuosi sitten vastaavassa ajassa kertyi 241 miljoonaa euroa.

Tulos oli myös odotettua heikompi, sillä analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle liikevoitolle viime vuoden viimeiselle vuosineljännekselle oli 237 miljoonaa euroa.

Vahva tilauskertymä

Yhtiön liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta 1532 miljoonaan euroon ja tilauskanta kasvoi peräti 24 prosenttia 1874 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvun odotukset olivat kuitenkin vielä kovemmat, sillä konsensusodotus oli 1603 miljoonan euron liikevaihto.

Konsernijohtaja Jaakko Eskola kommentoi tilauskertymää.

”Vuonna 2018 tilauskertymämme kehittyi positiivisesti merenkulkualan uudisrakentamisen ja huoltomarkkinoiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Merenkulun markkinoilla ympäristökysymyksistä tuli keskeinen teema, sillä asiakkaat valmistautuvat vuonna 2020 voimaan tuleviin maailmanlaajuisiin IMO:n rikkipäästörajoituksiin. Tämä trendi lisäsi merkittävästi Wärtsilän rikkipesurien kysyntää. Tilauskertymän kasvuun vaikuttivat myös aktiivisuus matkustajalaivamarkkinoilla sekä asiakkaidemme kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Toisaalta Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli alempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui pääasiassa asiakkaidemme hitaammasta päätöksenteosta. Kehittyvien markkinoiden pitkä kasvutrendi sekä siirtyminen kohti uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistavaa joustavaa kapasiteettia tukevat kuitenkin edelleen kysyntää”, Eskola totesi.

Vuonna 2019 Wärtsilä odottaa palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla.

Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.

Myös Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa kysyntä on vahvaa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3 696 milj. euroa. Toimitusten odotetaan keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle.

Wärtsilän hallituksen osinkoehdotus on 0,48 euroa, kun vuosi sitten yhtiö jakoi osinkoa 0,46 euroa. Osinkoehdotus oli ennusteiden mukainen.

Maailmanlaajuinen säästöohjelma

Wärtsilä kertoi myös aloittavansa koko konsernia koskevan säästöohjelman, jonka yhtiö ennakoi johtavan noin 1 200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä tehokkaalla tavalla. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä liiketoimintojen tarjooman ja organisaation jatkuva optimointi.

Säästöohjelman avulla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi ohjelma mahdollistaa myynnin kasvun ja liiketoiminnan vakauden. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta 75 milj. euroa.

”Liiketoimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Kansainvälisen kaupan jännitteet, geopolittiinen epävarmuus sekä ailahtelevat markkinat aiheuttavat huolta. Olemme menestyneet kohtuullisen hyvin vallitsevissa markkinaolosuhteissa Smart Marine ja Smart Energy -strategioidemme ansiosta. Yhtä kaikki, meidän on vahvistuttava yhtiönä menestyäksemme tässä kehityskulussa. Jotta säilyttäisimme johtavan asemamme markkinoilla ja pysyisimme vahvana, ketteränä ja kilpailukykyisenä on keskeisen tärkeää, että tehostamme toimintojamme jatkuvasti ja sopeutamme niitä markkinoiden vaatimuksiin. Tämä on kivulias ratkaisu, mutta henkilöstövähennyksiä ei valitettavasti voida välttää”, toteaa konsernijohtaja Eskola.