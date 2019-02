Euroopan osakemarkkinoiden päivä alkanut nousulla, öljyjätti BP:ltä vahvat luvut

Helsingin pörssin tulosjulkistajista Caverion ja Martela laskussa tiistain kaupankäynnissä.

Yhdysvaltain keskeiset osakeindeksit sulkeutuivat maanantaina plussalle. Indekseistä S&P 500 kohosi 0,68 prosenttia, Dow Jones päätyi 0,70 prosenttia plussalle ja Nasdaq nousi 1,15 prosenttia.

Aasiassa käytiin tiistaina osakekauppaa vaihtelevissa tunnelmissa lukuisten maiden osakemarkkinoiden ollessa suljettuina lomien vuoksi. Indekseistä Japanin Nikkei 225 laski 0,19 prosenttia ja Hong Kongin Hang Seng-indeksi nousi 0,21 prosenttia.

Euroopassa tiistai on alkanut osakemarkkinoilla plusmerkkisesti. Indekseistä Euro Stoxx 50 on kohonnut aamupäivällä 0,80 prosenttia ja Stoxx Europe 600 on noussut 0,74 %.

Euroopassa keskeisenä osakemarkkinoiden ajurina tiistaina ovat olleet yhtiöiden tulosjulkistukset. Öljyjätti BP (+4,35 % klo 11:41) kertoi ennakoitua vahvemmasta viime vuoden neljännestä kvartaalista.

BP teki loka-joulukuussa nettotulosta 3,48 miljardia, analyytikoiden konsensusennusteen oltua 2,64 miljardia dollaria. Vahvojen lukujen taustalla oli ennen kaikkea lisääntynyt öljyn tuotanto ja tehokkuus, jotka tukivat liiketoiminnan kehitystä öljyn hinnan laskusta huolimatta.

BP:n talousjohtaja Brian Gilvary arvioi raakaöljyn hintatason olevan seuraavan vuoden aikana tasolla 60-65 dollaria barrelilta. Tällä hetkellä WTI-öljy noteerataan noin 55 dollarin tasolla ja Brent hieman alle 63 dollarin tasolla. Raakaöljyn maltillista nousua Gilvaryn mukaan tukevat tuotantovaikeudet Venezuelan tilanteen takia.

Neljännen kvartaalin osalta energiayhtiöt ovat yleisesti ottaen olleet vahvassa tuloskunnossa laskeneen öljyn hinnan huomioiden. Tämä kertoo siitä, että kyseiset yhtiöt ovat onnistuneet tehostamaan toimintaansa viime vuosien aikana. Yhtiöt joutuivat tekemään useita tehostavia toimenpiteitä vuoden 2014 kesän jälkeen, jolloin niiden tuloskunto oli koetuksella öljyn hinnan laskettua nopeasti.

Tilinpäätöskausi Helsingin pörssin yhtiöiden osalta vuorossa ovat tänään Caverion, Martela ja Nokian Renkaat.

Kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin loppuvuosi oli tappiollinen. Yhtiön tulos ennen veroja oli -14,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,6 miljoonaa euroa voitollinen. Myös Caverionin liikevaihto 587,6 miljoonaa euroa oli edellisvuotta heikompi. Caverionin osake on tiistaisessa kaupankäynnissä halventunut 5,11 prosenttia (klo 12:28).

Myös työ- ja oppimisympäristöjä valmistava Martela raportoi loka-joulukuussa edellisvuotta heikommat lukemat. Yhtiön liikevaihto oli vuoden neljännellä kvartaalilla 27,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 29,6 miljoonaa euroa. Liiketulos oli samalla aikavälillä 0,2 miljoonaa tappiolla, kun edellisvuonna se oli 0,1 miljoonaa euroa voitollinen.

Martelan koko vuotta 2018 rasitti julkisen sektorin sopimusneuvottelujen siirtyminen sekä kiristynyt kilpailutilanne. Martelan osake on halventunut tiistaina loivasti noin 0,3 prosenttia (klo 12:37).