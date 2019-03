Brexit – aika loppuu

Brexit myytiin kansanäänestyksessä valheilla. Sitten kuvaan astui imperialistiset harhaluulot.

Kuviteltiin, että oma neuvotteluasema on jotain muuta kuin mitä se oli. Nyt syntynyttä kaaosta yritetään korjata keinolla millä hyvänsä. Jäljellä olevia vaihtoehtoja on kuitenkin vain kolme: Brexit ilman sopimusta, Brexit sopimuksella ja peruuntunut Brexit*.

Brexitin lykkääntyminen, uudet vaalit tai uusi kansanäänestys johtavat joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin johonkin edellä mainituista vaihtoehdoista. Parin viikon sisään tiedämme mitä polkua Brexit kulkee, koska jollei jotain saada sovittua, Brexit toteutuu sopimuksettomana 29. päivä maaliskuuta.

May on luvannut parlamentille äänestyksen EU:n uusimmasta erosopimuksesta ensi viikon tiistaina 12. päivä maaliskuuta. Mikäli se ei mene läpi, keskiviikkona 13. päivä seuraa äänestys sopimuksettomasta erosta ja, koska tämä tuskin hyväksytään, torstaina 14. päivä vuorossa on äänestys Brexit-takarajan siirtämisestä jonnekin kesäkuun paikkeille**.

Sopimusehdotusta on neuvoteltu viimeisen viikon ajan EU:n Brysselissä. Kipein ongelma on edelleen niin sanottu ’Backstop’. Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin ja EU:hun kuuluvan Irlannin välinen raja on pulmallinen, koska kumpikaan osapuoli ei halua sulkea rajaa. Se maksaisi 3 miljardia euroa vuodessa ja vaarantaisi alueen vaikeasti saavutetun rauhan.

”Backstop” takaa, että Irlantien raja pysyy auki, nyt ja tulevaisuudessa. Siksi Britannia on jäämässä EU:n tulliunioniin, kunnes muuta sovitaan. Koska Britannia ei voi irtisanoa tätä sopimusta yksipuolisesti, on kuitenkin olemassa juridinen riski, että Britannia jää EU:n panttivangiksi. Tämä ei luonnollisesti Brexitin kannattajille käy.***

Kuluneen viikon neuvottelujen aikana on pyritty vahvistamaan ”Backstopin” väliaikaisuutta ja sen tarkistusjärjestelyä. Tämän toivotaan vievän Mayn sopimusehdotuksen kokonaisuutena läpi parlamentissa tulevana tiistaina. Uudet myönnytykset eivät kuitenkaan takaa ”Backstopin” loppumista, joten se lienee liian vähän, liian myöhään.

Brexit-kaaosta on lisännyt puolueensa jättävät kansanedustajat. Konservatiivisesta hallituspuolueesta lähti kolme ja opposition työväenpuolueesta yhdeksän kansanedustajaa, jotka perustivat oman Brexit-vastaisen puolueen. Tämä teki Brexitistä, jos mahdollista, vieläkin monimutkaisemman****.

Tämän seurauksesta opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on katsonut olevansa pakotettu raottamaan uuden kansanäänestyksen mahdollisuutta. Tässä vaihtoehdossa on kuitenkin omat haasteensa. Viime kerralla esimerkiksi kansanäänestyksessä esitettyjen kysymysten sanamuotoa säädettiin parlamentissa seitsemän kuukautta.

Mielipidekyselyn valossa uusien vaalien järjestäminen olisi Mayn konservatiiveille todella huono ajatus. Mutta mikäli May ei saa sopimustaan läpi tulevana tiistaina, hän voi olla pakotettu Brexitiin, jossa Britannia ja EU sopivat pysyvästä tulliunionista. Vaikka tämä tyydyttäisi oppositiota, se todennäköisesti jakaisi hallituspuolueen kahtia ja johtaisi vaaleihin.

Brexitin toteutuminen on jo hinnoiteltu markkinoilla, joten kun sen aika koittaa, sen vaikutus on pieni. Epävarmuuden päättyminen tältä osin saattaa jopa nostaa markkinoita hieman. Brexitin yksiselitteinen peruuntuminen olisi EU:n talousalueen kannalta paras vaihtoehto ja iso yllätys. Sen seurauksesta kurssit reagoisivat jo enemmänkin.

Nähtäväksi jää miten tässä käy. Kun kaikki on näin epävarmaa, kaikkien vaihtoehtojen todennäköisyys on yhtä suuri. Osakemarkkinoilla Brexit on jo täysin hinnoiteltu kursseihin. Vaikea kuvitella miten tämä voisi tästä enää pahentua. Seuraava Brexitistä johtuva merkittävämpi markkinavaikutus on siksi todennäköisesti positiivinen.

