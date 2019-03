Ulkomaankaupasta riippuvaisia pörssiyhtiöitä uhkaa kaksinumeroinen tuloslasku

Kauppasota on varjostanut osakemarkkinoiden tunnelmia jo usean kuukauden ajan. Tällä viikolla julkistetut Kiinan viralliset vientitilastot kertovat, että maan vienti laski helmikuussa peräti 20,7 prosenttia edellisvuodesta. Lukema oli selkeä negatiivinen yllätys, sillä Wall Street Journalin haastattelemat ekonomistit odottivat vain kuuden prosentin laskua. Vielä tammikuussa Kiinan vienti nousi 9,1 prosenttia.

Myös Yhdysvallat saa tuntea nahoissaan kauppasodan karut vaikutukset. Maan ulkomaankaupan vaihtotaseen alijäämä kohosi viime vuonna korkeimmilleen sitten vuoden 2008.

Kauppasodan vaikutukset heijastuvat myös pörssiyhtiöiden tulosnäkymiin. Tutkimusyhtiö Factset teki vertailun S&P 500 -osakeindeksin kuluvan vuoden ensimmäisen tuloskvartaalin tulosennusteista. Vertailussa Factset jakoi pörssiyhtiöt kahteen luokkaan sen perusteella, kuinka iso osa niiden liikevaihdosta tulee ulkomaankaupasta.

Factset selvityksessään toisen luokan muodostivat ne S&P 500 -indeksin yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee niiden kotimaasta Yhdysvalloista. Toisen luokan puolestaan muodostivat ne yhtiöt joiden liikevaihdosta alle 50 prosenttia tuli Yhdysvalloista. Jälkimmäiset yhtiöt ovat siis ulkomaankaupasta enemmän riippuvaisia pörssiyhtiöitä.

Tämän jälkeen Factset laski kummankin ryhmän ennustettujen liikevaihtojen ja tulosten kasvuprosentit. Ennusteet koskivat kuluvan vuoden tammi-maaliskuuta.

$SPX companies with more than 50% international revenue exposure are expected to report a double-digit decline in earnings in Q1. https://t.co/3JBhSSK5YW pic.twitter.com/5eb7p3TPPU