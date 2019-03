Innofactor kovassa nosteessa – onko tässä käänneyhtiö?

Viime vuosi oli ohjelmistotoimittajalle vaikea, mutta nyt tilauskanta on paisunut lupaavasti.

Innofactorin osake on noussut viime päivinä hulppeasti. Osakekurssin nousu viikossa on yli 30 prosenttia. Osakekurssi lähti nousuun jo 5.3., mutta uuteen nousukiitoon osake lähti sen jälkeen, kun Innofactor kertoi Espoon kaupungin tekemästä tilauksesta.

Espoon kaupunki valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan päätöksentekojärjestelmäratkaisun SaaS-palveluna. Hankinnan kohteena on päätöksentekojärjestelmä, joka sisältää ratkaisun lisensseineen, toimitus- ja käyttöönottoprojektit, ylläpito- ja tukipalvelut sekä asiantuntijapalvelut pienkehittämiseen ja käyttöönottoihin.

Innofactorin toimittama järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen. Järjestelmätoimitus ja siihen liittyvät integraatiot ovat suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2019 – 2020 aikana. Espoon kaupungin hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ensimmäiselle neljälle vuodelle kohdistuu 0,95 miljoonaa euroa.

Vuosi 2018 oli vaikea

Kaupan vuosittainen vaikutus Innofactorille on pieni, mutta positiivista on monivuotisuus, arvioi Inderesin analyytikko Joni Grönqvist.

Grönqvistin mukaan Innofactorin kehitys on ollut vuoden 2018 aikana raju pettymys, minkä takia yhtiön on nyt tärkeää vakauttaa liiketoiminta ja palauttaa luottamus konkreettisilla luvuilla ja sopimusvoitoilla. Espoon kaupungilta saatu kauppa on siten hyvä lisäys yhtiön neljännen vuosineljänneksen raportissa ilmoittamaan vuoden 2019 alun hyvään tilauskantaan.

”Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa tämän päätöksentekojärjestelmäratkaisun Espoon kaupungille. Dynasty-tuotteella on pitkä yli 25 vuoden historia, jonka aikana tuotetta on kehitetty jatkuvasti paremmaksi asiakkaiden tarpeisiin. Kauppa on Innofactorille merkittävä ja vahvistaa entisestään Innofactorin johtavaa asemaa asianhallinnan- ja arkistointiratkaisujen markkinassa Suomessa sekä pitkäaikaista asiakassuhdettamme Espoon kaupungin kanssa”, toteaa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Silti sekä vuoden 2018 viimeinen vuosineljännes että koko vuosi 2018 olivat erittäin haasteellisia, sillä Innofactorin liikevaihto ja käyttökate jäivät tavoitteista. Liikevaihto laski vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä 7,3 prosenttia edellisvuodesta. Varsinkin lisenssiliikevaihto oli huomattavasti odotuksia matalammalla tasolla.

Yhtiön käyttökate oli noin 0,9 miljoonaa euroa miinuksella, kun se edellisvuonna oli plussalla 0,5 miljoonaa euroa. Käyttökate laski siis peräti 272 prosenttia.

”Vuosi oli ehdottomasti yksi Innofactorin 19-vuotisen historian vaikeimmista. Edellisen kerran yhtä merkittäviä vaikeuksia oli Innofactorin parin ensimmäisen toimintavuoden aikana 2000-luvun alussa. Henkilökohtaisesti minuun sattuu erityisesti se, että emme pystyneet taloudellisesti lunastamaan niitä lupauksia, joita markkinoille annoimme”, kertoo Ensio.

Heikompaan kannattavuuteen vaikutti se, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen poikkesi Suomessa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä merkittävästi Innofactorin ennusteesta ja aikaisemmista vuosista asianhallinnan Dynasty-tuoteperheen päivitysten myynnin osalta, kun asiakkaat jäivät odottamaan vuodenvaihteen yli tuoteperheen uutta versiota.

Tilauskanta suurempi kuin koskaan

Yhtiö sai kuitenkin useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa Hanselin Hilma uudistuksen noin 4,0 miljoonaa euroa ja Dynasty 10 asianhallinta-järjestelmän Pohjois-Karjalan alueen 13 kunnalle noin 0,5 miljoonaa euroa.

Innofactorin tilauskanta on kehittynyt vuoden alussa jatkanut nousuaan ja on tällä hetkellä historiansa suurin, noin 32 miljoonaa euroa, mikä on noin 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Yhtiö on saanut alkuvuodesta useita merkittäviä kauppoja, esimerkiksi Traficom valitsi Innofactorin sähköisen asioinnin teknisen alustan (VISA) kehitys- ja ylläpitotoimittajaksi (hankinnan arvo on noin 5,0 miljoonaa euroa), joka on Innofactorin historian suurin yksittäinen kauppa, Ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi (hankinnan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa).

Yhtiö on lisäksi myynyt Dynasty 10 asianhallinnan ohjelmistomme päivityksiä 5.3. mennessä yhteensä 38 kappaletta, joiden siirtyminen on vaikuttanut negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen, ja jolla yhtiö arvioi olevan positiivinen vaikutus vuoteen 2019.

Innofactor odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa.

Inderesin suositus Innofactorin osakkeelle on kuitenkin edelleen vähennä ja osakkeen tavoitehinta 0,45 euroa selvästi nykyistä kurssinoteerausta alhaisempi.