Näin kaatui legendaarinen moottoripyörämerkki KTM

Legendaarinen moottoripyörämerkki KTM on pahoissa vaikeuksissa. Yli 2,2 miljardin euron velkavuoren kasannut yhtiö on velkojien kynsissä.

Vuonna 1934 perustetun KTM:n taustalla olevan Pierer Mobilityn liikevaihto oli viime vuonna noin kaksi miljardia euroa. Tekniikan Maailman mukaan KTM oli Hondan jälkeen Suomen toiseksi rekisteröidyin moottoripyörämerkki, vaikka sen myynti laski 24 prosenttia.

Helmikuun lopussa päättyi oikeudenkäynti, jossa yhtiön velkojat hyväksyivät yhtiön velkasaneeraussuunnitelman. Sen mukaan yhtiön on maksettava kolmessa kuukaudessa 30 prosenttia veloistaan.

Vaikeuksista oli monta merkkiä

Sijoittajalle KTM:n tarinassa on monta opetusta. Yhtiön vaikeuksien taustalla ei ole pelkästään kysyntäympäristön heikkous, vaan yrityksen johto on sortunut useisiin strategisiin virheisiin.

KTM:n omistavan Pierer Mobilityn liikevaihdon, velan ja kassavirran kehitys vuosineljänneksittäin.

Yhtiön vapaa kassavirta painui negatiiviseksi jo vuonna 2022 ja yhtiö alkoi ottamaan kiihtyvään tahtiin velkaa. Saman aikaan yhtiön liikevaihto laski ja tulos kääntyi pakkaselle. Tässä taitekohdassa sijoittaja olisi saanut vielä KTM:n omistavasta Pierer Mobilityn osakkeista kolminkertaisen hinnan suhteessa nykykurssiin.

Yhtiö teki kaksi merkittävää yritysostoa vuosina, jolloin moottoripyörien kysyntä oli kuumimmillaan.

Vuonna 2022 Pierer osti osuuden italialaisesta MV Agustasta, toisesta legendaarisesta moottoripyörämerkistä. Viime vuoden keväällä se kasvatti omistusosuuden yli 50 prosenttiin. MV Agustan myynti sujui vuonna 2024 vahvasti. Se toimitti yli kaksinkertaisen määrän moottoripyöriä suhteessa edelliseen vuoteen. Kuukausi sitten, tammikuussa, se myi osuutensa pois.

Pierer Mobilityn brändistrategia on myös ollut ongelmallinen. Ostettuaan Gasgasin vuonna 2020 ja Husqvarnan vuonna 2013 yhtiö on valmistanut lähes samanlaisia moottoripyöriä eri brändeillä. Vuonna 2023 se alkoi tuoda Eurooppaan myös kiinalaisen CFMoton moottoripyöriä.

KTM:n ehkäpä suurin virhe oli olla sopeuttamatta moottoripyörien tuotantoa heikkentyvässä kysyntäympäristössä. Sen sijaan se investoi tuotantokapasiteettiin velkarahalla.

Tällä hetkellä KTM moottoripyöriä on yhtiön ja jälleenmyyjien varastoissa lähes 300 000 kappaletta, mikä vastaa yhden vuoden myyntiä.

Samalla sen polkupyöräliiketoiminta on syönyt pääomaa, kun polkupyörämyynti on laskenut voimakkaasti kysyntäpiikin jälkeen.

Harrastajien mukaan KTM:n moottoripyörät ovat kärsineet monenlaisista laatuongelmista. Volyymipiikin hiipumisen lisäksi harrastajien luottamus merkkiin on voinut heikentyä.

Legendalla on mahdollisuus pelastua

Haaskalinnut ympäröivät KTM:n brändiä. KTM brändi on väistämättä houkutteleva niin sijoittajille kuin moottoripyörävalmistajille, jotka haluavat vahvistaa markkina-asemaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. KTM:stä on ollut kiinnostunut 23 eri tahoa.

Saksalaisen BMW:n on huhuttu olevan kiinnostunut brändistä. Lisäksi intialainen Bajaj ja kiinalainen CFMoto ovat mahdollisten ostajien listalla. Bajaj on yksi Pierer Mobilityn merkittävistä omistajista. CFMotolla ja KTM:llä on puolestaan yhteisyritys Kiinassa.

Velkajärjestelyssä yhtiön on saatava kasaan lähes 600 miljoonaa euroa hyvin lyhyessä ajassa. Itävaltalaisen Kronen Zeitungin mukaan emoyhtiö Pierer Mobility on valmis rahoittamaan KTM:ää 150 miljoonalla eurolla ja Bajaj 50 miljoonalla eurolla. Suuri summa uupuu, jotta KTM:n tarina saisi jatkua.